Ainakin nämä maat nähdään poikkeuksellisten euroviisujen finaalissa – Ukrainan edustajalle odotettu kohtalo

Vuoden 2022 euroviisujen ensimmäiset finalistit selvisivät isäntämaa Italiassa tiistaina käydyssä semifinaalissa.

Euroviisujen ensimmäinen semifinaali käytiin Italian Torinossa tiistaina 10. toukokuuta. Ensimmäisestä semifinaalista lauantain loppukilpailuun selvisivät Sveitsi, Armenia, Islanti, Liettua, Portugali, Norja, Ukraina, Kreikka, Moldova sekä Alankomaat.

Finaalista ulos jäivät täten Albania, Itävalta, Bulgaria, Kroatia, Tanska, Latvia ja Slovenia.

TOISEN semifinaalin vuoro on torstaina, jolloin mukana on Suomen edustaja The Rasmus. The Rasmus on semifinaalin ensimmäinen esiintyjä kappaleellaan Jezebel. Vedonlyöjät veikkaavat The Rasmuksen pääsevän finaaliin, mutta yhtyeelle ei povata finaalista aivan kärkipään sijoitusta.

Kustakin semifinaalista valitaan yleisö- ja raatiäänillä kymmenen kappaletta lauantaina pidettävään finaaliin. Niiden lisäksi finaalissa on mukana myös viisi suurinta rahoittajamaata: kisaisäntä Italia, Espanja, Saksa, Ranska ja Britannia.

Euroviisut järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisen poliittisessa tunnelmassa Ukrainan sodan takia. Sekä vedonlyöjät että viisuyleisö veikkaavat kisojen ylivoimaiseksi voittajaksi Ukrainaa.

Ukrainaa edustava Kalush Orchestra -yhtye selviytyikin odotetusti lauantain finaaliin. Yhtye sai Ylen euroviisuselostaja Mikko Silvennoisen mukaan liveyleisöltä raikuvat aplodit tiistaisen semifinaaliesityksensä päätteeksi.

Jos Kalush Orchestra voittaa, seuraavat Euroviisut järjestettäisiin Ukrainassa vuonna 2023. Ukraina voitti Euroviisut viimeksi vuonna 2016 kaksi vuotta sen jälkeen, kun Venäjä liitti Krimin niemimaan itseensä.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta, ja sotaa on käyty siitä saakka. Euroopan yleisradiounioni EBU on sulkenut Venäjän ulos kilpailusta.

Euroviisujen finaali käydään lauantaina 14. toukokuuta. Viime vuonna Euroviisut voitti Italian edustaja Måneskin kappaleellaan Zitti E Buoni. Suomen edustaja Blind Channel sijoittui kuudenneksi.

Eurovision Song Contest 2022: Semifinaali 1 ti 10.5. klo 22.00. Semifinaalit ja finaali lähetetään suorana Ylen kanavilla.