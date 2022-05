Rakkautta televisiossa etsivä Marko Björs, 53, sai suosikkisarjan kulisseissa rajun paniikkikohtauksen – taustalla menneisyyden pelot ja tuskat

Marko Björs pelkäsi henkisesti paljaana olemista niin paljon, että hän sai sen vuoksi paniikkikohtauksen.

Ratsastustähti Marko Björsin, 53, rakkauden etsintää on tänä keväänä seurattu uudessa Marko Björs – Rakkauden seikkailu -realityohjelmassa.

Björs paljastaa Katri Utulan luotsaamassa Realityrakkautta -podcastissa saaneensa sarjan kuvauksissa rajun paniikkikohtauksen.

– Oikein fyysisen paniikkikohtauksen. En ole ikinä tuntenut sellaista tunnetta, että oikein itken ja tärisen monta tuntia, enkä tiedä missä olen, Björs kertoo kokemuksestaan.

– Minusta poistui jotain sellaista tuskaa ja ahdistusta.

Björs myöntää Utulan kysyessä, että paniikkikohtaus tuli osittain, koska ohjelmassa oli pakko uskaltaa avautua muille.

– Sitten siinä tuli se, että rehellisesti sanottuna en ole ikinä antanut itselleni mahdollisuutta olla poissa työkuvioista, omasta arjesta ja kaikesta noin pitkän aikaa.

Marko Björs kertoo saaneensa suosikkisarjan kuvauksissa paniikkikohtauksen, koska häntä pelotti avautua muille ihmisille.

Kuukauden kuvaukset ilman omien rutiinien tuomaa ja ylimääräinen aika sai aikaan sen, että Björs alkoi käymään läpi omaa elämäänsä ja siihen liittyviä tuskan tunteita. Hän muun muassa alkoi miettimään vuonna 2005 yllättäen sydänkohtaukseen kuollutta isäänsä.

– Hyväksytyksi tulemisen tunne on koko ajan elämässä mukana. Se kävi monta kertaa mielessä, että olen täällä, olenko oikeassa paikassa ja hyväksyvätkö muut minut sellaisena kuin olen. En voinut vetää mitään roolia, Björs kertoo.

Björs kertoo vetäytyvänsä surullisilla hetkillä omiin oloihinsa, eikä hän ole tottunut puhumaan asioista muille ihmisille.

Valmentajana ja esiintyjänä Björs on voinut luottaa tiettyyn rooliinsa. Niissä hän on Marko Björs, jonka kaikki tuntevat ja tietävät. Jännitystä on voinut lievittää keskittymällä tekemään sitä, mitä osaa.

Sarjan kuvauksissa Björs joutui astumaan pois mukavuusalueeltaan.

– Menin sinne tekemään, mitä en osannut. Eli jouduin olemaan siellä täysin paljaana kaikkien edessä, Björs kertoo.

Realityrakkautta-podcast kuunneltavissa Supla-palvelussa. Ilta-Sanomat ja Supla kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.