Tuoreet viisuvoittajat paljastivat, miten karu todellisuus heitä odottaa – ukrainalaisbändin lehdistötilaisuudessa oli pysäyttävä tunnelma

Kalush Orchestran viisuvoittoa ei juhlittu railakkaasti. Sen sijaan esiin nousivat sota ja se, mitä viisuvoitto merkitsee Ukrainalle tällä hetkellä.

Tuoreet euroviisuvoittajat kiittivät Eurooppaa siitä, että he saivat niin paljon ääniä.

Tuore euroviisuvoittaja Kalush Orchestra marssi myöhään lauantain ja sunnuntain välisenä yönä median eteen Torinon Pala Olimpicolla.

Viisuvoiton ennätyksellisen korkeilla yleisöpisteillä napanneen Ukrainan lehdistötilaisuudesta oli kuitenkin voitonilo ja juhliminen kaukana, sillä pöydän takana istui rivi vakavia, tummanpuhuvia ja hillittyjä miehiä.

Lehdistötilaisuuden tunnelma oli vakava, sillä lähes jokaisessa kysymyksessä ja vastauksessa viitattiin Ukrainan sotaan tavalla tai toisella.

Tilaisuuden ensimmäisen kysymyksen esitti ainoa paikalla ollut Ukrainan median edustaja. Torinon viisuissa maan mediaa edustivat ainoaan Ukrainan virallisen viisufaniklubin Iryna Shafinska ja Vitalii Lirdyk. Lehdistötilaisuuden avasi koskettava hetki, kun Kalush Orchestran vokalisti Oleh Psjuk kutsui kyynelehtivän Irynan halaamaan häntä.

Lavalla nähtiin pitkä ryhmähalaus, joka vaikutti merkitsevän kaikille valtavasti.

Lehdistötilaisuudessa bändin puolesta puhui tulkin välityksellä juuri Psjuk, jonka äidistä voittoviisu Stefania kertoo.

– Ensinnäkin haluan kiittää kaikkia, ukrainalaisia ja kaikkia muita, jotka äänestivät meitä ja auttoivat tuomaan voiton Ukrainalle, Psjuk aloitti.

– Voitto on Ukrainalle äärimmäisen tärkeä etenkin tänä vuonna. Slava Ukraini, hän jatkoi.

Psjuk toivoo, että Kalush Orchestran voitto viestisi maailmalle, että vaikka maa on tällä hetkellä hirvittävässä tilanteessa ja sen kulttuuria kohtaan on hyökätty, ovat ukrainalaiset silti vahvoja.

– Olemme täällä näyttämässä, että ukrainalainen kulttuuri ja musiikki ovat elossa, hän sanoi.

Laulajalta tiedusteltiin, oliko hän saanut kenties onnitteluja Ukrainan presidentiltä ja oliko tämä jo tietoinen maan voitosta.

– En ole puhunut vielä presidentti Zelenskyin kanssa, sillä kuten tiedätte, hänellä on nykyään muita todella tärkeitä asioita hoidettavana, Psjuk sanoi.

Vaaleanpunahattuinen Oleh Psjuk toimi yhtyeensä puhemiehenä viisuvoiton jälkeen.

Ukrainalaisyhtye sai Zelenskyilta poikkeusluvan poistua maasta euroviisuja varten. Ukraina on toistaiseksi estänyt 18–60-vuotiaiden miesten poistumisen maasta, sillä sotaikäisiä miehiä tarvitaan taisteluissa.

Kalush Orchestra kertoi lehdistötilaisuudessaan, että heidän poikkeuslupansa umpeutuu kahden päivän päästä ja heidän on palattava takaisin sodan keskelle Ukrainaan. He eivät kuitenkaan osanneet sanoa vielä joutuvatko he sotaan tai mitä paluun jälkeen tapahtuu.

– On vaikeaa sanoa tarkkaan, mitä teen, koska tämä on ensimmäinen kerta, kun voitan euroviisut, mutta kuten jokainen ukrainalainen, olemme valmiita taistelemaan niin pitkään kuin pitää, Psjuk kommentoi.

Yhtyeen jäsenet palaavat alkuviikosta Ukrainaan ja läheistensä luo. Psjuk kertoi matkustavansa lentäen, autolla ja bussilla tyttöystävänsä ja äitinsä luokse.

Kalush Orchestran jäsenet ovat olleet viisumatkansa aikana huolissaan perheistään, jotka ovat jääneet sodan keskelle. Paluu sodan keskelle ei kuitenkaan huoleta heitä.

– Huolissaan olo ei riipu rajan ylittämisestä. Kaikki rakkaani ovat Ukrainassa, olin itse missä tahansa. Voi olla jopa lohdullisempaa olla siellä heidän lähellään, sillä silloin voin auttaa heitä, Psjuk totesi.

Kalush Orchestran viisuesityksen lopuksi nähtiin poikkeuksellinen hetki, kun yhtye lähetti maailmalle avunpyyntönsä. Psjuk pyysi viisulavalla suorassa lähetyksessä apua Ukrainalle ja Mariupolin asukkaille, vaikka poliittiset kannanotot ovat kiellettyjä euroviisuissa.

Lehdistötilaisuudessa Psjuk kertoi, että hän oli valmis kertomaan viestinsä maailmalle, vaikka se olisi tarkoittanut diskausta viisuista.

– Teidän täytyy ymmärtää, miten hirveässä tilanteessa Ukraina on ymmärtääksenne sen, miksi nämä sanat oli sanottava. Jos uhkana oli hylkäys, se oli maksu, jonka olin valmis maksamaan.

Lue lisää: Koskettava hetki euroviisuissa: Ukrainan edustaja Kalush Orchestra lähetti lavalla avunhuudon maailmalle

Hylkäystä ei kuitenkaan tullut, vaan sen sijaan Kalush Orchestra sai valtavan äänivyöryn tavallisilta eurooppalaisilta.

Psjuk kertoi toivovansa, että ensi vuonna euroviisuja voitaisiin viettää Ukrainassa, jossa olisi rauha.