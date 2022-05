Oululaiset Tarja ja Pertti ällistyivät totaalisesti, kun heille selvisi mitä Italian viisuareenan uumenissa oikeasti tapahtuu – tätä et näe tv:ssä

Viisujen ensikertalaiset hämmästyivät siitä valtavasta hässäkästä, joka lavalla tapahtuu kameroiden kääntyessä muualle.

Tarja ja Pertti matkustivat Oulusta Torinoon sekä euroviisujen että italialaiskaupungin takia. He nauttivat tiistaina kaupungin yllättäneestä helteestä.

Torino

Oululaiset Tarja ja Pertti repäisivät tänä keväänä ja päättivät lähteä ensimmäistä kertaa elämässään katsomaan euroviisuja. Kaksikko matkusti tällä viikolla Pohjois-Italiassa sijaitsevaan Torinoon ensimmäisiä viisujaan varten.

– Vuosien mittaan on katseltu viisuja telkkarista ja ajateltiin, että nyt on Italiassa hieno paikka, niin miksipä ei tänä vuonna lähtisi kerrankin, Pertti kertoo.

Lisäkipinää lähtöön toi se, miten paljon hyviä kappaleita viime vuoden viisuissa parin mielestä oli. Heihin upposivat erityisesti Måneskinin voittokappale Zitti E Buoni ja Suomen edustajan Blind Channelin Dark Side.

– Olimme aivan haltijoissamme, että miten voi ollakin euroviisuissa näin hyviä biisejä? Me jotenkin innostuimme siitä, että vitsi mekin haluaan joskus käydä kattomassa tuota ihan paikan päällä, Tarja kertoo.

Tiistaina Tarja ja Pertti pääsivät kokemaan ensimmäiset maistiaiset euroviisuista, kun he kävivät katsomassa Torinon ensimmäisen semifinaalin Family Show’n eli päivällä ennen illan pääshow’ta järjestettävän esitysten läpimenon.

Mahtipontinen viisushow sai parin ällistymään, sillä PalaOlimpico-areenan uumenissa tapahtui paljon sellaista, mikä ei tv:n kautta välity lainkaan kotisohville.

– Oli tosi mielenkiintoista nähdä, mitä kaikkea tapahtuu siellä biisien välillä. Ihan hirveä härdelli pyörii siellä lavalla, kun sinne ryntää 30 ukkoa vaihtamaan niitä kulisseja ja laittamaan kaiken maailman systeemejä pystyyn, Tarja kertoo hämmästyneenä.

Viisujen koreografiat on hiottu viimeistä askelta myöten huippuunsa ja jokainen asia on suunniteltu tarkasti etukäteen. Kun tv:ssä näytetään maiden esittelypätkiä tai vaikkapa juontoja, tapahtuu viisulavalla koko ajan valtava määrä asioita. Viisuareenalla on 24 kameraa, 3,8 kilometriä äänikaapeleita, yli 2 800 erilaista valaisinta ja peräti 39 ihmistä työskentelee pelkän äänen parissa.

– Televisiossa ei ollenkaan näe sitä, miten paljon kaikkea siellä tapahtuu. Oli todella mielenkiintoista nähdä livenä, miten se homma toimii siellä biisien välissä. Sillä lavasteporukalla on ihan älytön kiire ja se on ihan sekuntipeliä, kun he juoksun kanssa menevät siellä, Tarja kertoo.

– Telkkarista, kun katsoo viisuja, on aina optimaalinen kuvakulma joka puolella, mutta live-esityksessä kameramies juoksee keskellä lavaa ympyrää ottamassa lähikuvaa laulajasta. Kaikki näyttää ihan erilaiselta, hän jatkaa.

Tarja ja Pertti ovat nauttineet ensimmäisistä euroviisuistaan. Myös Torino on tehnyt heihin vaikutuksen.

Torstaina parilla edessä on vielä toinen semifinaali, jossa esiintyy viimein myös Suomi. Oululaiset viisuturistit kertovat olevansa innoissaan siitä, että pääsevät näkemään kulissien takaisen härdellin vielä uudelleen.

Tänä vuonna pari kannustaa Suomea, Ukrainaa, Norjaa ja Moldovaa. He uskovat myös The Rasmuksen mahdollisuuksiin päästä ainakin kirkkaasti finaaliin, vaikka itse viisubiisi Jezebel olikin heille pieni pettymys.

– Se olisi voinut olla parempikin, Pertti muotoilee.

– Ne sanat ei oikein nappaa, Tarja jatkaa.

Myös Torino on tehnyt vaikutuksen. Tarja ja Pertti majoittuvat viikon kestävän matkansa ajan 30 kilometrin päässä kaupungista maaseudulla ja liikkuvat kaupungin ja pikkukylän välillä autolla.

– Tosi kaunis kaupunki, he sanovat yhteistuumin.

Kritiikkiä Italian viisut saavat ensikertalaisilta ainoastaan siitä, että opasteet ja ohjeet ovat melko epäselviä. Areenalle mentäessä katsojia vaaditaan käyttämään kasvomaskeja, mutta parin mukaan missään ei kerrottu, että maskin pitäisi olla FFP2-mallinen. Kun he sitten saapuivat porteille kirurgisissa suu- ja nenäsuojissa, käännytti järjestyksenvalvoja heidät tylysti pois.

– He käskivät, että menkää ostamaan apteekista oikeanlaiset maskit. Siinä sitten paniikissa katsottiin, että missä olisi lähin apteekki, Tarja kertoo.

Lopulta toinen, ystävällinen järjestyksenvalvoja antoi suomalaisille viisuturisteille oikeanlaiset maskit ja he pääsivät sisälle areenalle.