Onko tässä The Rasmuksen pahin vastustaja? Rietas rockshow kirvoitti tyhjentävän kommentin suomalaiskatsojalta

Achille Lauro toi Italian euroviisujen areenalle valtavan määrän tulta ja itsevarmuutta.

San Marinon viisuedustaja Achille Lauro on oikea moniosaaja.

San Marinon euroviisuedustaja Achille Lauro oli The Rasmuksen lisäksi toinen torstain semifinaalin rockesityksistä.

Italian Veronasta kotoisin oleva Achille, 31, tunnetaan laulajana ja räppärinä ja hän on luonut jo kymmenen vuoden ajan uraa musiikin parissa kotimaassaan. Achillella on Instagramissa yli 1,7 miljoonaa seuraajaa, hän on julkaissut kuusi albumia ja hän nauttii suurta suosiota.

Achille on myös tehnyt kolme kirjaa, näytellyt elokuvissa ja tv:ssä, tuottanut tv-ohjelmia ja toimii levy-yhtiön luovana johtajana. Italialainen moniosaaja on osallistunut kolmesti San Remon musiikkifestivaaleille. Hän päätyi San Marinon viisuedustajaksi voitettuaan Una Voce per San Marino -laulukisan.

Achille Lauro poseerasi euroviisujen avajaisissa viime viikolla.

Euroviisujen toisessa semifinaalissa selvisi nopeasti, miksi tatuoitu ja meikattu tähti on niin suosittu kotimaassaan. Achille esiintyi lavalla itsevarmasti ja otti yleisönsä haltuun. Hänen italiankielisen edustuskappaleensa nimi on Stripper ja siinä lauletaan nimensä mukaisesti muun muassa strippareista, neitsyistä ja strippiklubeista.

Achille on pukeutunut esitykseensä läpikuultavaan asuun.

San Marinon edustaja toi väkisin mieleen viime vuoden voittajan Måneskinin ja sen itsevarman esiintymisen. Myös italiankielinen kappale muistuttaa Zitti e Buoni -kappaleesta.

Achillen show oli kuitenkin viety vielä pidemmälle. Esityksessä lavalla oli kaksi häkkiä, joista toisessa olivat rummut ja toisessa koskettimien soittaja.

Show’n aluksi lava tulvi savua ja Achille lauloi laiskan ja pahaenteisen kuuloisesti. Hän oli pukeutunut turkkiin, kimaltelevaan ja läpikuultavaan asuun. Pian laulaja riisuutui turkistaan ja lauloi samalla seksileluista.

Achillen show räjähti lopulta täyteen hurmokseen ja raketit ja liekit halkovat ilmaa. Valtavat pyrotekniikat löivät kohti Pala Olimpicon areenan kattoa.

Liekit halkovat ilmaa, kun Achillen show pääsee täyteen vauhtiinsa.

Esityksen huipensivat entistä suuremmat liekit, räjähdykset ja mekaaninen härkä, jonka päälle Achille kipusi suuren rocktähden elkein. Kappaleen lopuksi hän ratsasti härällä liekkimeren halkoessa edelleen ilmaa.

Mekaaninen härkä huipentaa esityksen.

Italialaistähden esitys sai somen liekkeihin aivan kuten viisuareenankin.

– Omg, toivon, että San Marino on finaalissa. Kappale ja esitys olivat enemmän kuin liekeissä, totesi eräs kommentoija.

– Achille Lauro oli niin, niin kuuma, etten pääse yli tuosta esityksestä. Auttakaa joku, toinen parkaisi.

– Achille Lauro OLEN SHOKISSA, jatkuivat kommentit.

Osa kommentoijista oli kuitenkin sitä mieltä, että esitys muistutti jopa liikkaa viime vuoden voittajaa Måneskinia.

Myös suomalaiskatsojat kommentoivat San Marinon esitystä Twitterissä. Eräs heistä totesi tyhjentävästi, että lavalle nousi yksi suomirockin legendoista: Andy McCoy.