Nämä suosikkinäyttelijät kieltäytyivät elämänsä roolista – ja katuvat päätöstään

Joskus näyttelijät joutuvat roolivalinnoissaan pahaan paikkaan. Aina valinta ei osu oikeaan.

Niin vaikeaa kuin se onkin uskoa, myös maailmanluokan näyttelijät tekevät virhearvioita rooleja valitessaan. Nämä kymmenen näyttelijää kieltäytyivät rooleista huippuelokuvissa ja katuivat päätöksiään jälkikäteen.

Emily Blunt

Emily Blunt joutui valitsemaan Iron Man 2 - ja Gulliverin matkat -elokuvien välillä.

Paholainen pukeutuu Pradaan -elokuvasta tutuksi tullut Emily Blunt on harmitellut valintaansa jäädä pois vuoden 2010 Iron Man 2 -menestyselokuvasta. Bluntin oli tarkoitus näytellä Marvel-sankareihin kuuluvan venäläisen salamurhaaja Black Widow’n hahmoa. MTV kertoo näyttelijän kieltäytyneen roolista samanaikaisten Gulliverin matkat -elokuvan kuvausten vuoksi.

– Kuvausten yhdistäminen oli niin hankalaa, että minun oli jäätävä toisista pois mielenterveyteni vuoksi, kommentoi näyttelijä MTV:lle.

Gulliverin matkat sai osakseen pitkälti negatiivista palautetta. Elokuva ei rahaliikenteen suhteen ollut täysi floppi, mutta Iron Man 2 osoittautui yli tuplasti tuottoisammaksi.

Bluntille tarjottua hahmoa valittiin lopulta näyttelemään Scarlett Johansson. Rooli poiki Johanssonille osia useissa Avengers-sarjan elokuvissa, sekä Black Widow -hahmon vuonna 2021 julkaistussa nimikkoelokuvassa Black Widow.

Eddie Murphy

Eddie Murphy katuu suuresti aina katsoessaan Kuka viritti ansan, Roger Rabbit? -elokuvaa.

Koomikkonakin tunnettu Eddie Murphy kertoi muutama vuosi sitten The Tonight Show’ssa kieltäytyneensä pääroolista vuoden 1988 legendaarisessa Kuka viritti ansan, Roger Rabbit? -elokuvassa. Daily Mailin mukaan mies oli pitänyt näyttelemisen ja animaation yhdistelmää huonona ideana, minkä vuoksi hän ei ollut ottanut roolia vastaan.

Kuka viritti ansan, Roger Rabbit? -elokuva on yhdistelmä näyttelemistä sekä animaatiota.

Elokuvassa päähenkilö Eddie Valiantin saappaisiin astuu Bob Hoskins. Murphyn skeptisyys animaation ja näyttelemisen aikanaan ennenkuulumatonta yhdistelmää kohtaan osoittautui turhaksi, kun elokuva palkittiin neljällä Oscar-palkinnolla.

– Tunnen itseni idiootiksi aina, kun näen elokuvan, tuskailee Murphy The Tonight Show’ssa.

Will Smith

Will Smith valitsi The Matrix -elokuvan sijasta roolin Wild Wild West -elokuvassa.

Hiljattain kohun Oscar-gaalassa väkivaltaisella käytöksellään aiheuttanut näyttelijä Will Smith on Cinema Blend -sivuston mukaan kertonut, että hänelle tarjottiin aikanaan pääroolia vuoden 1999 The Matrix -elokuvassa.

Näyttelijä on kommentoinut, että jos voisi palata ajassa taaksepäin ja ottaa roolin vastaan, hän tekisi niin. Smith nimittäin jätti menestysroolin väliin nykyään huonoimmaksi elokuvakseen tituleeraamansa Wild Wild West -länkkärin takia, kertoo People-lehti.

Smithin sijasta roolin nappasi näyttelijä Keanu Reeves. Mies nähdään The Matrixin päähenkilö Neon roolissa myös elokuvan jatko-osissa. Elokuvasarjasta on ajan saatossa tullut yksi kuuluisimmista scifi-elokuvasarjoista.

