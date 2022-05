Main ContentPlaceholder

Viihde

Kansainväliset viisufanit lataavat suorat sanat The Rasmuksen esityksestä – tällaista kohtaloa Suomelle povataan maailmalla

Viisutunnelma käy kuumana Italian Torinossa, johon on kerääntynyt suuri joukko viisufaneja eri puolilta maailmaa. Kaikilla tuntuu olevan oma suosikkinsa, eikä Suomen viisuedustaja The Rasmus ole missään nimessä listan häntäpäässä. Katso videolta, mitä mieltä kansainvälinen viisukansa on suomalaisyhtyeen räväkästä show’sta.

