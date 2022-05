Lauri Ylönen paljastaa, että The Rasmuksen viisuesitystä oli pakko muuttaa – tällaista bändillä on todellisuudessa ollut Italiassa

The Rasmus on torstaina tosipaikan edessä, kun yhtye nousee Torinon euroviisulavalle ja kajauttaa ilmoille Jezebel-kappaleensa.

Torino

Pohjois-Italian Torinossa on hellepäivä ja ihmiset ovat kerääntyneet Pala Olimpico -areenan viereiseen puistoon viettämään iltapäivää. Osa pelaa jalkapalloa, osa ottaa aurinkoa ja makkara- ja paniinikojut myyvät ruokaa ja juomaa.

Ihmisten päät kääntyvät ja jalkapallot pysähtyvät, kun neljä mustiin pukeutunutta hahmoa astuu vuoden 2022 euroviisujen telttakylän suojista ihmisten ilmoille ja alkaa poseerata kameralle.

The Rasmuksen laulaja Lauri Ylönen, basisti Eero Heinonen, rumpali Aki Hakala ja kitaristi Emilia ”Emppu” Suhonen herättävät valtavasti huomiota, kun he kertovat tunnelmistaan ennen torstaina järjestettävää euroviisujen semifinaalia.

Silloin Suomen euroviisuedustajat joutuvat tosipaikan eteen, kun he avaavat semifinaalilähetyksen Jezebel-kappaleellaan ja kisaavat finaalipaikasta yhdessä 17 muun maan kanssa.

Bändin esitystä on hiottu ja harjoiteltu kymmeniä, ellei peräti satoja kertoja. Myös Torinossa on ollut useita harjoituksia, joissa bändi on päässyt testaamaan, miten heidän show’nsa toimii oikealla viisulavalla.

– Harjoitukset ovat menneet hyvin ainakin meidän puolestamme, mutta sitten lavastuksen puolesta ei ole mennyt niinkään hyvin. Annamme tietysti vähän armoa, kun täällä on 45 muuta maata, joille pitää taikoa lavastus, niin siinä voi tulla vähän mutkia matkaan, Lauri Ylönen kertoo IS:lle.

Bändin mukaan ”säätöä” ja harmaita hiuksia on aiheuttanut se, miten kameramiehet ja Ylönen mahtuvat liikkumaan lavalla, joka pursuaa suuria ilmapalloja ja jossa bändin on tarkoitus esiintyä melko tiiviinä rykelmänä.

– Meillä on niitä ilmapalloja ja kaikkea, niin se ei ihan onnistunut sellaisenaan, Lauri myöntää.

– Siellä oli muun muassa tosi optimistisia ajatuksia siitä, mistä Ylösen poika pystyisi liikkumaan. Sellaisista tällaisista raoista, Emppu kertoo ja havainnollistaa parinkymmenen sentin kolon.

– Sitten jouduttiin skidisti miettimään, että miten tämä käytännössä tapahtuu, hän jatkaa.

Myös Ylöstä seuraavan kameramiehen reittiä jouduttiin muuttamaan, sillä hänen pitäisi peruuttaa laulajan juoksun tahdissa.

– Mutta ei mitään isoa, ehkä ne saadaan kuntoon, Ylönen sanoo nauraen.

Keskiviikon ensimmäiseen kenraaliharjoitukseen mennessä esitys oli saatu sujumaan mallikkaasti ja bändi sai raikuvat aplodit paikalla olleelta kansainväliseltä medialta. Moni ulkomainen toimittaja kertoi seuraavansa silmä kovana juuri Suomen edustajaa muutamien muiden maiden lisäksi.

The Rasmus Italian viisulavalla keskiviikon kenraaliharjoituksessa.

The Rasmus on ollut Torinossa jo toukokuun alusta saakka. Heidän päivänsä ovat täyttyneet haastatteluista, joita on runsaassa viikossa kertynyt jo yli sata.

– Täällä on hommaa riittänyt aamusta iltaan. Tänään oli niin sanottu vapaapäivä, kun meillä on vain te, pari muuta suomalaista (mediaa), Rolling Stone Italy ja BBC, Lauri kertoo huvittuneena.

