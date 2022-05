Tamperelaiset Heljä, 57, ja Tuija, 57, ovat euroviisujen superfaneja, joiden minuuttiaikataulu hämmästyttää – puolisot hihkuvat ilosta, kun naiset häipyvät viisumatkalleen

Heljä ja Tuija suunnittelevat viisureissujaan aina koko vuoden. Tänä keväänä he lensivät Italian Torinoon kannustamaan The Rasmusta.

Torino

Tamperelaiset Heljä, 57, ja Tuija, 57, elävät euroviisuja ympäri vuoden. Ystävykset ovat tunteneet toisensa jo vuodesta 1986 saakka ja heitä yhdistää valtava rakkaus maailman suurinta laulukilpailua kohtaan.

Tällä viikolla Heljä ja Tuija viettävät vuoden tärkeintä viikkoaan Torinossa, Pohjois-Italiassa, jossa vuoden 2022 euroviisut järjestetään. Matkaa on suunniteltu hartaasti ja tarkasti jo viime vuoden viisuista saakka, ja kun odotettu reissu on viimein menossa, pulppuavat Heljä ja Tuija iloa ja energiaa.

– On niin upeaa olla täällä, he hihkuvat Torinon paahtavassa helteessä.

Ystävysten mielestä euroviisuissa on parasta yhteisöllisyys, hauskanpito, musiikki ja samalla maailman näkeminen. Heidän intonsa laulukisaa kohtaan alkoi jo nuorena ja on kasvanut vuosi vuodelta.

– Kun kasvoi 1970-luvulla ja tv:ssä oli vain kaksi kanavaa, oli ainoa ilo Lauantaitanssit. Kun sitten tuli euroviisut, jossa oli vähän kevyempää musiikkia, tuijotti niitä ihmeissään ja mietti, että onpa tuo hienoa, Heljä kertoo.

Heljä on käynyt euroviisuissa kuusi kertaa ja Tuijalle Torinon viisut ovat neljännet. Mukana on tänä vuonna neljä muuta naista, joista osa on viisukonkareita, osa ensikertalaisia. Porukkaan mahtuu sekä sukulaisia että ystäviä.

Tuija ja Heljä poseerasivat Pala Olimpico -viisuareenan edustalla Suomen liput liehuen.

Viisumatkoillaan naisporukka kiertelee turistikohteita, osallistuu euroviisujen virallisten faniklubien bileisiin ja käy tietysti katsomassa itse viisuja. Torinoon he ovat suunnitelleet itselleen häkellyttävän minuuttiaikataulun, sillä viikon aikana pitää ehtiä kokemaan mahdollisimman paljon.

Ystävysten viisumatka alkoi maanantaina, kun he kävivät katsomassa ensimmäisen semifinaalin toisen kenraaliharjoituksen eli niin kutsutun jury show’n. Harjoituksen perusteella kansainväliset juryt pisteyttävät eri maiden edustajien esitykset.

Tiistaina oli edessä Torinoon tutustumista paahtavassa helteessä ja itse semifinaalin katsominen vuokra-asunnolla.

Keksiviikko sujui päiväreissulla Milanossa, kun juna starttasi kello kahdeksalta aamulla ja vei iloisen porukan huippumuodin pääkaupunkiin. Paluu Torinoon oli kello 19 ja puoli yhdeksän aikaan piti ehtiä taas viisuareenalle katsomassa toisen semifinaalin jury show’ta.

Sen jälkeen ystävysten ilta jatkui viisusivusto Wiwibloggsin bileissä, jotka kestivät aamu neljään saakka, ja torstaina oli lähtö viinitilaretkelle kello kymmeneltä. Torinoon oli tarkoitus palata viiden aikaan ja sitten olikin taas aika seurata semifinaalia. Sama hässäkkä toistuu vielä perjantaina ja lauantaina.

– Aika raskasta. On nämä rankkoja reissuja, ystävykset nauravat.

– Mutta on se kaikki sen väsymyksen arvoista.

Matkat ovat paitsi raskaita, myös kalliita. Heljä ja Tuija kertovat, että viisulippuihin kului tänä vuonna 350 euroa per henkilö, majoitukseen yli 500 euroa ja lisäksi tuli kustannuksia lennoista ja käyttörahasta.

Vaikka Heljä ja Tuija hengittävät ja elävät viisuja ympäri vuoden, eivät kaikki heidän läheisensä ole asiasta aivan yhtä innoissaan.

– Kyllä tämä on ihan meidän naisten juttu. Puolisot ovat, että menkää vaan, vihdoin viisuvapaa viikko! Tuija kertoo nauraen.

– He ovat ihan hämmästyneitä siitä, miten viisuja voi harrastaa niin intensiivisesti ympäri vuoden. Puolisoille viisuviikko on ainoa vapaa viikko niistä ja he ovat vain iloisia kun lähdemme matkaan, Heljä jatkaa.

Viisuja todellakin harrastetaan läpi vuoden, sillä ystävykset osallistuvat niin UMK:hon, viisupiknikeille, -risteilyille, -bileisiin kuin -esikatseluihinkin ja välillä myös muiden maiden karsintoihin. Lisäksi järjestetään omia tapahtumia tuttujen viisuporukoiden kanssa.

– Kyllä noissa tapahtumissa saa vuoden kulumaan, ystävykset kertovat.

Tuijan (vas.) Jezebel-paita ehti saapua ennen Torinoon lähtö, mutta Heljä jäi ilman paitaansa.

Heljän ja Tuijan mukaan heidän matkansa euroviisuihin ovat yleensä sujuneet ilman suurempia kommelluksia. Tämän vuoden reissu alkoi kuitenkin epäonnisesti, kun Heljä unohti kaikessa tohinassa lentolaukkunsa junaan jo Suomessa.

– Siellä on kaikki laturit, aurinkolasit ja muut tärkeät jutut. Onneksi muilla on saman merkkisiä laitteita, niin saan ladattua puhelimeni ja älykelloni. Aurinkolasit olisivat olleet ihan kivat, kun täällä on näin kirkasta, Heljä sanoo silmiään siristellen.

Laukun katoaminen päättyi onneksi onnellisesti, sillä junaan jäänyt kapsäkki löytyi päivää myöhemmin ehjänä ja tavarat tallella.

Hejän onneksi hänen vaatteensa ja viisuvarusteensa olivat toisessa laukussa ja pääsivät siis mukaan Torinoon.

Ystävykset ovat varustautuneet torstain semifinaaliin ja The Rasmuksen esiintymiseen tilaamalla koko kuuden hengen porukalleen samanlaiset Jezebel-paidat. Heidän harmikseen osa paidoista jäi kuitenkin saapumatta ajoissa, joten yhtenäinen pukeutuminen jäi pelkäksi haaveeksi. Suomen liput on sen sijaan on saatu hankittua kaikille.

– Lippujen kanssa on tosi tarkkaa, että millaisen saa viedä areenalle ja millaisen ei. Nämä pitäisi käydä ja meillä on näihin myös jatkovarret.

The Rasmus ja Jezebel-kappale uppoavat tamperelaisporukkaan ja he arvelevat bändin pääsevän finaaliin saakka. Voittoon he eivät kuitenkaan usko, vaikka Suomen liput liehuisivat kuinka kovaa tahansa.

– Eiköhän 12 parhaan joukkoon pääst, he arvioivat luottavaisina.