Supersuosittu Coldplay-yhtye ja suomalainen Neste ovat ryhtyneet yhteistyöhön. Coldplay tavoittelee maailmankiertueestaan mahdollisimman vähäpäästöistä.

Vuonna 2019 britannialainen poprock-yhtye Coldplay ilmoitti peruvansa maailmankiertueensa ympäristösyistä ja etsivänsä ympäristöystävällisiä keinoja harjoittaa ammattiaan.

Toukokuun alussa suomalainen polttoaineyritys Neste ja Coldplay tiedottivat ryhtyneensä yhteistyöhön. Ei mennyt kuitenkaan aikaakaan, kun soraääniä alkoi kuulua ja yhtyeen jäseniä nimiteltiin ”hyödyllisiksi idiooteiksi”. Asia nousi otsikoihin maailmalla, kun brittilehti The Guardian tarttui aiheeseen.

Oman kortensa kantoi kekoon Transport & Environment (T&E)-ympäristöjärjestön johtaja Carlos Calvo Ambel, joka The Guardianin mukaan syytti Nestettä viherpesusta, jossa se käyttää ”kyynisesti hyväkseen” Coldplayta.

– Tämä yritys linkittyy sellaiseeen metsäkatoon, että Chris Martin ja hänen faninsa kauhistuisivat. Vielä ei ole liian myöhäistä. Heidän pitäisi sanoa yhteistyönsä irti heti ja keskittyä oikeasti puhtaisiin ratkaisuihin, Ambel sanoo lehden mukaan.

– Coldplayn sitoutuminen päästöjen vähentämiseen on epäilemättä hyväntahtoinen, mutta metsäkatoon liittyvän yrityksen kanssa kaveeraaminen tekee heistä hyödyllisiä idiootteja viherpesulle, hän jatkaa.

Guardianin mukaan Neste ”väittää olevansa maailman suurin kestävien polttoaineiden tuottaja”, mutta ”Friends of the Earth -järjestön tutkimuksen mukaan yrityksen palmuöljyn toimittajat raivasivat vähintään 10 000 hehtaaria metsää esimerkiksi Indonesiassa ja Malesiassa vuosina 2019–2020”.

Nesteen viestintäpäällikkö Hanna Leijala sanoo The Guardianille, että Neste ei hyväksy kestävän kehityksen rikkomuksia omassa toiminnassaan.

– Yhteistyössämme Nesteen kanssa emme käyttäneet palmuöljyä raaka-aineena. Neste tavoittelee tavanomaisesta palmuöljystä luopumista kokonaan vuoden 2023 loppuun mennessä, Leijala sanoo lehdelle.

Tällä hetkellä raakapalmuöljyn osuus yrityksen polttoainepanoksista on seitsemän prosenttia. Sen lentopetroli sekoitetaan käytetystä ruokaöljystä, eläinrasvoista ja muista jätteistä ja tähteistä.

Guardianin mukaan Neste ei kuitenkaan suostunut sopimuksellisista ja kilpailullisista syistä kertomaan, kuinka suuren osan lentopetroliseoksesta muodostavat palmuöljyn rasvahappotisleet (PFAD). Lehden mukaan Britannia, Saksa ja useimmat EU-maat pitävät PFAD:tä palmuöljyn jalostuksen sivutuotteena, mutta Suomi ei.

T&E:n mukaan on kyseenalaista pitää käytettyä ruokaöljyä kestävänä, kun tutkimusten mukaan suurin osa EU:n toimituksista on tuontia Indonesian, Malesian ja Kiinan kaltaisista maista. Käytetyn ruokaöljyn korkeammat EU:n hinnat kannustavat väärentämiseen, ja EU:n tarkastajat ovat arvostelleet Euroopan kykyä tarkistaa näiden tuontituotteiden alkuperä.

T&E:n mukaan eläinrasvojen käyttö herättää myös kysymyksiä maatalouden metaanipäästöistä, sillä suurin osa rasvoista on peräisin teollisesta maataloudesta.

Coldplay esiintymässä Las Vegasissa syyskuussa 2017.

Yhtye kertoi viime lokakuussa BBC:lle, että heidän tuleva kiertueensa on ympäristöystävällinen, ja lavarakennelmiin kuuluu muun muassa tanssilattia, joka kerää kineettistä energiaa fanien liikkuessa ja hyppiessä. Jokaista myytyä lippua kohden istutetaan myös yksi puu.

– Mitä enemmän ihmiset liikkuvat, sitä enemmän he auttavat. Tarvitsen teitä hyppimään ylös alas, kirjaimellisesti, sillä jos ette hypi, valot sammuvat, yhtyeen laulaja-pianisti Chris Martin sanoi BBC:lle.

Tuolloin kritiikkiä herätti muun muassa se, että yhtye kiertää maailmaa jatkossakin yksityiskoneen kyydissä. Tähän epäkohtaan he pyrkivät nyt Neste-yhteistyöllään vastaamaan.

– En välitä vastustuksesta lainkaan. Me yritämme parhaamme, mutta emme ole täydellisiä. Tietenkään. Kritiikkiä tulee aina, Martin sanoi.

Coldplayn kiertuetta on kritisoitu myös toisaalla. Yhtye solmi aiemmin yhteistyösopimuksen autovalmistaja BMW:n kanssa, joka lupautui toimittamaan yhtyeelle 40 ladattavaa sähköauton akkua, joiden on määrä toimia konsertin virtalähteinä.

Ajatuspaja InfluenceMapin raportin mukaan BMW on vaikutusvaltainen autoteollisuuden puolesta toimiva lobbaaja. Sum of Us -järjestön kampanjapäällikkö Eoin Dubskyn mukaan Coldplayta on vedetty nenästä.

– BMW lobbaa estääkseen EU:ta asettamasta vuoden 2035 määräaikaa, jonka jälkeen kaikkien ajoneuvojen olisi oltava päästöttömiä. He käyttävät Coldplayta hyväkseen, Dubsky sanoo.

Yhtye kertoi lähestyneensä myös muita autonvalmistajia, mutta BMW oli ainoa, joka suostui yhteistyöhön.

– Teemme parhaamme, ja kuuntelemme mielellämme ehdotuksia, kuinka voisimme toimia vielä paremmin, yhtye sanoo.

Coldplay on vuonna 1996 perustettu yhtye. Se on myynyt maailmanlaajuisesti kymmeniä miljoonia albumeja ja saanut lukuisia Grammy- ja Brit-palkintoja.

Sen tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa The Scientist, Yellow, Paradise ja Viva la Vida.