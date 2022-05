Näin nuoren ukrainalaispariskunnan elämä mullistui yhdessä yössä – sitten venäläisten ystävien sanat paljastivat kylmäävän totuuden

Iryna Shafinska ja Vitalii Lirnyk matkustivat euroviisuihin kertoakseen, miten hirveitä asioita heidän kotimaassaan tapahtuu tällä hetkellä. Moni ukrainalaisparin ystävistä on kuollut tai kokenut kamalia asioita, ja he kokevat, että maailman on saatava tietää siitä.

Torino

Torinon euroviisukylässä liehuu tämän tästä Ukrainan lippuja, mutta vain hyvin harva niiden heiluttajista on ukrainalainen. Moni kannustaa voittajasuosikiksi noussutta Kalush Orchestraa ja sodan keskellä kamppailevaa maata, mutta ukrainalaiset turistit loistavat tämän vuoden viisuista poissaolollaan.

Viisujen lehdistökeskuksesta löytyy kuitenkin kaksi ukrainalaista, jotka kertovat olevansa maansa median ainoat edustajat. He ovat aviopari Iryna Shafinska, 37, ja Vitalii Lirnyk, 37, ja edustavat Ukrainan virallista euroviisufaniklubia.

– Tiesimme, että jos me emme tule tänne, ei kukaan tule, pari kertoo IS:lle.

– Täällä on kaksi ukrainalaista fania, jotka elävät pakolaisina tällä hetkellä. Muita ei ole. Se johtuu sodasta.

Ukrainan liput ovat Torinon euroviisuissa tuttu näky, mutta suurin osa niiden kantajista ei ole ukrainalaisia.

Iryna ja Vitalii pystyivät matkustamaan Italian euroviisuihin, sillä he asuvat Yhdysvalloissa. Kiovassa tavannut pari työskentelee ohjelmistoinsinööreinä New Yorkissa ja heillä on 8-vuotias poika. Ukraina on heille silti edelleen rakas kotimaa, johon heillä on tiukat siteet.

Kun Ukrainan sota syttyi 24. helmikuuta, viettivät Iryna ja Vitalii aivan tavallista päivää Amerikassa. Vitalii oli parin pojan kanssa elokuvissa ja sillä välin hänen puhelimensa täyttyi järkyttävistä viesteistä. Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan ja hänen ystäviensä ja perheensä kotikaupunkeja pommitettiin.

– En kyennyt uskomaan, mitä oli tapahtumassa. Ajattelin, että se oli jokin todella huono vitsi, Vitalii sanoo ja kyyneleet nousevat hänen silmiinsä.

– Sitten aloimme saamaan ystäviltämme kuvia, joissa siviilejä tapettiin ilman syytä ja kaikki tuhottiin. Meidän kotimaamme pyyhkäistiin pois.

Vitalii ja Iryna ovat hankkineet viisuihin identtiset asut. Heidän t-paidoissaan komeilee vuoden 2016 euroviisuvoittaja Jamalan 1944-kappaleen sanat. Ukrainalaislaulajan kappale kertoi vuoden 1944 Stalinin vainosta Krimillä. Iryna ja Vitalii kokevat, että vastaava tapahtuu nyt uudelleen.

Sodan ensimmäisestä päivästä lähtien parin elämä on ollut sekasortoa. Heille oli alusta asti selvää, että he tekevät kaikkensa auttaakseen kotimaataan ja siellä olevia läheisiään.

Pari toimittaa Ukrainaan lääkkeitä ja muita tarvikkeita avustusjärjestön kautta, jonka toiminnassa he ovat olleet mukana jo Krimin miehityksestä saakka. Lisäksi he ovat evakuoineet läheisiään, lähettäneet rahaa Ukrainaan ja pitävät netissä suoria lähetyksiä, joissa tavalliset ukrainalaiset pääsevät kertomaan medialle tarinansa suoraan pommisuojista.

Euroviisujen ensimmäisen semifinaalin aikaan pari piti suoraa lähetystä Ukrainassa asuvan viisufanin kanssa. Tunnin lähetyksen aikana hän juoksi kuusi kertaa pommisuojaan.

– On todella vaikea kuvailla, miten hirveää se on. Se tuntuu uudelta normaalilta, mutta emme halua tottua siihen, koska se on niin kamalaa, Vitalii sanoo.

Vastaavia tarinoita on lukuisia. Iryna näyttää puhelimestaan kuvia, joissa Mariupol hehkuu viime kesänä kukkaloistossa ja opiskelijat nauttivat päivästä puistossa.

