Margaret Thatcherin rajulla politiikalla oli karut seuraukset brittimiehen elämään – vuosia myöhemmin tapahtui jotakin, joka vakuutti jopa herttuatar Catherinen

Douglas Stuart kirjoitti Booker-palkitun romaanin työväenluokan lapsuudestaan ja pääministeri Margaret Thatcherin politiikan seurauksista. Nyt hän haluaisi tietää, miksi Thatcher ajatteli niin vähän työväenluokan lasten tulevaisuutta.

Toukokuinen Helsinki on kaunis, toiveikas ja keväisen vihreä.

Kontrasti 1980-luvun ankeaan, näköalattomaan työläisyhteisöön Skotlannin Glasgow’ssa on räikeä.

Booker-palkittu kirjailija Douglas Stuart on ensimmäistä kertaa Helsingissä. 46-vuotias kirjailija on tullut Helsinkiin puhumaan esikoisteoksestaan Shuggie Bain (WSOY). Löyhästi omaelämäkerrallinen kirja kertoo nuoresta skotlantilaisesta pojasta, joka yrittää pelastaa äitinsä alkoholismilta.

Vuokrakasarmissa elatustuet hupenevat usein juomaan ja lapset jäävät nälkäisiksi.

– Kasvoin hyvin samanlaisessa ympäristössä, mutta en halua, että ihmiset ajattelevat, että kirja on minun tarinani. Se on kuitenkin fiktiota, hän kertoo.

Lähes kaksi miljoonaa kappaletta myynyt, suuren brittiläisen Booker-palkinnon voittanut romaani ei syntynyt helposti. Kymmenessä vuodessa Douglas Stuart kirjoitti 20 eri versiota. Ensimmäinen versio oli 1 800 sivua pitkä.

– Minulla oli polttava tarve kirjoittaa, hän kertoo.

Aloittaessaan romaaniaan Douglas Stuart oli 32-vuotias muotisuunnittelija, joka oli ansainnut jo kannuksensa Calvin Kleinilla, GAP:lla ja Ralph Laurenilla New Yorkissa.

– Tuossa iässä olin jo valmis kohtaamaan traumani.

New Yorkiin hän päätyi vuonna 2000, kun Calvin Kleinin suunnittelija näki hänen minimalismista ammentavan oppilastyönsä yliopistossa ja tarjosi työpaikkaa. Ensimmäiset vuodet New Yorkissa olivat vaikeita. Koti-ikävä vaivasi.

Kirjan kirjoittaminen vain pahensi koti-ikävää.

– Kun kirjoitin lapsuudestani, jouduin käymään läpi surua ja menetyksiä, joita koin nuorena. Menetin äitini 16-vuotiaana enkä tuntenut koskaan isääni, sillä hän lähti, kun olin nelivuotias.

Glasgow on yhä Douglas Stuartin emotionaalinen ja henkinen koti, vaikka lapsuudenperheestä ovat jäljellä enää Douglas ja yksi sisar. Veli ja isä ovat kuolleet.

– Aina kun tarvitsen lohtua, menen käymään Glasgow’ssa. Käyn siellä kolme kertaa vuodessa.

Sisar luki veljensä romaanin ennen kuin se meni painoon ja hyväksyi kirjan.

– Kun äidillä on kolme lasta, pitää ymmärtää, että niillä lapsilla on kolme äitiä myös. Oli kiehtovaa jakaa sisareni kanssa nuo erilaiset kokemukset ja tarinat äidistämme ja katsoa elämää eri näkökulmista.

– Olen pahoillani äitini puolesta. Sain paljon enemmän mahdollisuuksia kuin äitini sai omana aikakautenaan.

Palkittu romaani on käännetty 39 kielelle. Se on kunnianosoitus kirjailijan äidin vahvuudelle ja sietokyvylle kovissa olosuhteissa. Pääministeri Margaret Thatcherin aikakausi oli Britanniassa vaikea. Työttömyysluvut olivat korkeat.

– Halusin kirjoittaa kirjan rakkaudenosoituksena äidilleni. Ja niistä pienistä toivonpilkahduksista, joita työväenluokan ihmisillä oli.

Margaret Thatcherin pääministerivuodet johtivat Britanniassa luokkaerojen kasvuun ja työväestön aseman heikentymiseen.

