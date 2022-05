Suomipopin suosikkijuontaja kertoo häkellyttävästä tilanteesta koulussa: katsoi verisenä käsiään ja järkyttyi – kärsii seurauksista vielä tänä päivänä

Radiojuontaja Tuukka Ritokoski muistelee podcastissa kahakkaa, josta hän kärsii yhä tänä päivänä.

Radiojuontaja Tuukka Ritokoski muistelee The Boys -podcastin tuoreessa jaksossa juontoparinsa Joonas Vuorelan kanssa nuoruuden kahinoitaan.

Ritokoski kertoo lukiossa sattuneesta tilanteesta, josta hän kärsii yhä tänä päivänä. Hän oli lukion ensimmäisellä luokalla ajauduttuaan sanaharkkaan, joka johti fyysiseen tappeluun.

– Oltiin Sipoon lukiossa ja lähdössä laskettelukurssille. Pelasimme korttia koulun pöydällä, kun se oli meidän ajanviettoa. Siinä istui sitten yksi kaveri vastapäätä ja oli tällaista yleistä suunsoittoa. Tapani mukaan siinä jotakin provosoin. Voi olla, että käytin alatyylistä verbaliikkaakin, Ritokoski kertoo.

– Hän oli sitten niitä heppuja, jotka ratkaisevat tilanteen väkivallalla, jos hermot menee. Hän nousi pöydän toiselta puolelta uhittelemaan, ja työnsin hänet pois. Pelit jatkuivat ja jatkoin länkyttämistä. Muistan, että hän tuli toisenkin kerran siihen ja työnsin hänet taas pois.

Ritokoski kertoo menettäneensä hermonsa, kun luokkatoveri marssi vierelle kolmannen kerran.

– Kun mun mentaliteetti menee siihen, etten enää jaksa, niin silloin mua ei pysäytä kukaan. Otin häntä hupusta kiinni ja painoin vähän alaspäin. Hän oli siis oikeasti tulossa lyömään minua, Ritokoski kertaa.

– Siinä hetki väännettiin. Otin häntä pään takaa hupusta kiinni ja löin oikealla kädellä pari kertaa. Se on ainut kerta, kun olen toista ihmistä lyönyt ihan kunnolla, Ritokoski tunnustaa.

Joonas Vuorela kysyy, miltä toisen ihmisen lyöminen tuntui.

– Olin sekavassa tilanteessa, ja edelleen sanon, että puolustaisin itseäni. Koska jos mä en olisi lyönyt, niin mua olisi lyöty, Ritokoski vastaa.

– Löin häntä muistaakseni kaksi kertaa silmäkulman alueelle, ja hänellä aukesi silmäkulma. Sitten siivoja tuli väliin ja tilanne rauhoittui.

Lukiolaiset siirtyivät bussiin, jossa tilanne eskaloitui uudestaan.

– Hän meni istumaan bussin takapenkille, ja mä jäin siihen keskiosaan. Sitten kuulin, kun hän huusi sieltä, että ”Sipoo yksi, Kerava nolla”. Että hän sipoolaisena on nyt voittanut nämä myllyt. Käännyin taaksepäin, enkä sanonut mitään. Aloin hieromaan omaa silmäkulmaani provosoidakseni. Siitähän hän lähti kaikista henkseleistään irti.

Ritokosken mukaan nuori mies ei ehtinyt ottaa montaa askelta, kun tämän veli tuli väliin ja käski veljeään pysymään paikoillaan.

– Käänsin katseeni eteenpäin ja oletin, että tilanne oli ohi. Sitten tämä broidi, joka oli painanut kaverin penkkiin, tuli ja löi kunnolla varoittamatta. Sellainen kunnon sucker punch. Ja suoraan suuhun. Olisi lyönyt ihan mihin tahansa muualle, mutta ei kun aivan suoraan leegoihin.

– Lopputuloksena katsoin kättäni, tuli hirveesi hilloo ja kaksi leegoa oli mun kädessä. Katsoin ympärilleni, että mitä v*ttua just tapahtui.

Tuukka Ritokoski tunnetaan radiojuontajana. Hän on juontanut Suomipopin Aamulypsyä vuodesta 2019 saakka.

Kertomansa mukaan Ritokoski poistui verta vuotaen bussista ja lähti kohti hammaslääkäriä.

– Lopputuloksena toinen hammas juurihoidettiin kiinni ja toisen tilalle laitettiin tekohammas. Ja miksi tämä on kestänyt tähän päivään asti, niin tänä vuonna mulla laitetaan tekohammas sen juurihoidetun hampaan tilalle, kun se ei pysynytkään kiinni. Eli aika pitkä prosessi, hän ruotii.

Ritokoski kertoo saaneensa lopulta korvauksen tapahtuneesta.

– Asia oli menossa ihan oikeuteen asti. Ensin sieltä tuli puhelu faijalle, että sovitaanko, että Tuukka kaatui laskettelurinteessä. Mun faija vastasi, että ei me kyllä mitään vakuutuspetosta aiota tehdä. Sitten se muuttui siihen, etteivät he aio maksaa mitään, koska se oli itse aiheutettua. He olivat palkanneet asianajajan, joka oli todennut, ettei ole kuin hopeaa jaossa ja sieltä he sitten maksoivat korvaukset.

– Sanotaanko näin, että jos yhden asian elämässäni muuttaisin, niin en olisi soittanut suuta korttipöydässä tai hieronut silmäkulmaani bussissa, Ritokoski sanoo.

Ritokosken mukaan kaksikko ei ole tänäkään päivänä väleissä.

Voit kuunnella koko jakson alta.

Tuukka Ritokoski on juontanut Radio Suomipopin Aamulypsy-ohjelmaa helmikuusta 2019. Hän hyppäsi lähetyksiin mukaan sen jälkeen, kun Juha Perälä lopetti ohjelmassa.