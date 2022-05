Suomalaisen sometähden avoin päivitys poiki runsaasti palautetta.

Tubettaja Mikael Renwall julkaisi TikTok-kanavallaan videon, jossa hän kertoo saaneensa sukupuolitautitartunnan treffikumppaniltaan.

– Kun oot monta kuukautta harrastamatta seksiä, mut sit tapaat Tinderissä hyvän miehen ja saat siltä tippurin JA klamydian, Renwall, 25, kirjoitti videonsa yhteydessä.

– Ainii ja painotan, ettei näis oo mitää hävettävää! Parempi vaa käydä säännöllisesti tsekkaamassa tilanne, ettei sit ite oo tautitykkinä, Renwall tarkensi kommenttikentässä.

Ei mennyt aikaakaan, kun videon kommenttikenttään alkoi tulvia viestejä. Moni ryhtyi kyselemään, oliko Renwall käyttänyt seksin aikana kondomia.

– Ootan innolla sitä päivää, kun tää äijä kuulee kortsuista, eräs kommentoi.

Renwall päätti tehdä erillisen videon, jossa hän vastasi kommenttiin. Renwall kertoi käyttäneensä kondomia, mutta lisäsi, ettei sekään anna sataprosenttista suojaa.

– Meikäläinen on sitä mieltä, että turvaseksistä ei voi ikinä valistaa liikaa. On siistiä huomata, että mun kommenttiboksissa porukka on selkeästi hyvin valveutunutta tästä asiasta. Koen sellaista pientä velvollisuudentunnetta tällaisena someinfluensserina puhua tästä aiheesta. Vaikka tämä onki henkilökohtainen aihealue, en näe tätä minkäänlaisena tabuna.

Renwall kertoo halunneensa muistuttaa kondomin käytön tärkeydestä sekä kannustaa käymään säännöllisesti sukupuolitautitesteissä.

– Seksin harrastaminen on kivaa. Pitää kuitenkin muistaa se, että vaikka kondomia käyttää, se ole joka ikisen ihokontaktin ja limakalvon väissä, joka voi tarkoittaa sitä, että se melko varma suojaus ei ole sataprosenttinen.

– Monen tällaisen kommentin taustalla on todennäköisesti ollut se ajatus, että hei, olisit välttänyt tämän tilanteen käyttämällä kondomia. Fun fact, mä käytin kondomia. Tästä esimerkistä on tosi hyvä muistaa, että vaikka käyttäisin kondomia joka ikisen aktin aikana, niin on hyvä käydä testeissä silloin tällöin. Esimerkiksi muutaman kerran vuodessa, että tietää olevansa itse clean.

Sometähti alleviivaa, ettei asiasta pitäisi häpäistä.

– Haluan myös muistuttaa, että näistä sheimaaminen ei ole oikea ratkaisu. En myöskään pidä tätä tyyppiä mitenkään hirveänä tyyppinä, että hän on antanut mulle nämä.

Renwall kertoo saaneensa lääkkeet nopeasti.

– Kiitos Suomen valtio, meikäläinen sai päivässä lääkkeet, joten se hoituu sillä. Siitä ei jää mulle mitään sen suurempia traumoja kroppaan. Niin ei mitään hätää, puhutaan näistä avoimemmin ja tietäkää teidän oma status. Jos ette tiedä, käykää tsekkaamassa.

Sometähden videota on tähän mennessä katsottu jo yli 330 000 kertaa, ja se on poikinut satoja kommentteja. Moni on kiitellyt Renwallia avoimuudesta.

– Seksielämästä ja seksistä ylipäätään on tärkeää puhua! Siitä on ilmeisesti muodostunut jonkinlainen tabu, eräs kirjoitti.

– Näistäkin on tosi tärkee puhua! Ja hyvä muistutus kaikille käydä tsekkauttaan, vaikka kortsua käyttäiskin, kommentoi toinen.

Mikael Renwall tunnetaan tubettajana ja somevaikuttajana. Hänen Youtube-kanallaan on liki 50 tuhatta tilaajaa. TikTok-videopalvelussa häntä seuraa 100 000 ihmistä.

Renwall kuului vuonna 2018 Mr. Gay Finland -kilpailun tuomaristoon.