– Nyt mitään tästä ei ole jäljellä. Koko kaupunki on tuhottu ja sen asukkaat ovat kuolleet, hän sanoo.

Seuraavaksi Iryna esittelee kuvaa ystävistään, joita hän kutsuu oman elämänsä ”Sinkkuelämää-jengiksi”. He ovat kaikki kotoisin Mariupolista ja jokaiselle heistä on tapahtunut sodan aikana toinen toistaan kamalampia asioita.

– Olgan äiti katosi. Hän etsi äitiään kaksi kuukautta. Kun hän lopulta löytyi, oli hän äärimmäisen traumatisoitunut. Hänelle oli tehty kamalia asioita ja hän oli ollut viikkoja kellarissa näkemättä päivänvaloa, Iryna kertoo hiljaa.

– Yritin auttaa, mutten voinut tehdä mitään. Koen valtavaa syyllisyyttä siitä, enkä aina pysty edes soittamaan hänelle, sillä minua hävettää, miten hyvin asiat ovat minulla.

Kaiken kamalan keskellä on pakko yrittää pitää myös hauskaa. Iryna ja Vitalii kertovat, että välillä he yrittävät nauttia euroviisuista ja unohtaa sodan edes hetkeksi.

Sekä Irynan että Vitaliin äidit on evakuoitu Yhdysvaltoihin ja he asuvat parin luona. Irynan isä on kuitenkin edelleen Pultavan kaupungissa Ukrainassa, sillä hän on vammainen, eikä pysty pakenemaan.

– Isäni ei pysty menemään edes pommisuojaan, koska hän on liikuntavammainen. Joka kerta kun kuulen, että kaupunkia pommitetaan, olen huolissani hänestä. Uskon, että jos Venäjän ohjukset eivät lopu pian, myös hänen taloonsa osuu.

Vitaliille yksi sodan vaikeimmista hetkistä oli nähdä Butshasta maailmalle levinneet järkyttävät kuvat, joissa teillä makasi tapettuja siviilejä.

– Minulla on paljon ystäviä siellä. He lähtivät ensimmäisinä sodan päivinä, mutta kuvissa oli heidän naapureitaan ja tuttujaan. Ihmisiä, jotka he tunsivat, hän sanoo.

Sodalla on ollut iso vaikutus parin läheisiin myös toisella tavalla. Heidän välinsä venäläisiin ystäviin ja Venäjällä asuviin sukulaisiin ovat katkenneet täysin.

– 99 prosenttia heistä väittää, että olen natsi. Edes sukulaisemme eivät puhu meille, sillä he ajattelevat, että kaikki on meidän syytämme ja pommitamme itseämme, Vitalii sanoo päätään pudistaen.

– Yritimme sodan ensimmäisinä päivinä selittää heille, että ystävämme kuoli Kiovassa Venäjän pommituksissa, mutta he eivät uskoneet meitä. He ovat päättäneet, että he uskovat vain sen tiedon, minkä haluavat. Totuudella ei ole mitään merkitystä heille.

Eräs Irynan ystävä menetti sodassa talonsa. Hän kertoi ystävänsä tarinan myös The Rasmukselle bändin lehdistötilaisuudessa viime viikolla. –Ystäväni on kova The Rasmus -fani, hän sanoo.

Juuri totuuden kertominen ja tiedon levittäminen sai Irynan ja Vitaliin matkustamaan euroviisuihin. He kertovat, että lähes jokainen viisuartisti on osoittanut tukensa heille ja Ukrainalle, ja että sadat ihmiset ovat halunneet kuulla, mitä heillä on sanottavana.

– Matkassamme tänne Italiaan ei ole niinkään kyse euroviisuista vaan siitä, että haluamme näyttää, ettei Ukrainan tilanteessa ole kyse vain kamalista uutisotsikoita, vaan oikeista ihmisistä, joiden elämään sota vaikuttaa.

Moni uskoo, että Ukraina tulee lauantaina voittamaan euroviisut. Vitaliin ja Irynan mukaan voitolla olisi aivan valtava merkitys maalle juuri tällä hetkellä.

– Olemme todella väsyneitä näkemään vain kamalia uutisia. Ehkä voitto antaisi meille edes hieman toivoa ja näyttäisi, kuinka paljon meitä tuetaan ympäri Eurooppaa. Se olisi meille todella, todella tärkeää, Vitalii sanoo.

– Se näyttäisi myös, että olemme vahvoja ja jos voimme voittaa euroviisut, voimme ehkä voittaa myös sodan, Iryna lisää.