Madonna

Poptähtenä tunnettu Madonna on ollut aktiivinen myös elokuva-alalla.

Will Smith ei ole ainoa, jota The Matrix -elokuvaan osallistuminen ei sen tekovaiheessa innostanut. Poptähti Madonna nimittäin paljasti The Tonight Show’ssa, että hänelle tarjottiin roolia samasta elokuvasta. Laulaja ei tarkentanut, mitä roolia hänelle tarjottiin.

Madonna kuitenkin kieltäytyi tarjouksesta, mikä kaduttaa häntä yhä.

– Voitteko uskoa? Sehän on yksi parhaista elokuvista ikinä, tuskailee laulaja päätöstään Entertainment Weekly -sivuston mukaan.

Sekä Will Smith että Madonna kieltäytyivät rooleista scifielokuva The Matrixissa.

Merkittävintä naisroolia The Matrixissa näyttelee Carrie-Anne Moss. Oli Madonnalle tarjottu rooli sitten pääosa tai jotain muuta, olisi se voinut poikia naiselle tekemistä myös elokuvan jatko-osissa.

Vaikka Madonna jätti tämän menestyselokuvan väliin, on hän saanut kiitosta elokuva-alalla. Nainen on ansainnut useita Golden Globe -palkintoja sekä rooleistaan että elokuviin tekemistään kappaleista.

Anne Hathaway

Anne Hathaway kieltäytyi Paksuna-elokuvan roolista, koska äitiysteema tuntui hänelle vieraalta.

Prinsessapäiväkirjat-elokuvista pinnalle noussut Anne Hathaway kertoo kieltäytyneensä roolista vuonna 2007 ilmestyneessä Paksuna-komediassa. Näyttelijä kertoo Allure-lehdelle kieltäytyneensä, koska hänellä itsellään ei ollut kokemusta äitiydestä tai synnyttämisestä. Näyttelijä nimittäin tiesi, että elokuvassa hänen täytyisi näytellä synnyttävänsä.

Hathaway kommentoi päätöstään Allure-lehdelle sanoen, että saattaisi hyvin jonain päivänä synnytyksen koettuaan harmitella päätöstään jättää rooli väliin. Nykyään Hathawaylla on kaksi lasta, mutta kannanottoa kieltäytymispäätökseen ei ole äitiyden myötä kuulunut.

Hathawayn paikalla romanttisessa komediassa näyttelee Katherine Heigl.

Denzel Washington

Denzel Washington katuu kieltäytymistään roolista Seitsemän-elokuvassa.

Muun muassa Training Day -elokuvasta Oscar-palkittu näyttelijä Denzel Washington kertoo GQ-lehdelle tehneensä virhearvion kieltäytyessään roolista vuoden 1995 jännityselokuvassa Seitsemän.

Sadistisen sarjamurhaajan jahdista kertovan elokuvan käsikirjoitus oli näyttelijän mielestä vaikuttanut hyvältä, mutta vasta-aloittaneen ohjaajan, David Fincherin, kokemuksen puute epäilytti häntä. Fincher oli ennestään ohjannut vain yhden elokuvan, Alien 3:n, joka oli tuottanut monille katsojille pettymyksen. Nykyään Fincher on yksi Hollywoodin tunnetuimmista ohjaajista.

Hyytävää ja ylistettyä Seitsemän-elokuvaa tähdittävät Brad Pitt ja Morgan Freeman. Washington on myöntänyt GQ-lehdelle olleensa väärässä epäillessään elokuvan menestystä ja katuvansa roolista kieltäytymistä.

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio on urallaan saanut useita Oscar-ehdokkuuksia.

Lukuisista huippurooleistaan sekä Oscar-ehdokkuuksistaan tunnettu Leonardo DiCaprio on kertonut GQ-lehdelle kieltäytyneensä roolista Boogie Nights -elokuvassa. DiCapriota kaavailtiin elokuvan päähenkilön, pornotähti Dirk Digglen rooliin.

DiCaprio kertoo kieltäytyneensä roolista, koska halusi näytellä samaan aikaan kuvatussa Titanicissa. Tästä roolistaan hän nousikin pysyvästi kansainvälisen yleisön tietoisuuteen.

