Ukrainalaisbändit peruivat keikkansa Suomessa – fanit surevat

Ukrainalaisyhtyeiden Jinjerin ja 1914:n piti esiintyä Tuska-festivaaleilla.

Helsingin Suvilahdessa heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestettävän Tuska-festivaalin ohjelmistoon on tullut muutoksia. Ukrainalaisbändien Jinjerin ja 1914:n esiintymiset ovat peruuntuneet Ukrainan sodan takia, festivaali tiedottaa.

Jinjer on vuonna 2009 perustettu ukrainalainen metalcore-yhtye, jonka muodostavat Tatiana Shmailyuk, Eugene Kostyuk, Roman Ibramhalilov ja Vladislav Ulasevich.

Jinjer tiedotti pari viikkoa sitten myös peruvansa kiertueensa Latinalaisessa Amerikassa. He eivät aio varata kiertueelle uusia päivämääriä.

– Kiitos promoottoreille luottamuksestanne bändiimme ja kaikille teille, jotka olette pitäneet lippujanne jo kahden vuoden ajan, mutta emme halua teidän joutuvan odottamaan enää. Lupaamme, että tapaamme vielä jonakin päivänä, yhtye tiedotti.

Jinjer järjesti hiljattain kampanjan, jossa yhtye ohjasi bändipaitojen myynnistä saadut tuotot hyväntekeväisyyteen Ukrainan sodasta kärsiville.

Blackened death metal -yhtye 1914 puolestaan perustettiin vuonna 2014. Sotateema on vahvasti läsnä yhtyeen musiikissa.

Yhtyeiden suomalaiset fanit ovat harmissaan uutisesta.

– 1914 oli ehdottomasti yksi festareiden pääbändeistä! No mut tilanne valitettavasti on mikä on ja toivotaan ennen kaikkea bändin jäsenille kaikkea hyvää, eräs kommentoi festivaalin Facebook-sivuilla.

– Todella harmi, että Jinjer joutui perumaan vaikka toki se on aika ymmärrettävää. Oli yksi kolmesta "pääbändeistä" mulle tässä Tuskassa

– Voi itku, Jinjerin olisin halunnut nähdä ehdottomasti!

Tuska-festivaali tiedottaa myös, että kanadalaisen The Birthday Massacren esiintyminen peruuntuu yhtyeen managerin menehtymisen vuoksi.

Korvaaviksi esiintyjiksi ovat varmistuneet kööpenhaminalainen proge-ryhmä Vola, juuri uuden synth wave -sävytteisen Turborider-albuminsa julkaissut Reckless Love sekä helsinkiläinen Church of The Dead.

Tuska-festivaalilla on käynnissä hätäapukeräys Ukrainaan Unicefin kautta.