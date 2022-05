Podcast: Benjamin Peltonen puhuu avoimesti seksistä ja ulkonäköpaineista – yksi asia on kiihottavinta, mitä hän tietää

Benjamin Peltonen myöntää Runkkarin ystäväkirja -podcastissa tavoittelevansa kauneusihanteita, jotka ovat osittain myös myrkyllisiä.

TOIMITTAJA Ina Mikkolan Runkkarin ystäväkirja -podcastin uudessa jaksossa vierailee laulaja Benjamin Peltonen.

Peltonen puhuu podcastissa ensimmäistä kertaa todella avoimesti seksuaalisuuteen liittyvistä nautinnoista. Jaksossa laulaja kertookin, että salakavala hipelöinti julkisella paikalla on kiihottavinta, mitä hän tietää.

– En ole ikinä tehnyt mitään sellaista julkisella paikalla, mutta tiedätkö kun on jossain ja sitten se toinen vähän ottaa kiinni tai kuiskii niin, että muut eivät näe tai kuule, Peltonen kertoo.

Peltonen kertoo olevansa ihmisenä avoin, mutta seksuaalisuuteen liittyvistä asioista hän ei ole ennen viime vuotta puhunut julkisuudessa. Laulaja kertoi homoseksuaalisuudestaan ensimmäistä kertaa julkisesti esiintyessään viime vuoden Pride-konsertissa.

Sitä ennen hän oli pelännyt puhua aiheesta.

Jaksossa Mikkola kysyykin Peltoselta, miten häpeää omaa kehoaan ja seksuaalisuuttaan kohtaan voi taltuttaa.

– Vertaistuki, että puhuu ystävien ja muiden kanssa, Peltonen sanoo.

– Seksuaalisuuteni oli sellainen, että kun tapasin ensimmäistä kertaa muita homoja ja pääsin ensimmäistä kertaa puhumaan heidän kanssaan, tajusin heidän olevan normityyppejä. Olin elänyt maailmassa ja kaupungissa, jossa ei mukamas ollut homoja.

Sen jälkeen laulaja sanookin elävänsä nykyään sellaisella asenteella, ettei hän välitä siitä, mitä muut ajattelevat.

– Jos häpeää jotain, tai on joku kink, mistä tykkää ja ajattelee sen olevan muiden mielestä vain outoa, niin fuck it. Yksi elämä, nauti, tee ja koe.

Laulaja Benjamin Peltonen kertoo vertaistuen olevan isossa roolissa häpeän taltuttamisessa.

PELTONEN kertoo jaksossa myös ulkonäköpaineista. Hän myöntää Mikkolan kehuessa hänen ulkonäköään, että on saanut asioita myös hyvien geeniensä ansiosta. Oman ulkonäön kehuminen tuntuu laulajasta kuitenkin oudolta.

– Somehan on siitä toksinen, että siellä on niin paljon varsinkin editin jälkeen uskomattoman näköisiä hahmoja. Itseään vertaa totta kai niihin ja katsoo peiliin silleen, mitä helvettiä, en ole lähelläkään noita.

– On kauneusihanteita, jotka on myös vähän myrkyllisiä ja samaan aikaan itsekin havittelee niitä. Toi on vähän kaksipiippuinen juttu.

Laulaja kertoo treenaavansa ja syövänsä terveellisesti myös terveyden takia, mutta se ei ole ainoa syy.

– Kyllä mä valehtelen, jos sanon ettei siihen liittyisi halu näyttää tietynlaiselta. Kyllä haluan ne vatsalihakset, mutta minkä takia mä haluan ne? En mä tiedä, varmaan juuri sen takia, että näyttäisi kuvissa hyvältä, Peltonen myöntää.