Boogie Nights -elokuvaa on ylistetty jopa mestariteokseksi.

GQ-lehden mukaan DiCaprio uskoo, että valinta Boogie Nights- ja Titanic-elokuvien välillä määritti hänen uransa suunnan. Mielellään näyttelijä olisi kuitenkin ottanut rooleista molemmat.

DiCapriolle tarjottua roolia valittiin lopulta näyttelemään Mark Wahlberg. Elokuva keräsi muutamankin Oscar-ehdokkuuden, ja sitä on tituleerattu mestariteokseksi.

Christina Applegate

Christina Applegate kieltäytyi huippumenestyneen Blondin kosto -elokuvan pääroolista.

Pulmuset-jenkkisarjasta tunnettu Christina Applegate kertoi joitain vuosia sitten Watch What Happens Live -tv-ohjelmassa, että oli jättänyt väliin ikoniseksi muodostuneen Blondin kosto -elokuvan päähenkilön roolin. People-lehden mukaan Applegate oli tuolloin ollut sitä mieltä, että hahmo oli liian samanlainen kuin hänen bimboroolinsa Pulmuset-sarjassa.

Vuonna 2001 ilmestyneen elokuvan päähenkilöä valittiin Applegaten sijasta näyttelemään Reese Witherspoon, joka nousikin roolinsa myötä kansan rakastamaksi näyttelijäksi. Applegate siis menetti loistoroolin, mutta on People-lehden mukaan kertonut olevansa iloinen Witherspoonin puolesta.

– Reese hoiti roolin paremmin kuin minä olisin ikinä voinut sen hoitaa, näyttelijä kommentoi People-lehden mukaan.

Michael Keaton

Batmanin hahmoakin näytellyt Michael Keaton katuu välistä jättämäänsä Päiväni murmelina -elokuvan roolia.

Batmanin roolisuorituksestaan tunnetulle Michael Keatonille tarjottiin aikanaan mahdollisuutta näytellä vuoden 1993 Päiväni murmelina -menestyselokuvan pääroolia. Buzzfeed-sivuston mukaan Keaton oli lukenut elokuvan käsikirjoituksen, mutta ei ollut ymmärtänyt elokuvan juonta, jossa päähenkilö herää aina uudestaan samaan päivään. Siksi hän oli kieltäytynyt roolista.

Myöhemmin Keaton on kommentoinut, että elokuvasta tuli hänen epäilyksistään huolimatta loistava. Elokuvan pääroolissa nähdään koomikkonakin tunnettu Bill Murray. Elokuva sai useita ehdokkuuksia erilaisiin elokuva-alan palkintoihin, ja voittikin brittiläisen BAFTA-palkinnon parhaasta alkuperäisestä käsikirjoituksesta.

Bruce Willis

Bruce Willis tunnetaan muun muassa roolistaan Die Hard -elokuvassa.

Muun muassa Die Hard -elokuvasta tuttu näyttelijä Bruce Willis kieltäytyi vuonna 1990 ilmestyneen Näkymätön rakkaus – Ghost -elokuvan pääroolista. People-lehden mukaan näyttelijä on perustellut, ettei yksinkertaisesti ymmärtänyt, miten elokuvan juoni voisi toimia. Elokuvassa murhattu päähahmo palaa haamuna vaimonsa elämään.

– Hahmohan on kuollut. Miten hänellä voi muka olla romanssi? näyttelijä on kommentoinut ajatelleensa.

Willisin ennakkoluulot osoittautuivat kuitenkin vääriksi, koska Näkymätön rakkaus – Ghost oli ilmestymisvuotensa eniten tuottanut elokuva.

Näkymätön rakkaus – Ghost -elokuvassa Bruce Willisin torjumassa roolissa nähdään Patrick Swayze.

Päähenkilöä valittiin Willisin sijasta näyttelemään Dirty Dancing -elokuvasta tuttu Patrick Swayze. Roolistaan Swayze sai esimerkiksi Golden Globe - sekä Saturn Awards -ehdokkuuksia. Willis on kommentoinut roolista kieltäytymistä typeräksi valinnaksi.