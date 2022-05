Näin The Rasmus kommentoi sijoitustaan euroviisuissa

Yhtye kertoo Ylen tiedotteessa olevansa onnellinen voiton vieneen Ukrainan Kalush Orchestran puolesta.

The Rasmus sijoittui lauantain euroviisufinaalissa sijalle 21. Bändi keräsi yhteensä 38 pistettä. Voiton vei Ukraina, joka keräsi peräti 631 pistettä.

The Rasmus kommentoi viisumenestystään Ylen tiedotteessa myöhään yöllä. He kertovat, että euroviisuihin osallistuminen oli upea kokemus.

– Jo finaaliin pääseminen oli meille ilo ja kunnia, joten sijoituksesta ei todellakaan tarvitse olla pettynyt, The Rasmus toteaa tiedotteessa.

– Olemme onnellisia voittajan puolesta, ja koska me saimme kokea koko tämän mahtavan reissun, voi sanoa, että hyvin kävi. Tänä vuonna meillä on tiedossa vielä paljon muutakin hienoa, kuten festarikesä Suomessa, kiertue Euroopassa, uusi levy ja kirja, bändi jatkaa.

The Rasmus tutustui voiton vieneeseen Kalush Orchestraan Torinossa ja vietti aikaa ukrainalaisyhtyeen kanssa. Bändit muun muassa toteuttivat yhdessä katukeikan, jossa he lauloivat sekä The Rasmuksen että Kalush Orchestran viisukappaleita.

Ylen tuottaja Anssi Autio kiittää The Rasmusta tiedotteessa siitä, miten intohimoisesti bändi suhtautui viisureissuunsa.

– Oli hienoa nähdä, miten määrätietoisesti ja uutterasti The Rasmus työskenteli Euroviisujen eteen. Koko iso tiimimme sai aikaan todella upean show’n ja euroviisukokonaisuuden, josta ei voi olla muuta kuin tyytyväinen, Autio kertoo.