Työtahti Torinossa on siis ollut erittäin kova ja useimpina päivinä bändiä on viety aamusta iltaan paikasta ja haastattelusta toiseen. Silti he he vaikuttavat ihmeen positiivisilta ja energisiltä.

Rumpali Aki Hakalan mukaan siihen on selkeä syy.

– Kun saavuimme Torinoon, Lauri tuli eri lennolla vähän eri suunnalta ja oli silleen, että ”ai vitsit, että nyt alkaa kahden viikon loma”. Sanoin hänelle, että on tässä vähän muutakin tekemistä kuin lomailua, mutta kun mentaliteetti on toi, niin jaksaa ihan huoletta, Aki kertoo.

– Ja on meillä ollut aika kauniita kokemuksiakin tässä. On nähty hyvää säätä ja käyty vähän pyörimässä autolla, pikku Fiatilla ajeltu nelistään, Eero Heinonen jatkaa.

Bändi on viettänyt harvoja vapaita hetkiään muun muassa käymällä idyllisessä merenrantakylä Portofinossa ja kansallispuistossa. He majoittuvat Torinon keskustassa italialaisperheen omistamassa hotellissa, jonka läheltä löytyy puistoja, kahviloita ja ravintoloita, joissa voi rentoutua ja viettää aikaa viisupyörityksen lomassa.

Vapaa-ajalla on ollut aikaa myös tutustua muiden maiden viisuedustajiin. The Rasmuksen mukaan he tulevat erityisen hyvin toimeen muiden pohjoismaisten artistien kanssa. Myös viisujen voittajasuosikin viittaa kantavan Ukrainan Kalush Orchestran kanssa on löytynyt yhteys, joka poiki jopa yhteisen yllätysesiintymisen Torinon keskustassa.

– Oli ihan kylmät väreet -kamaa, kun olimme opetelleet heidän biisinsä sanat, mikä oli itseasiassa tosi vaikeaa! Neljä lausetta ukrainaa, piti vähän treenata. He vetivät Jezebeliä heidän huiluillaan kolmiäänisesti ja se oli hieno hetki, Lauri Ylönen kertoo.

Esityksen avulla The Rasmus pystyi osoittamaan tukensa Ukrainalle. Se merkitsi paljon sekä heille että ukrainalaisille muusikoille.

Torstain näytön paikkaa The Rasmus odottaa sormet syyhyten. He esiintyvät parhaassa tapauksessa jopa noin 200 miljoonalle katsojalle, sillä euroviisujen semifinaali- ja finaalilähetykset keräävät yhdessä valtavan yleisön vuodesta toiseen.

– Onhan se isoin keikka, mitä on ikinä soitettu, Ylönen myöntää.

Eero Heinonen, Lauri Ylönen, Aki Hakala ja Emppu Suhonen aikovat tarjoilla viisukansalle kunnon rockkeikan.

Bändi kertoo haluavansa pysytellä lavalla melko lähellä toisiaan koko show’nsa ajan, jotta mukaan tulisi aitoa keikkatunnelmaa. Laurin mukaan se on yhtyeen ehdoton vahvuus ja sitä haluttiin siksi tuoda mukaan myös viisuihin.

– Tässä on erilaista normikeikasta, että vedän luontaisesti yleisöön ja treeneissäkin laulan yleisölle, mutta nyt mun pitäisi alkaa katsomaan niihin kameroihin. Pitää laulaa punaiselle valolle siellä sadan metrin päässä. Se on vähän haastavampaa, Lauri myöntää.

Pienestä hienosäädöstä ja totuttelusta huolimatta The Rasmus lähtee semifinaaliin luottavaisin mielin.

– Meillä on asiat kunnossa, meillä on hyvä biisi ja siellä on hieno lava, ja me olemme laittaneet tähän kaikkemme. Nyt vaan annetaan mennä ja nautitaan siitä tilanteesta, Eero sanoo.

– Finaaliin mennään rytinällä! Lauri päättää.