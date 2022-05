Hilary Duff poseeraa lehden kannessa täysin alasti – fanit riehaantuivat

Hilary Duff poseeraa tuoreen Women’s Health -lehden kannessa ilman rihman kiertämää.

Hilary Duff tähdittää uutta How I Met Your Father -sarjaa.

Näyttelijä ja laulaja Hilary Duff, 34, poseeraa tuoreen Women’s Health -aikakauslehden kannessa täysin alasti.

Duff jakoi kuvan lehden kannesta Instagram-tilillään ja kertoi jännittäneensä kuvauksia paljon, mutta ilmapiiri naisten kesken järjestetyissä kuvauksissa oli niin miellyttävä, että Duff koki viettävänsä elämänsä parasta aikaa.

– Tunsin itseni vahvaksi ja kauniiksi ja nauroin paljon, Duff kertoo ja lisää, että poseeraaminen ilman hänen normaalisti käyttämiään ”mammafarkkuja” ja ylisuuria vaatteita oli outoa.

– Kiitos kaikille, jotka normalisoivat tämän päivän minulle ja pönkittivät minua kehuilla ja rakkaudella, Duff sanoo.

Duffin seuraajat riehaantuivat kuvasta, joka on parissa päivässä saanut lähes kaksi miljoonaa tykkäystä ja yli 30 000 kommenttia.

– Olet aivan tyrmäävä, eräs kommentoi.

– Olen niin onnellinen että teit sen, toinen hehkuttaa.

– Pyhä jysäys! Kaunis niin ulkoa kuin sisältä, kolmas ylistää.

Hilary Duff nousi julkisuuteen teinitähtenä vuonna 2001, kun 14-vuotias Duff tähditti Disneyn Lizzie McGuire -sarjaa.

Läpimurtonsa laulajana hän teki vuonna 2003 ensimmäisellä täysin omalla studioalbumillaan Metamorphosis, joka nousi albumilistojen ykkössijalle Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

Viime vuosina Duff on keskittynyt näyttelemiseen ja musiikkiura on jäänyt vähemmälle huomiolle. Hänen viimeisin studioalbuminsa Breathe in. Breathe out on julkaistu vuonna 2015, mutta yksittäisiä esiintymisiä lukuun ottamatta Duff ei ole keikkaillut vuoden 2008 jälkeen.

Vuosina 2015–2021 Duff näytteli Younger-tv-sarjassa, jota tehtiin yhteensä seitsemän tuotantokautta ja 84 jaksoa.

Viime viikolla uutisoitiin, että Duff tähdittää Ensisilmäyksellä-sarjasta tehtyä itsenäistä jatko-osaa How I Met Your Father. Duff on myös yksi sarjan tuottajista.

Lue lisää: Suosikkisarjan uudessa versiossa jäljitetään mysteeri-isää – pääosassa julma Tinder-maailma

Duff meni vuonna 2010 naimisiin NHL-jääkiekkoilija Mike Comrien kanssa. Vuonna 2012 heille syntyi poika. Duff ja Comrie erosivat vuonna 2016.

Vuonna 2018 Duff sai lapsen laulaja-dj Matthew Coman kanssa. Naimisiin Coma ja Duff menivät seuraavana vuonna. Vuonna 2021 he saivat toisen yhteisen lapsensa.

Duffin isosisko on näyttelijä Haylie Duff, 37.