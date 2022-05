Nämä kaikki maat nähdään euroviisufinaalissa

Euroviisufinaali käydään lauantaina Italian Torinossa. Eilen varmistui, mitkä kaikki maat ottavat viisufinaalissa mittaa toisistaan.

The Rasmus selvitti tiensä lauantain viisufinaaliin.

Euroviisujen toinen semifinaali käytiin Italian Torinossa torstaina 12. toukokuuta. Toisessa semifinaalissa kymmenen maata varmisti paikkansa lauantain euroviisufinaaliin. Näiden maiden joukossa oli myös Suomi.

Lisäksi kymmenen maata oli jo varmistanut paikkansa viisufinaaliin aiemmin tällä viikolla käydyssä ensimmäisessä semifinaalissa. Semifinaaleista valikoitujen maiden lisäksi finaalissa nähdään aiempien vuosien tapaan kilpailun viisi suurinta rahoittajamaata, mukaan lukien isäntämaa Italia.

Nämä kaikki maat selviytyivät euroviisufinaaliin:

Suomi (The Rasmus – Jezebel)

Belgia (Jeremie Makiese – Miss You)

Tshekki (We Are Domi – Lights Off)

Azerbaidzhan (Nadir Rustamli – Fade To Black)

Puola (Ochman – River)

Viro (Stefan – Hope)

Australia (Sheldon Riley – Not The Same)

Ruotsi (Cornelia Jakobs – Hold Me Close)

Romania (WRS – Llámame)

Serbia (Konstrakta – In Corpore Sano)

Sveitsi (Marius Bear – Boys Do Cry)

Armenia (Rosa Linn – Snap)

Islanti (Systur – Með hækkandi sól)

Liettua (Monika Liu – Sentimentai)

Portugali (Maro – Saudade, saudade)

Norja (Subwoolfer – Give That Wolf a Banana)

Ukraina (Kalush Orchestra – Stefania)

Kreikka (Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together)

Moldova (Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenuleţul)

Alankomaat (S10 – De Diepte)

Italia (Mahmood & Blanco – Brividi)

Espanja (Chanel – SloMo)

Saksa (Malik Harris – Rockstars)

Ranska (Alvan & Ahez – Fulenn)

Iso-Britannia (Sam Ryder – Spaceman)

Eurovision Song Contest 2022 -finaali näytetään suorana Ylen kanavilla lauantaina 14. toukokuuta.