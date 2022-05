Huomasitko? The Rasmuksen viisuesityksessä piilee ”karmiva” yksityiskohta – Lauri Ylöstä verrataan maailmalla lapset säikäyttäneeseen hahmoon

The Rasmuksen viisuesityksessä nähdään vivahteita tutusta kauhuelokuvasta.

Euroviisut huipentuvat tänä iltana, kun Italian Torinossa viisulavalle nousee 25 finaaliin selvinnyttä maata. Yksi näistä maista on Suomi, jota edustaa maailmallakin menestystä niittänyt The Rasmus. Yhtyeen kilpailukappale on nimeltään Jezebel, jolla viitataan Raamatusta tuttuun naishahmoon.

The Rasmus aloitti urakkansa Italiassa torstaina, kun yhtye esiintyi ensimmäisessä semifinaalissa. Tarkkasilmäisimmät katsojat huomasivat tuolloin, että yhtyeen viisuesitykseen oli tehty huomattavia muutoksia verrattuna helmikuussa järjestettyyn Uuden musiikin kilpailun finaaliin.

The Rasmuksen viisuesitys on vauhdikas ja näyttävä.

Laulaja Lauri Ylönen aloitti Jezebel-kappaleen keltaisen ilmapallon kanssa näkymättömissä areenan yleisöltä, päästi pallon ilmaan ja saapui sitten bändin sekaan lavalle ja yleisön eteen areenalle. Tv:ssä nähtiin aluksi vain Ylönen, jota kamera seurasi, kunnes esitys räjähti käyntiin.

Monet pistivät semifinaalin jälkeen merkille, että etenkin The Rasmuksen viisuesityksen alun visuaalinen ilme muistuttaa huomattavasti Stephen Kingin kirjaan perustuvaa It-kauhuelokuvaa. It-elokuvan virallisessa mainosjulisteessa poseeraa nimittäin ruotsalaisnäyttelijä Bill Skarsgårdin esittämä Pennywise-pelle, joka pitelee käsissään punaista ilmapalloa.

Stephen Kingin romaanissa Pennywise saalistaa lapsia riistääkseen heidän henkensä. King on kertonut hahmosta tulleen klovni siksi, että romaania kirjoittaessaan King oli todennut lasten pelkäävän niitä eniten.

Yhtäläisyys huomioitiin myös kansainvälisessä mediassa. Muun muassa Metro-lehti uutisoi The Rasmuksen viisyesityksestä otsikolla ”The Rasmus avaa semifinaalin todellisella Pennywise-tyylillä”.

Myös viestipalvelu Twitter täyttyi oitis kuvapareista, joissa Ylöstä verrattiin kauhuelokuvan klovnihahmoon.

– Pennywise, oletko se sinä, kirjoitti eräs viisufani Twitterissä.

Ylönen kommentoi taannoin yhtyeen uutta lavashow’ta Voicelle antamassaan haastattelussa. Kyseisessä haastattelussa Ylönen tunnusti, että inspiraatio esitykseen on kuin onkin saatu Stephen Kingin luomasta hahmosta.

– Se alkaa aika synkästi. Siinä on vähän vivahteita It-elokuvasta, Ylönen paljasti Voicelle.

Sekä vedonlyöjät että viisuyleisö veikkaavat euroviisujen ylivoimaiseksi voittajaksi Ukrainaa. Viime vuonna Euroviisut voitti Italian edustaja Måneskin kappaleellaan Zitti E Buoni. Suomen edustaja Blind Channel sijoittui kuudenneksi.

The Rasmus esiintyy euroviisufinaalissa neljäntenä. Vedonlyöjät eivät povaa yhtyeelle aivan kärkipään sijoitusta.