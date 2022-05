Radiojuontaja Jere Jääskeläinen oli juoksemassa täyspitkää maratonia, kunnes hän yhtäkkiä menetti tajuntansa.

Radio Cityn aamujuontaja Jere Jääskeläinen, 33, kertoo Instagramissa hurjasta tilanteestaan osallistuttuaan lauantaina Helsinki City Run -juoksutapahtumaan.

Jääskeläinen oli juoksemassa täyspitkää maratonia, kunnes yhtäkkiä hän menetti tajuntansa. Hänet kiidätettiin oksentavana sairaalaan.

Radiojuontajan mukaan juoksumatka muuttui tuskalliseksi ensimmäisen 20 kilometrin jälkeen.

– Pikkasen tullu kyselyä, että miten se eilinen maraton oikein meni kun miehestä ei kuulu mitään. No se meni pauttiarallaa näin: 20km kohdalla reidet alko sanoa jo sopimusta irti. Siitä alkoi henkien taisto, Jääskeläinen kertoo päivityksessään.

– Mutta 40km kohdalla kävi kalpaten, menetin tajun ja kaaduin asvaltille suorasta juoksusta. En muista siitä mitään. Apu tuli kuulemma nopsaa ja heräsin ambulanssista, jossa oksensin ja olin aivan horkassa. Multa oli mitattu yli 40 asteen lämpö, ja tajunnan menetyksen syy oli ilmeisesti ylikuumentuminen.

Jääskeläinen julkaisi kuvan sairaalavuoteelta. Hän epäilee, että tekninen paita oli liikaa ja vaikutti ylikuumentumiseen.

Jääskeläinen joutui jäämään yöksi sairaalaan. Hän kertoo kuitenkin olevansa kunnossa.

– Siellä ympärillä pyöri 6-7 ammattilaista, kun mua yritettiin viilentää. Kylmäpusseja ympäri kroppaa ja suihkutettiin vettä päälle. Ei laskenut, joten mut lähetettiin Haartmaniin. Verikokeissa näkyi että munuaisarvot oli noussut ja sit jäätiinkin Meilahteen yöksi. Mutta ne laskee kyllä eikä mitään haittoja pitäisi jäädä tänään kotiin. Harmittaa aivan älyttömästi, koska kuten tuosta näkee, olin alle 4h vauhdissa perkule, juontaja kirjoittaa.

Läheiset olivat huolestuneen toden teolla, kun tuupertunutta miestä ei näkynyt maaliviivalla.

– Harmittaa toki myös se huoli, minkä aiheutin kaikille läheisille. Stadikalla mua odotettiin, ja siellä hätä alkoi olla aikamoinen kun miestä ei näy eikä yhteyttä saada. Mutta koska aina pitää etsiä jotain posia, niin osaan jälleen ottaa itsestäni kaiken irti, hän ruotii.

Päivityksensä lopuksi Jääskeläinen kiittää sairaalan henkilökuntaa.

Tilanne kuulostaa myös Jääskeläisen seuraajien mielestä hurjalta. Moni toivottaa radiojuontajalle pikaista toipumista.

– Huh. Tsemiä toipumiseen ja ei muuta ku jätskiä naamariin, juontaja ja toimittaja Aki Linnanahde kommentoi.

– Tsemiä Jere, radiojuontaja Ville ”Viki” Eerikkilä toivottaa.

– Ai shaakeli. Siinä on ollut kestävyyskilpailua koko rahalla. No hyvä jotta ukko on kunnossa! Gasellit-yhtyeen Hätä-Miikka eli Miikka Niiranen kirjoittaa.

– Huhhuh!! Onneks oot kunnossa! Hurja stoori, eräs seuraajista kauhistelee.

Radiojuontaja Jere Jääskeläinen juontaa tällä hetkellä Radio City -kanavalla. Aiemmin hän on juontanut muun muassa NRJ:llä.

Jääskeläinen on kihloissa kumppaninsa kanssa. Pari odottaa esikoistaan.