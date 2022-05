Main ContentPlaceholder

Kommentti: ”Turpa kiinni, ihan vi*un säälittävää!” – raju uutuusreality ajaa julkkikset jopa liian äärirajoille

Nelosen uutuusohjelma Erikoisjoukot on yksi kaikkien aikojen rankimmista tv-formaateista, ja entisistä eliittisotilaista koostuvien kouluttajien käskytys on rajua. Avausjaksossa osa itseään vahvoina pitävistä julkkiskisaajista itkee ja luovuttaa kisan heti alkuunsa. Miksi he ovat suostuneet näin rankkaan formaattiin? kysyy Ilta-Sanomien toimittaja Katri Utula.

Erikoisjoukoissa nähdään 14 suomalaisjulkkista, joista monille tulee yllätyksenä kisan fyysinen ja psyykkinen rankkuus.