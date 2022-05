Tällainen on The Rasmuksen lopullinen show euroviisuissa – bändi aiheutti supinaa kansainvälisen median joukossa

The Rasmus harjoitteli keskiviikkona Italiassa euroviisuesitystään. Harjoituksissa paljastui, millainen suomalaisbändin show tulee olemaan torstain semifinaalissa.

Torino

The Rasmus avaa euroviisujen toisen semifinaalin torstaina omalla show’llaan, joka on ensimmäinen kahdesta illan rockesityksestä. IS pääsi keskiviikkona seuraamaan The Rasmuksen ensimmäistä kenraaliharjoitusta Torinon Pala Olimpicossa yhdessä kansainvälisen median kanssa.

The Rasmuksen esitykseen kuuluvat valtavat, mustat ilmapallot asetellaan huolellisesti paikoilleen viisujuontajien alkujuontojen aikana ja bändi saapuu lavalle Suomen esittelyvideon pyöriessä ruudussa.

Laulaja Lauri Ylönen aloittaa Jezebel-kappaleen keltaisen ilmapallon kanssa näkymättömissä areenan yleisöltä, päästää pallon ilmaan ja saapuu sitten bändin sekaan lavalle ja yleisön eteen areenalle. Tv:ssä nähdään aluksi vain Ylönen, jota kamera seuraa, kunnes esitys räjähtää käyntiin.

Bändi kertoi IS:n haastattelussa Torinossa haluavansa pysytellä lavalla melko lähellä toisiaan koko show’nsa ajan, jotta mukaan tulisi aitoa keikkatunnelmaa. Ylösen mukaan se on yhtyeen ehdoton vahvuus ja sitä haluttiin siksi tuoda mukaan myös viisuihin.

The Rasmuksen esiintyminen tuntuukin Torinossa siltä kuin seuraisi kovalla kokemuksella varustetun rockbändin konserttia vaikkapa Helsingin jäähallissa. Erona on se, että kaikki on tarkkaan koordinoitua ja koreografia on jokaista askelta myöten huippuunsa hiottu.

Harjoittelu näkyy muun muassa siinä, että kitaristi Emppu Suhonen soittaa soolonsa valtavien ilmapallojen seasta juuri oikeassa kohdassa. Samassa Lauri heittää keltamustan takkinsa pois etukäteen sovitulla hetkellä ja jatkaa esiintymistä ilman paitaa.

Räjähteet paukahtavat, savu nousee ilmaan ja bändi fiilistelee. Emppu ja basisti Eero Heinonen pyörivät välillä ympäri lavaa ja soittavat sitten yhdessä. Hetken päästä Emppu pölähtää Lauri Ylösen taakse ja he esiintyvät yhdessä.

Show’n lopuksi Lauri pomppii tasajalkaa lavan etuosassa huudattaen yleisöä.

The Rasmus sai keskiviikon pukuharjoituksissa toimittajista ja muusta mediasta koostuneelta yleisöltä raikuvat aplodit ja suosionosoitukset.

Paikalla ollut kansainvälinen media supisi jo ennen esitystä odottavansa erityisesti sitä, mitä Suomella on tarjota semifinaalissa. Bändi vaikutti olevan tuttu monille ja sen nimi livahteli katsomossa toimittajien huulilta.

Moni toimittaja totesi seuraavansa juuri The Rasmusta silmä kovana muutamien muiden maiden edustajien lisäksi.