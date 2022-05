Katariina, 28, on haaveillut häistä lapsesta asti – tarkat toiveet ajavat Unelmahäät-morsiamen paniikkiin viime metreillä

Unelmahäiden uusimmassa jaksossa seurataan vantaalaisten Katariinan ja Joonaksen elämää, johon matkustelu kuuluu olennaisena osana. Menevä pariskunta on käynyt yhteensä 23 maassa.

Vantaalaisten Katariina Hakkaraisen ja Joonas Tenhusen tarina alkoi Tinderistä, jonka jälkeen he alkoivat tapailla tiiviisti päivittäin.

Maanantaina tv:stä tulevassa Unelmahäiden uudessa jaksossa nähdään vantaalaiset Katariina Hakkarainen, 28, ja Joonas Tenhunen, 28, joiden rakkaustarina alkoi Tinderistä.

Lähtökohdat parisuhteelle olivat hieman erilaiset. Katariina oli juuri eronnut pitkästä suhteesta, mutta päätti etsiä jo uutta kumppania. Hän ei omien sanojensa mukaan viihdy yksin. Joonaksella ei ollut taustalla yhtäkään vakavaa parisuhdetta ennen Katariinaa.

Alkuvuonna 2015 Tinderissä tuli match. Ensitreffit alkoivat pienellä takaiskulla, kun Katariina joutui joustamaan periaatteestaan, jonka mukaan hän ei koskaan tapaisi treffikumppania ensimmäistä kertaa kummankaan kotona. Joonaksen kohdalla periaatteesta luovuttiin, ja pariskunta päätyi puhumaan tuntikausia taukoamatta Katariinan asunnossa.

Jo kolmannella tapaamisella suunniteltiin ensimmäistä yhteistä matkaa. Pariskuntaa on yhdistänyt suhteen alusta asti ahkera ulkomaanmatkailu, jota he harrastavat aina tilaisuuden tullen. Kahden viikon tuntemisen jälkeen Katariina ja Joonas lähtivät ensimmäiselle matkalleen, Ruotsin-risteilylle. He ovat kaksistaan käyneet yhteensä 23 maassa.

Katariina ja Joonas menivät naimisiin lähes seitsemän vuoden seurustelun jälkeen Helsingin Tuomiokirkossa.

Joonas työskentelee sähköasentajana ja Katariina asiakaspalvelijana ruokakaupassa. Menevä elämäntyyli ei anna aikaa kotona oleskeluun. Kotona ehtii harvoin laittaa ruokaa.

– Kata ei muuta osaa kuin laittaa pizzan uuniin, Joonas vitsailee.

Katariina lämpeni Joonakselle omasta mielestään hitaasti. Rakastuminen tuli kuvioihin vasta muutaman vuoden seurustelun jälkeen. Katariina kuvailee Joonasta kiltiksi ja rehelliseksi.

– Se hakis vaikka kuun taivaalta mulle, Katariina kuvailee Joonasta.

Kaksikko muutti yhteen kolme vuotta seurusteltuaan, ja pian sen jälkeen Joonas kosi Katariinaa limusiiniajelulla Tallinnassa.

Pari vihitään syyskuisena lauantaina Helsingin Tuomiokirkossa. Häistä lapsesta asti unelmoineella Katariinalla on monia toiveita juhlapäivän suhteen. Kihlasormusta sovitettaessa haetaan isoja timantteja, eikä kimallusta säästellä rakennekynsissäkään. Katariina antaa morsiuskimpusta tarkat ohjeet sulhaselle, jonka tehtäväksi kukat jäävät.

Jaksossa nähdään hyvin stressaantunut Katariina hääpäivää edeltävänä iltana. Tuleva morsian on paniikissa, ja pelkää ettei kaikkea tarvittavaa saada hoidettua ennen h-hetkeä. Juhlapaikka koristellaan niin valmiiksi kuin mahdollista, jotta hääpäivän aamuna voisi rauhassa tälläytyä.

Päivän kruunaavat ilotulitteet, joita ihastellaan syksyisessä iltahämärässä.

– Kaikki meni hyvin, vaikka mä stressasin niin paljon, siis niin älyttömästi, Katariina naurahtaa.

Unelmahäät TV5:llä ja discovery+-palvelussa maanantaisin.