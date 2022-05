Ukrainan kuuluisin kissa hiljeni sosiaalisessa mediassa sodan sytyttyä – sitten fanit huokaisivat helpotuksesta

13-vuotiaan kissan suosio räjähti sosiaalisessa mediassa viime vuonna. Stepan-nimisellä kissalla on esimerkiksi Instagramissa 1,3 miljoonaa seuraajaa.

13-vuotias harkovalainen Stepan-kissa nousi maailman suosioon sosiaalisessa mediassa viime vuonna. Kissa tunnetaan muun muassa kuvista ja videoista, joissa se nojaa kyynärpäällään pöytää vasten viinilasi vierellään.

Loveyoustepan-nimisellä Instagram tilillä on 1,3 miljoonaa seuraajaa. Tiktokissa yksi kissan suosituimmista videoista on peräisin viime vuoden marraskuulta. Videolla kissa nojailee pöytään samalla, kun taustalla pyörivät diskovalot ja musiikkia. Videolla on yli 21 miljoonaa katselukertaa ja yli 3,5 miljoonaa tykkäystä.

Kun Venäjä käynnisti sotilaallisen hyökkäyksensä Ukrainaan helmikuun lopussa, julkaisut Stepan-kissan sosiaalisen median tileillä vähenivät. Maaliskuun alussa kissan Instagram-tili hiljeni lähes kahdeksi viikoksi. Seuraajat hätääntyivät ja pelkäsivät pahinta: Oliko 13-vuotiaan kissan elämä päättynyt Venäjän hyökkäyksen seurauksena?

16. maaliskuuta kissan Instagram-tilille ilmestyi huojentava kirjoitus. Stepan-kissa oli päässyt pakenemaan omistajansa Annan ja muun perheen kanssa Harkovasta ensin Lviviin, sitten Puolaan ja lopulta Ranskaan.

Puolassa Stepan-kissan omistaja sai yhteydenoton World Influencers and Bloggers Association -nimiseltä yhdistykseltä. Yhdistyksen tavoitteena on yhdistää vaikuttajia ympäri maailman ja se järjestää vuosittain vaikuttajille suunnattuja palkintogaaloja.

Stepan-kissa on ehdolla ensi viikolla järjestettävässä palkintogaalassa. Ehdokkuutta suurempi uutinen oli kuitenkin se, että yhdistys halusi auttaa Stepan-kissan turvaan Puolasta. Apujoukot Monacossa järjestivät kissalle perheineen majoituksen Nizzasta.

Uusi koti Nizzassa palvelee perhettä niin kauan, kun on tarve.

– Nyt pidämme heistä henkilökohtaisesti huolta Ranskassa, yhdistyksen tiedottaja Iryna Savchak kommentoi The Washington Postille.

Nopea suosio sosiaalisen median alustoilla on tuonut karvaiselle kaverille työmahdollisuuksia. Ukrainalainen The Kyiv Independent uutisoi joulukuussa kuvasta, jossa kissa poseerasi italialaisen muotitalo Valentinon 2 800 dollaria maksavan laukun kanssa.

Tämän jälkeen kissa on tehnyt yhteistyötä sosiaalisessa mediassa muun muassa muovikenkämerkki Crocsin ja perunalastumerkki Pringlesin kanssa.

Seuraajien myötä tulleella näkyvyydellä oli tänä keväänä erityinen merkitys, sillä sen avulla kissa perheineen sai uuden kodin Ranskasta.

Stepan-kissan uusimpien Intagram-kuvien taustaa koristavat palmut, aurinko ja sininen meri. Kissa ei kuitenkaan ole unohtanut kotimaataan Nizzan rantabulevardilla.

Stepan-kissan Intagram-tilillä julkaistiin vain viisi päivää sitten koskettava video sodan aiheuttamista tuhoista Ukrainassa. Kissan tilillä muistutetaan myös siitä, että ensi viikolla järjestettävä vaikuttajien palkintogaala kerää rahaa Ukrainan lapsille.

Kaikkien eläimien tarinalla ei ole yhtä onnellinen loppu. Sodan kouriin joutuneisiin ukrainalaisiin kaupunkeihin on ollu ajoittain mahdotonta toimittaa apua. Tästä johtuen esimerkiksi eläintarhojen ja -puistojen eläimet ovat olleet Ukrainan luonnonsuojelijoiden mukaan vaarassa kuolla nälkään. Asiasta uutisoi muun muassa The Independent.

Erilaiset eläinsuojeluyhdistykset ovat perustaneet peräyksiä ja pyrkineet auttamaan ukrainalaisia eläimiä ja niiden omistajia. Apua on kohdennettu myös ukrainaan jääneisiin kodittomiin eläimiin.