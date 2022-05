Suomalainen Johanna päätyi soittamaan polkkaa miljoonayleisölle amerikkalaiseen talk show'hon – seuraavaksi hän aikoo tehdä hitin Suomen kansalliseepoksesta

New York

Kun Johanna Telander, 38, kävelee pitkin Broadwayta kohti Times Squarea, hänellä riittää tarinoita lähes jokaiseen kadunkulmaan liittyen. Tässä hän aikoinaan mainosti pirtelöä laulamalla, tuossa hän poseerasi jääkylmässä säässä pikkumekossa Teslan vieressä.

Johanna Telanderista saattaa tulla joku päivä Broadwayn uusi sankari.

Telander muutti Ohion Columbukseen 2004 opiskelemaan jazzmusiikkia ja sieltä New Yorkiin 2006 jatko-opiskelemaan teatteria. Hän elätti itsensä noin kymmenen vuoden ajan erilaisilla mallin ja näyttelijän töillä. Hänen eniten huomiota saanut roolinsa oli jaksovierailu 30 Rock -sarjassa. Ja on hän käväissyt myös Jimmy Fallonin show’ssa laulamassa suomalaista polkkaa miljoonayleisölle.

Telanderin suurin rakkaus on kuitenkin musiikki. Hänen intohimoprojektinsa on jo usean vuoden ajan ollut Kalevala: The Musical, joka herättää Broadway-musikaalin keinoin suomalaiset myyttiset tarinat eloon. Telander on käsikirjoittanut, säveltänyt ja sanoittanut musikaalin konseptin.

Suuri unelma on, että muutaman vuoden päästä Kalevala-musikaali esitettäisiin New Yorkissa. Kenties joku päivä Kalevala: The Musical loistaa Broadwayn valotauluissa.

– Kalevala on eeppinen teos, joten missään pikkuteatterissa sitä ei voisi esittää, Telander sanoo.

Musikaalin tuottaminen alusta alkaen näyttämölle ei ole missään, eikä varsinkaan New Yorkissa, helppo tai nopea prosessi.

Siihen lukeutuu useita eri vaiheita, joihin pitää aina erikseen löytää uudet tuottajat ja rahoittajat, joista pääosa on yksityisiä henkilöitä. Broadway-musikaalin tuottaminen voi maksaa miljoonia dollareja, ja prosessi kestää usein seitsemästä kymmeneen vuotta.

Johanna Telander on käsikirjoittanut ja säveltänyt musikaalin.

Telander on työstänyt projektiaan viiden vuoden ajan kaikessa hiljaisuudessa, koska hän ei halunnut puhua siitä julkisuudessa ennen kuin projektissa on aidosti päästy pitkälle.

Telanderin luoma musikaali on nyt tuotannossa pidemmällä kuin yksikään suomalainen musikaali tätä ennen New Yorkissa. Tähän mennessä musikaalin parissa on työskennellyt yli 200 musiikkiteatterin ammattilaista. Tällä hetkellä Telanderilla on keskustelut käynnissä useamman eri Broadway League-tason tuottajan kanssa projektin tulevista kuvioista.

Suuri etappi saavutetaan nyt toukokuun loppupuolella, kun Kalevala: The Musical -albumi julkistetaan ennakkoon teatterialan ammattilaisille, jonka jälkeen levy tulee julkiseen levitykseen kesällä.

Suomalaisia laulajia levyllä on mukana muun muassa Rainbow Maidenin eli Pohjolan Neidon roolin laulava Reeta Vestman sekä ensemblessa Eeppi Ursin ja Mikael Haavisto. Albumin on orkestroinut Marko Hilpo. Myös Broadway-tähtiä on mukana, kuten Tony-ehdokkaana ollut Ramin Karimloo.

– Tämä on ollut elämäni suurin saavutus tähän mennessä, Telander sanoo.

Kristi Roosmaa, Quentin Garzon ja Johanna Telander albumin nauhoituksissa.

” Kun joku sanoo, että on kiinnostunut tuotteestasi, se ei tarkoita vielä mitään.

Elintärkeää musikaaliprojektin etenemiselle ovat olleet Telanderin verkostot, joita hän on ehtinyt luoda New Yorkissa viidentoista vuoden ajan. Esimerkiksi jotkut Broadway-tähdet ovat osallistuneet Kalevala-musikaalin tekoon talkootyönä.

– Minä olen ollut tukemassa muiden tuotteita, ja nyt kun minulla on tuote, saan vastavuoroisesti tukea heiltä. Tämä on syy, miksi täysin suomalaisen tuotteen pääseminen Broadwaylle voisi olla hyvin haasteellista, Telander pohtii.

