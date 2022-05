Oululainen Essi, 36, pisti pystyyn vaikuttavan euroviisukatsomon – lähetä kuva kisakatsomostasi IS:lle

Tältä näyttää kisakatsomossa, jossa erityisesti asuihin on panostettu.

Suomalaiset ovat valmistautuneet jännittävään iltaan, kun euroviisujen odotettu finaali mitellään Italian Torinossa lauantai-iltana.

Oululainen Essi Gregori, 36, pisti avopuolisonsa Kimmo Holapan, 38, kanssa pystyyn hulppean kisakatsomon perinteitään noudattaen. Gregori on vuokrannut mökin Keuruulta, ja yhdeksänhenkinen porukka kokoontunut juhlimaan kauan odotettua viisuiltaa. Seurue on pukeutunut näyttävästi The Rasmus goes Met Gala -teeman mukaisesti.

– Tämä on jo kuudes kerta, kun kokoonnumme viisukatsomon pariin. Meillä vaihtuu aina vuosittain pukuteema, Holappa kertoo puhelimitse viisuhuuman keskeltä.

– Ilta alkoi punaisella matolla, jossa jokainen esitteli oman asunsa ja kertoi asustaan, Gregori jatkaa.

Essi Gregori ja Kimmo Holappa nauttivat viisuhuumasta.

Viisufanien iltaan kuuluu jokaisen oma esitysnumero.

– Meistä jokainen vetää lip syncina oman biisinsä, joka pohjautuu euroviisujen viralliseen teemaan eli The Sound of Beauty (Kauneuden ääni). Esityksistä äänestämme voittajan, joka saa vuodeksi itselleen kiertopalkintotaulun. Tauluun on koottu kollaasiksi kuvia eri vuosien asuistamme ja juhlien parhaista paloista.

Idea vuosittaiseen viisukatsomoon sai alkunsa, kun yksi seurueen vannoutuneista viisufaneista halusi 30-vuotissyntymäpäivänään järjestää viisuteemaiset syntymäpäiväjuhlat.

– Meillä oli niin hauskaa ja kaikki heittäytyivät täysillä, joten päätimme tehdä tästä perinteen, yksi viisufaneista kertoo.

Oululaisporukka on saanut fanituksestaan tunnustuksen, nimittäin vuonna 2017 he voittivat Ylen virallisen viisukatsomo-palkinnon.

Porukka toivoo hartaasti Suomelle menestystä.

– Tietysti The Rasmusta kannatetaan! Oma henkilökohtainen suosikkini on Australia. Suosikeiksi porukkamme kesken ovat nousseet myös Ruotsi, Ukraina ja Viro, Holappa kertoo.

– Olemme seuranneet tarkalla silmällä jo esikarsintoja ja tehneet niiden pohjalta pisteytyksiä esityksistä.

– Oli pieni paine siitä, pääseekö The Rasmus finaaliin, koska asuteema oli The Rasmuksesta.

Porukan suuri tavoite on päästä vielä jonain päivänä katsomaan euroviisuja paikan päälle.

