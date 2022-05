Tänään tv:ssä: Miljoonabudjetin elokuva, jota edes tähtinäyttelijät eivät pelastaneet – teatteri ammotti tyhjyyttään, kun nolo totuus paljastui

Tänään tv:ssä nähtävää Momentum-elokuvaa tituleerattiin ilmestymisvuotensa suurimmaksi pettymykseksi.

Momentum on rikostrilleri, joka ei tähtinäyttelijöistään huolimatta saavuttanut suurta suosiota.

Perjantai-iltana Subilla nähdään vuonna 2015 megapettymykseksi osoittautunut elokuva, Momentum. Stephen Campanellin ohjaamaa rikostrilleriä tähdittävät muun muassa 007 Quantum of Solace -elokuvasta tunnettu Olga Kurylenko sekä Million Dollar Baby -elokuvasta Oscar-palkittu suosikkinäyttelijä Morgan Freeman.

Vaikka elokuvaan saatiin mukaan parikin kuuluisaa näyttelijää, jäi sen menestys heiveröiseksi. Elokuvan tuotantoon käytettiin noin 20 miljoonaa euroa, mutta The Guardian -lehden mukaan julkaisuviikonloppunaan elokuvan lipputulot jäivät esimerkiksi Isossa-Britanniassa vain reiluun viiteenkymmeneen euroon. Elokuvaa esitettiin kymmenessä brittiteatterissa, joista kahdessa lippuja ei Huffington Post -lehden mukaan onnistuttu myymään yhteenkään näytökseen.

Kapkaupunkiin sijoittuvassa trillerissä Alex Faraday (Kurylenko), varkaaksi ryhtynyt ex-agentti, lähtee viimeisenä rikoksenaan suorittamaan timanttiryöstöä rikoskumppaninsa Kevin Fullerin (Colin Moss) kanssa.

Ryöstösaaliin mukana Alex saa haltuunsa muistikortin, joka sisältää arkaluontoista, valtion salaliittoteorian paljastavaa materiaalia. Alex ryhtyy selvittämään, kuka salaliiton takana todella on, ja joutuu rikollisjärjestön jahtaamaksi.

Tarina Morgan Freemanin saamiseksi mukaan elokuvaan on erikoinen. The Guardianin mukaan elokuvan ohjannut Campanelli on kertonut työskennelleensä kameramiehenä useissa elokuvissa, joissa Freeman näyttelee.

Ohjaaja tulee kertomansa mukaan Freemanin kanssa hienosti toimeen, ja näyttelijä olikin lupautunut mukaan Campanellin mahdollisesti tulevaisuudessa ohjaamiin elokuviin.

– Morgan sanoi, että kun saan elokuvan ohjattavakseni, hän tekisi mielellään siinä roolin, kertoi Campanelli The Guardianille.

Kovin suurta panostusta Freeman ei kuitenkaan elokuvalle antanut. IMDb -sivusto kertoo, että näyttelijän osuus elokuvasta kuvattiin Los Angelesissa vain kahdessa päivässä. Muilta osin elokuva kuvattiin pitkälti Kapkaupungissa, johon elokuvan tarina sijoittuukin.

Campanelli lupaili The Guardianin mukaan, että elokuva saattaisi kehittyä elokuvasarjaksi. Ohjaajan mukaan erityisesti pääroolia näyttelevä Kurylenko oli ollut innoissaan jatko-osan mahdollisuudesta ja toivoikin ensimmäisen osan menestyvän hyvin. Jatkoa elokuvalle ei ole kuitenkaan kuulunut.