– Haluaisin kysyä Margaret Thatcherilta, miksi hän ajatteli, että työväenluokan yhteisöt eivät olleet hänen huolenpitonsa arvoisia. Haluaisin myös tietää, miksi hän ajatteli niin vähän työväenluokan lasten tulevaisuutta.

Sääliä Douglas Stuart ei kuitenkaan kaipaa. Kirjan henkilöt eivät pyydä säälimään itseään.

– Sääli ei ole kirjan ydin. Kirjan henkilöt eivät tiedä, että maailma kodin ulkopuolella on erilainen. Jokainen siinä yhteisössä käy läpi samoja asioita.

– Kirjassa on myös toivoa. Toivo on hiljaista. Usein toivo on sitä, että nousee ylös ja jatkaa elämäänsä.

Douglas Stuart uskoo, että hänen äidillään oli paljon unelmia nuorena. Unelmat olivat vaatimattomia. Hän unelmoi kiinnostavasta elämästä, siitä että rakastuu ja saa lapsia. Ja että saisi tehdä työtä.

– Thatcher laittoi paljon niitä työväenluokan ihmisiä sivuun, jotka tekivät kovasti työtä yhteiskunnan eteen.

Douglas Stuart kertoo kovan lapsuuden vahvistaneen sietokykyä ja opetti empatiaa.

Käydessään Glasgow’ssa Douglas Stuart suuntaa korkealle kukkulalle, ihastelee historiallista kaupunkia ja aistii tuttuja tuoksuja. Nyt hän on kokopäiväinen kirjailija ja kirjoittaa kolmatta romaaniaan. Se on kuin unelmaa. Nuorena hänestä tuntui, että kirjat kuuluvat vain keskiluokalle, eivät hänen kaltaiselleen työväenluokan pojalle.

– En kertonut kenellekään paitsi miehelleni, että kirjoitan kirjaa, koska en halunnut kenenkään ajattelevan, että mitä tuo yrittää tavoitella.

Parhaillaan Douglas Stuart tekee esikoisromaaninsa pohjautuvaa tv-sarjaa. Palkittu Shuggie Bain hylättiin lähes 40 kustantajalla ennen kuin nappasi. Aluksi äidin ja pojan tarinaa ei pidetty kiinnostavana. Kirja on saanut kiitosta laajalti, esimerkiksi herttuatar Catherinelta.

– En usko, että sanon koskaan hyvästejä lapsuuteni maailmalle. Kirjoitan yhä työväenluokan näkökulmasta. Se tarkoittaa, että näkee ihmisyyden kirkkaasti, kaikki ne ristiriidat ja on utelias sille, mikä saa ihmiset sykkimään.

Katkeruutta Douglas Stuart ei tunne. Kova lapsuus vahvisti sietokykyä ja opetti empatiaa.

– Tunnen ylpeyttä edistyksestä, minkä Skotlanti on tehnyt homoseksuaalien oikeuksissa elämäni aikana. Oli vaikeaa olla homoseksuaali työväenluokan machoyhteisössä.

Vähävarainen lapsuus heijastuu yhä harkitsevaisena rahankäyttönä. Douglas Stuart kertoo haluavansa suunnitella vaatteita, joihin kaikilla on varaa.

– Lapsuus Glasgow’ssa antoi minulle kiinnostuksen ihmisiin. Olen kiinnostunut muista ihmisistä ja heidän elämäntarinoistaan. Kasvoin tiiviissä yhteisössä, jossa jokaisella oli oma elämäntarinansa.

Kirjailija uskoo, että hänen äitinsä olisi ylpeä kirjasta ja siitä, että hänen työväenluokan elämäänsä on käytetty romaanissa.

– On iso tabu kirjoittaa äidistä, joka on erehtyväinen. Ihmiset eivät halua kuulla siitä.Yhteisö kääntää katseensa pois inhoten mieluummin kuin ojentaa auttavan kätensä.

Vanhemmuudesta Douglas Stuart ei itse haaveile.

– Monin tavoin kasvatan vielä itseäni. Minulla ei ollut hirveästi lapsuutta lapsena. Nyt aikuisena yritän antaa tilaa sille lapselle, joka on sisälläni.