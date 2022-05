Presidentti Zelenskyi onnitteli Ukrainaa viisuvoitosta – otti kantaa katsojia puhuttaneeseen kysymykseen

Ukrainan presidentti Vlodomyr Zelenskyi onnitteli Ukrainaa viisuvoitosta. Hän myös vastasi kysymykseen siitä, pystytäänkö ensi vuoden viisuja järjestämään sodan runtelemassa maassa.

VUODEN 2022 euroviisut huipentuivat lauantaina Italian Torinossa järjestettyyn finaaliin. Finaalin voiton vei odotetusti Ukrainan Kalush Orchestra kappaleellaan Stefania. Ukraina sai ammattiraadeilta ja yleisöltä yhteensä 631 pistettä.

Sodan runtelema Ukraina oli viisujen ennakkosuosikki ja voittajayhtye on saanut lukuisia onnitteluja voitostaan muun muassa sosiaalisessa mediassa. Tuoretta euroviisuvoittajaa onnitteli omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään myös Ukrainan presidentti Vlodomyr Zelenskyi.

– Rohkeutemme vakuuttaa maailman, musiikkimme valloittaa Euroopan! Ensi vuonna Ukraina isännöi euroviisuja kolmannen kerran historiansa aikana. Enkä usko sen olevan viimeinen, Zelenskyi hehkutti Instagramissa.

Ukraina oli viisujen ylivoimainen ennakkosuosikki.

Ukraina voitti Euroviisut viimeksi vuonna 2016 kaksi vuotta sen jälkeen, kun Venäjä liitti Krimin niemimaan itseensä. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta, ja sotaa on käyty siitä saakka. Monet ovatkin pohtineet, onko Ukrainalla todellisuudessa mahdollisuutta järjestää euroviisuja ensi vuonna kaiken tapahtuneen jälkeen. Tähän Zelenskyi otti kantaa tuoreessa päivityksessään.

– Teemme parhaamme isännöidäksemme euroviisujen osallistujia ja vieraita jonain päivänä vapaassa, rauhallisessa ja uudelleen rakennetussa Ukrainan Mariupolissa. Kiitos voitosta Kalush Orchestra ja kiitos kaikille meitä äänestäneille, Zelenskyi kirjoitti.

Euroviisufinaalin jälkeisessä lehdistötilaisuudessa voittajayhtyeen laulajalta tiedusteltiin, oliko presidentti Zelenskyi kenties ehtinyt jo onnittelemaan yhtyettä menestyksestä.

– En ole puhunut vielä presidentti Zelenskyin kanssa, sillä kuten tiedätte, hänellä on nykyään muita todella tärkeitä asioita hoidettavana, yhtyeen solisti Psjuk totesi medialle.

Presidentti Zelenskyin mukaan Ukraina tekee parhaansa isännöidäkseen euroviisut ensi vuonna.

UKRAINALAISYHTYE sai presidentti Zelenskyilta poikkeusluvan poistua maasta euroviisuja varten. Ukraina on toistaiseksi estänyt 18–60-vuotiaiden miesten poistumisen maasta, sillä sotaikäisiä miehiä tarvitaan taisteluissa.

Kalush Orchestra kertoi lehdistötilaisuudessaan, että heidän poikkeuslupansa umpeutuu kahden päivän päästä ja heidän on palattava takaisin sodan keskelle Ukrainaan. He eivät kuitenkaan osanneet sanoa vielä joutuvatko he sotaan tai mitä paluun jälkeen tapahtuu.

– On vaikeaa sanoa tarkkaan, mitä teen, koska tämä on ensimmäinen kerta, kun voitan euroviisut, mutta kuten jokainen ukrainalainen, olemme valmiita taistelemaan niin pitkään kuin pitää, Psjuk kommentoi.