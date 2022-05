Katariina Souri myi Sanna Marin -maalauksensa – syynä ”helvetilliset” veromätkyt

Taiteilija Katariina Souri kertoo saaneensa teoksesta ”tosi hyvän hinnan”.

Taiteilija Katariina Souri on myynyt Sanna Marinia esittävän Mother Marin -maalauksensa, jonka hän esitteli Instagram-tilillään äitienpäivänä.

– Päädyin myymään, kun sain siitä tosi hyvän hinnan ja juuri tuli verotuspäätös, jossa olen taas helvetillisessä mätkyjen kierteessä, Souri kertoo.

Souri ei halua paljastaa, paljonko hän taulullaan tienasi, mutta 19 000 euron veromätkyjä ei kauppahinta kokonaan kuittaa.

– Kyllä siinä joutuu vähän muutenkin järjestelemään. Niin kovaa liksaa siitä ei tullut.

– Vähän harmittaa, että luovuin siitä heti saman tien, mutta sitä se taiteilijan työ on. Niitä tehdään, ja sitten niistä luovutaan. Hyvin harva työ jää mulle itselleni.

Taulun ostaja on yksityishenkilö, mutta tarkemmin Souri ei halua asiakkaastaan puhua.

– Sen verran voin sanoa, että maalaus menee tosi ihanaan perheeseen, jossa Marinia suuresti ihaillaan ja jossa kerätään taidetta.

Sourin mukaan ihmiset ovat tulkinneet maalausta hyvin eri tavoin. Taideteos on hänen mielestään onnistunut, jos se herättää monenlaisia ajatuksia ja näkemyksiä.

Inspiraation maalaukseensa Souri sai lukiessaan Marinia käsittelevää lehtijuttua äitienpäivän alla. Se vei hänen ajatuksensa Mariniin ja äitiyteen.

– Marin on suht pienen lapsen äiti ja ajattelin, että aika kovaa hommaa ja rankka tilanne. Olen miettinyt esimerkiksi, että miten hän jaksaa. Nuori nainen, jolle on pamahtanut yhtäkkiä pääministerin pesti käsiin. On koronaa, Ukrainan sotaa, Venäjän uhkaa ja ties mitä. Olen tosi ylpeä siitä, miten hän on hoitanut hommansa, Souri sanoo.

Ihmiset ovat tulkinneet maalausta monin eri tavoin, mikä tekee siitä Sourin mielestä onnistuneen. Sourin mukaan siinä on nähtävissä hänen maalauksilleen tyypillistä pohjoisen mytologiaa ja ”Louhi-energiaa”.

– Jotkut näkivät siinä keijukaisen ja vaikka mitä. Paitsi että hän on äiti, ja paitsi että siinä on tämmöinen maan emo ja äitihahmo, niin onhan siinä se toinenkin taso. Se on ihan linjassa siinä, minkä tyyppisiä naishahmoja olen maalannut. Minusta tuntuu, että ehkä maalaan yhtä ja samaa naista koko ajan, Souri sanoo.

Katariina Souri on Marinin kanssa eri mieltä muun muassa verotuksellisista asioista. Siksi onkin kuvaavaa, että maalauksesta saadut rahat kuluvat mätkyjen maksuun.

Vaikka Souri kertoo arvostavansa ja kunnioittavansa Marinia suuresti monessa asiassa, ei hän ole kaikista asioista tämän kanssa samaa mieltä. Erityisesti veropolitiikka hiertää. Samalla hän lähettää poliitikoille viestin, mihin suuntaan toivoisi asioita vietävän.

– Yksinelävien verotusta pitäisi mielestäni ehdottomasti keventää. Onhan se ihan käsittämätön hyöty, jos olet parisuhteessa ja silloin voidaan yhdessä jakaa laskut.

– Tavallaan ainoa, mikä puskisi siihen, että pitäisi löytää joku parisuhde, on taloudellinen syy. Se on musta kauheaa, että tässä maassa painostetaan ihmisiä väkisin pakkosuhteisiin, Souri nauraa.

Souri asuu ja pyörittää yksin Kivikummun tilaa Sipoossa. Suuren tilan kustannukset eläimineen ja muine töineen maksavat paljon, ja kustannusten kattamiseksi on tehtävä paljon töitä. Kun mätkyjä on joutunut maksamaan jo aiemmin, on syntynyt kierre.

Souri painottaa, että tästä huolimatta hänellä ei ole maksuvaikeuksia, vaikka joutuukin tekemään järjestelyjä. Hän on pystynyt aina hoitamaan verorästinsä ja pystyy nytkin.

Veromätkyt johtuvat Sourin mukaan siitä, että hänen on toiminimiyrittäjänä vaikea arvioida tulojaan ja menojaan, ja hän suunnitteleekin toiminimen vaihtamista osakeyhtiöön.

– Kirjanpitäjä on jo pari vuotta sanonut, että se olisi järkevää, mutta taiteilijalle tällaiset käytännön asioiden hoitamiset eivät ole niitä kaikkein mieluisimpia.

Kun Souri jakoi Instagramissa kuvan maalauksestaan, eräs kommentoija ehdotti, että taulun voisi lahjoittaa Marinille itselleen. Souri paljastaa harkinneensa asiaa, mutta verotuspäätös muutti mielen nopeasti.

– Totesin, että nyt tämä osui siinä mielessä Marinia omaan nilkkaan, että en voi tarjota tätä taulua hänelle, kun mun pitää maksaa veroja, Souri nauraa.