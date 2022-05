Melania Trump rikkoi kuukausia kestäneen hiljaisuuden – sivalsi presidentti Bidenin vaimoa harvinaisessa haastattelussa

Melania Trump antoi haastattelun ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Trumpit jättivät valkoisen talon tammikuussa 2021.

Yhdysvaltain entinen ensimmäinen nainen Melania Trump on antanut ensimmäisen haastattelunsa sitten tammikuun 2021. Melania on pysytellyt vaiti julkisuudessa siitä asti, kun hän jätti valkoisen talon taakseen Donald Trumpin presidenttikauden päätyttyä.

Melania rikkoi hiljaisuuden Fox Newsin tuoreessa haastattelussa. Haastattelun aikana hän keskustelu toimittaja Pete Hegsethin kanssa muun muassa lasten kasvavasta nälänhädästä Yhdysvalloissa.

– On sydäntä särkevää nähdä, kuinka perheet kärsivät eikä lapsille ole tarjolla ruokaa 2020-luvun Yhdysvalloissa, Melania totesi haastattelussa.

Melanian mukaan tilanteesta olisi syyttäminen johtajuuden puutetta Yhdysvalloissa. Hän myös kritisoi haastattelussa sitä suuntaa, johon presidentti Joe Biden on Yhdysvaltoja viemässä.

– On surullista nähdä, mitä täällä tapahtuu, kun katsoo oikein syvälle. Monet ihmiset ovat vaikeuksissa ja kärsivät. Toivon, että tämä muuttuu pian.

Osansa kritiikistä sai myös presidentti Bidenin puoliso Jill Biden. Yhdysvaltain ensimmäinen nainen poseerasi muotilehti Voguen kannessa kesällä 2021, josta Melania ei ollut mielissään.

Melaniaa ei koskaan nähty Voguen kannessa, mutta sen sijaan Biden, nykyinen Yhdysvaltain varapresidentti Kamala Harris sekä presidentti Barack Obaman puoliso Michele Obama ovat kukin poseeranneet kyseisen lehden kannessa.

Melanian mukaan tämä juontaa juurensa lehdistön puolueellisuudesta. Jill Biden, Kamala Harris ja Michele Obama edustavat kaikki demokraatteja, kun taas Melania ja hänen puolisonsa edustavat republikaaneja.

– Heillä on omat inhokkinsa. Se on päivän selvää ja kaikki näkevät sen, Melania totesi.

– Se oli heidän päätöksensä. Minulla on – ja oli myös valkoisessa talossa ollessani – paljon tärkeämpää tekemistä kuin olla Voguen kannessa, hän sivalsi.

MELANIA TRUMP on vältellyt parrasvaloja visusti lähes koko viime vuoden ajan. Peoplen mukaan entinen Yhdysvaltojen ensimmäinen nainen ei kuitenkaan ole ollut toimettomana, vaan työstänyt ”jännittäviä projekteja”.

Hän on muun muassa tehnyt hyväntekeväisyystyötä lasten hyvinvoinnin parissa ja pitänyt taidehuutokaupan joulukuun lopussa.

– Melanialla on hänen omat trendikkäät mielenkiinnonkohteensa ja hän haluaa tehdä niiden avulla jotain tienatakseen rahaa. Melania on hiljainen ja hillitty ihminen, mutta hänellä on silti oma asenteensa ja hän tekee mitä haluaa – vaikka muut eivät ymmärtäisikään sitä.

Peoplen sisäpiirilähteen mukaan Melania vaikuttaa varsin tyytyväiseltä nykyiseen elämäänsä. Lähde kuvailee häntä ”eloisaksi, tyytyväiseksi ja itsevarmaksi”.

CNN:n kertoi aiemmin, että Melania haluaa pysyä jatkossa kaukana politiikasta, eikä ensimmäisen naisen asema houkuttele häntä enää lainkaan.