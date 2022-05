Anna: Marita Taavitsainen löysi uuden työn ruotsinlaivalta – kumoaa nyt yleisen ennakkoluulon

Rahavaikeuksista kärsinyt Marita Taavitsainen on löytänyt uuden työn. Joka toinen maanantai hän hyppää Itämeren aalloille.

Laulaja Marita Taavitsainen kertoo Anna-lehden tuoreessa haastattelussa löytäneensä itselleen uuden työn. Tammikuusta lähtien Taavitsainen on keikkaillut ruotsinlaivoilla bingoemäntänä.

Joka toinen maanantai Taavitsainen kääntää autonsa keulan kohti Turkua ja hyppää Itämeren aalloille. Vuorokauden mittaisen Turku–Tukholma–Turku-risteilyn aikana hän juontaa kolme bingoa, ja numeroiden luettelemisen lomassa hän on usein intoutunut myös laulamaan.

Loppuviikon Taavitsainen keikkailee laulajana, ja kesäisin hänet voi bongata myös kesäteatterien lavoilta. Hän kertoo oppineensa bingoemännän työssä juontamista ja esiintymistä eri tavalla kuin laulajana.

– Helposti ajatellaan, että toista tai kolmatta työtä tehdään vain siksi, ettei ole tarpeeksi hyvä leipätyössä eikä ansaitse sillä tarpeeksi. Sehän on juuri päinvastoin! Sivutyö voi tuoda uutta virtaa muihin töihin, Taavitsainen sanoo.

Koronapandemia lohkaisi ison loven vuonna 1995 tangokuningattareksi kruunatun Marita Taavitsaisen tuloihin. Alkuvuonna 2020, juuri ennen kuin korona iski, Taavitsainen oli perustanut kampaamoyrityksen. Sinne hän päätyi töihin itsekin. Hän kertoi maaliskuussa 2021 Eeva-lehdelle tienaavansa vain muutamia satasia kuussa.

Lue lisää: Eeva: Marita Taavitsainen avautuu tiukasta rahatilanteestaan – tienaa vain muutamia satasia kuussa

Taavitsainen kertoi olleensa aiemmin huoleton rahankäyttäjä ja nauttineensa mielellään työnsä hedelmistä. Nyt minimituloilla elävä laulaja harkitsee tarkkaan jokaisen ostoksensa ja on myös myynyt tavaroitaan kirpputorilla.

– Elän minimituloilla mutta onneksi tulen vähällä toimeen. Työhön liittyvät matkakulut ja esiintymisasujen hankinnat ovat nyt myös jäissä. Tärkeintä on, että lapseni voivat elää normaalia arkea, Taavitsainen sanoi Eevalle.

Korona-aika laittoi Taavitsaisen kukkaronnyörit tiukalle, ja laulaja joutui muun muassa myymään esiintymisasujaan kirpputorilla.

– On eletty säästöliekillä, mutta tytöille on hankittu, mitä he tarvitsevat. Tuloja ei ole ollut ja on pitänyt elää säästöillä, mutta silti elämästä on voitava myös nauttia. Elämä on tässä ja nyt, Taavitsainen kommentoi saman vuoden syyskuussa Ilta-Sanomille.

Lue lisää: Korona vei Marita Taavitsaisen keikat eikä kauneussalongin toimintaa ole saatu kunnolla käyntiin: ”On eletty säästöliekillä”

Myös kauneussalongin toiminta hiipui ennen kuin se ehti kunnolla alkaakaan. Viime joulukuussa hän paljasti Anna-lehdelle, että yritys on kuopattu.

– Arvostukseni yrittäjiä kohtaan on moninkertaistunut. Minulla ei ole minkäänlaista bisnessilmää eikä -korvaa, Taavitsainen sanoi Annalle.

Jokunen vuosi sitten Taavitsainen suoritti puolitoista vuotta kestäneen sisustussuunnittelijan koulutuksen. Hän on sittemmin suunnitellut Tornioon Hotelli Mustaparran sisustuksen sekä Ylläkselle ravintolasisustuksen. Hän myös työskennellyt televisiossa lavastajana ja sisustanut kampaamonsa itse. Taavitsainen kertoi IS:lle lokakuussa 2020, että hänestä tuntuu mukavalta tehdä jotain, jossa oma kädenjälki näkyy.

– Laulaminen on sellaista tuuleen huutelua, josta ei jää mitään konkreettista.

Lue lisää: Marita Taavitsainen pisti elämänsä uusiksi avioeron jälkeen – muutti Pasi-rakkaansa naapuriin: ”Hän maadoittaa minua”

Hän uskoo innostuksen sisustamiseen kehittyneen keikkaelämän myötä.

– Kun on jatkuvasti toisten nurkissa, on tullut halu luoda ympärilleen jotain omaa vaikka vain hetkeksi hotellihuoneeseen. Pienelläkin muutoksella voi olla itselle iso merkitys. Joskus ei tarvitse kuin kääntää keikkapaikan takahuoneessa kynnysmatto toisinpäin.