New Yorkissa kaikki lähtee suhteista. Lisäksi on ymmärrettävä amerikkalaista bisneskieltä.

– Täytyy ymmärtää, miten small talkia pyöritetään bisneskuvioissa. Kun joku sanoo, että on kiinnostunut tuotteestasi, se ei tarkoita vielä mitään. Aito kiinnostus tapahtuu silloin, kun tuottaja lähettää ilmaiset Broadway-liput ja sanoo, että tule katsomaan esitystä, Telander sanoo.

– Tämä on sellainen asia, mikä pitää oppia kantapään kautta. Ja se ei tule suomalaisilta luonnostaan.

Johanna Telander soittaa kannelta albumilla.

Telander innostui säveltämisestä, kun hän valmistui American Musical and Dramatic Academysta, jossa hän erikoistui musiikkiteatteriin.

Kalevala-musikaali sai alkunsa ulkosuomalaisen pohtiessa omia juuriaan. Kun Suomen itsenäisyydestä tuli 2017 kuluneeksi sata vuotta, kahden pienen lapsen äiti alkoi pohtia, mitä suomalaisuus hänelle merkitsee.

” Olisi ihanaa tuoda meitä uniikkina kansana esille.

Telander oli opiskellut yliopistossa mytologiaa, ja häntä harmitti, miten vähän Kalevalasta maailmalla tiedetään. Telander alkoi uudelleen lukea Kalevalaa, sekä suomeksi että englanniksi.

– Lähdin alun perin säveltämään kappaleita Kalevalan runoihin, koska mietin, mitä haluan kertoa lapsilleni Suomesta ja sen kulttuuriperimästä, Telander muistelee.

Pieni omakohtainen projekti kasvoi ajan mittaan massiiviseksi musikaaliksi.

– Mitä haluan tällä kaikella saavuttaa, on saada ihmiset kiinnostumaan Kalevalasta.

Telanderin mielestä suomalaista kulttuuria voisi tuoda enemmän esille ja tehdä sen viihdyttävästi.

– Haluaisin luoda sellaisen pienen liekin, joka synnyttäisi suuremman kiinnostuksen suomalaiseen kulttuuriin. Olisi ihanaa tuoda meitä uniikkina kansana esille ja samalla näyttää, että Kalevalan tarinat ovat universaaleja.

Julia Murney on yksi albumin laulajista.

Tuottaja Quentin Garzon ja Johanna Telander.

Virolainen Kristi Roosmaa studiossa.

Kalevalan innoittamana on sävelletty muun muassa Kullervo-ooppera, ja muutenkin taiteilijat Akseli Gallen-Kallelasta alkaen ovat inspiroituneet kansalliseepoksestamme.

– Kalevala on meidän aarrekirstumme, josta voi ammentaa, Telander sanoo.

Uudessa musikaalissa Kalevalaa on käsitelty taiteilijan vapaudella. Esimerkiksi hukuttautuvasta Ainosta tulee zombimerenneito. Telander kirjoitti luontoyhteyttä korostavan kehystarinan, jonka sisään upotetaan tarinoita Kalevalasta.

” Väinämöinenhän on sellainen rockjumala, joka pystyy tekemään mitä tahansa!

– Teemme kansainvälisen sadun, joka on höystetty Kalevalan hahmoilla. Kokonaan suomalaista Kalevalaa en laittaisi Broadwaylle. Se voi olla vaikeasti avattava, Telander sanoo.

– Olen ottanut Kalevalasta minulle tärkeät elementit mukaan: mielenkiintoiset hahmot, suomen­kielen kauneus, luonnon­läheisyys.

Johanna Telander laulaa yhden haltijan roolin.

Vaikka musikaali on englanninkielinen, suomen kieltä kuuluu taustalla, muun muassa loitsuosuuksissa. Lisäksi hahmojen nimet säilyvät ennallaan.

– Meillä on Väinämöinen ja Lemminkäinen ja Joukahainen, vaikka ne ovatkin äärimmäisen vaikeita amerikkalaisille lausua, Telander sanoo ja naurahtaa.

Vaikka sävellyksissä kuuluu ennen kaikkea viihteellinen Broadway-musikaalien maailma, sävellyksiä on maustettu suomalaisella kansanmusiikilla.

Telander kirjoitti jokaiselle hahmolle vähän omanlaisensa musiikkityylin.

– Joukahainen on hyvin dramaattinen, Les Miserables-tyyppinen laulaja. Väinämöinenhän on sellainen rockjumala, joka pystyy tekemään mitä tahansa!