Tislaamon omistava Christian Rönnbacka huomasi selkeän muutoksen alkoholinkulutuksessaan – työ poliisina auttoi hahmottamaan todellisen ongelman

Christian Rönnbacka, 52, tilaa aurinkoiselle terassille pelkän kahvin. Hän on pudottanut painoaan 14 kiloa, joten projektia ei kannata nyt pilata.

– Vältän hiilihydraatteja, hän kertoo, mutta tiukkaa linjaa hän ei aio loppuelämäänsä pitää.

Christian Rönnbacka tuntuu ehtivän tehdä enemmän kuin useimmat muut. Hän myös onnistuu tekemisissään – jopa painon karistamisessa.

– Tuntuu, että aikaa on hyvinkin, kun lopetin päivätyöt reilu vuosi sitten, Rönnbacka toteaa.

Rönnbacka tunnetaan Antti Hautalehto -dekkarisarjastaan, jonka hän aloitti 2012. Pitkään hän oli samaan aikaan kirjailija ja vakuutusetsivä. Aiemmin hän oli poliisina, muun muassa ulkomaalaispoliisissa, jossa hän teki karkotettujen saattomatkoja.

– Vaihtoehtoja oli kaksi: palanko loppuun vai teenkö sitä, mitä rakastan, Rönnbacka toteaa vapaaksi kirjailijaksi jäämisestään.

Hautalehto-dekkarit jatkuvat, mutta Rönnbacka on aloittanut myös uuden dekkarisarjan, jonka päähenkilönä on rikosylikonstaapeli Henna Björk. 13.5. julkaistussa Isku-dekkarissa (Bazar) Göteborgissa jengirikollisuutta tutkiva suomalaisirakilainen Björk lähtee pelastamaan entistä Sierra Leonen lapsisotilasta.

– Ruotsin valloittaminen on ollut haaveeni, vaikka suomalaiselle dekkaristille se on haastavaa, Rönnbacka kertoo syyksi uuden dekkarisarjan aloittamiselle.

Hyviä dekkaristeja Ruotsilla on itsellään pitkä rivi. Ruotsin kirjamarkkinat ovat muutenkin avautuneet vain parille suomalaiselle kirjailijalle.

– Jens Lapidus sanoi, että tässä on elementtejä onnistumiseen, Rönnbacka kertoo keskustelustaan ruotsalaisen dekkaristin kanssa.

Rönnbacka on miettinyt tarkkaan, mitä dekkarissa pitää olla, jotta ruotsalaiset kiinnostuisivat. Iskussa on ajojahtitarina, jossa sekä poliisit että järjestäytyneet rikolliset vainoavat Henna Björkiä.

– Hennassa on sekä kovuutta että pehmeyttä, Rönnbacka kertoo.

Apua naisten ajatusmaailmaan hän sai vaimoltaan ja kustannustoimittajaltaan, mutta eipä se hänelle mitenkään tuntematon ole.

Christian Rönnbacka uskoo lukijakuntansa laajenenevan.

C Morella pyörivä Kylmä syli perustuu Hautalehto-dekkareihin. Pääosassa on Mikko Leppilampi.

Pikkujuttu, mutta ehkä merkittävä on, että päähenkilöllä on ruotsinkielinen nimi. Niin on kirjailijallakin. Evijärvellä syntynyt Rönnbacka on kaksikielinen, mutta hän ajattelee ja kirjoittaa suomeksi.

Hautalehto-dekkareillaan Rönnbacka on saanut vankan suosion. Äänikirjayhtiö BookBeat on valinnut hänet kahdesti Vuoden kotimaiseksi dekkaristiksi. C Morella pyörivä Kylmä syli perustuu Hautalehto-dekkareihin, sarja on myöhemmin MTV3:n kanavalla. Pääosassa on Mikko Leppilampi.

Rönnbacka näyttelee Hautalehto-kirjoihin perustuvassa Kylmä syli -sarjassa ylikonstaapeli Lampea.

– Leppilampi tiesi pitkään tulevansa Hautalehdoksi. Hänellä oli intohimoa tehdä rooli hyvin, Rönnbacka kertoo.

Rönnbacka näyttelee sarjassa ylikonstaapeli Lampea. Hänen piti vain näyttäytyä kameran edessä, mutta lopulta hän teki 11 kuvauspäivää. Siinä tuli taas yksi kokemus lisää.

– Tv-sarja pysyy samalla levelillä kuin kirja. Monta kertaa ajattelin: nyt tulee hyvää, Rönnbacka kertoo havainnoistaan kuvauksissa.

Mitä, jos Henna Björk vie Hautalehdolta lukijoita?

– Uskon, että lukijakuntani vain laajenee, Rönnbacka tuumaa.

Rönnbackalla menee nyt kirjailijana hyvin, mutta ei hän myöskään kanna huolta tulevaisuudesta.

– Ostan Lidlin punalaputettuja tuotteita joka tapauksessa, se on luonteessani, Rönnbacka sanoo ja naurahtaa.

Rönnbacka on myös yksi Mäntsälässä sijaitsevan Authors’ Distillery -tislaamon omistajista, joihin kuuluvat myös kirjailijat Tuomas Kyrö ja Soili Pohjalainen. Uusimpana ”kirjailijana” mukaan on tullut Mikko Leppilampi.

– Leppilammeltakin edellytettiin kirjan tekemistä. Hän on nyt tekemässä elämäkertaansa, Rönnbacka kertoo naureskellen.

2021 yrityksen Readers’ Gin voitti kansainvälisessä kisassa kultaa gin tonic -sarjassa ja hopeaa viinasarjassa. Rommillaan he saivat tänä vuonna pronssia, vaikka se oli vielä varsin nuorta.

– Nyt vasta tullaan kunnolla markkinoille rommilla, sen valmistamiseen tuli juuri 2 000 litran pannu, Rönnbacka kertoo.

Tislaamosta Rönnbacka alkoi haaveilla tehdessään tietokirjaa viskistä. Mutta viskistä hän ei tislaamoonsa haaveile.

– Sen pitäisi kehittyä kolme vuotta tynnyrissä, Rönnbacka kertoo viskin haasteesta.

Raittiusseuran talossa perustetun tislaamon omistajina on muitakin henkilöitä, mutta kirjailijat ovat tislaamon kasvot. Se ei tarkoita, että he näyttäisivät yrityksensä tuotteita nauttineilta.

Mutta ei Rönnbacka ole hyviä juomia koskaan karttanut.

– Nyt käytän alkoholia vähemmän kuin ikinä, kun sitä olisi varastossa saatavilla rajattomasti. Olen oppinut maistelijaksi, Rönnbacka kertoo.

Rönnbacka voi maistella vaikka giniä vain teelusikallisen. Uusi kokemus sekin.

Poliisin työssään Rönnbacka näki, mitä pahaa alkoholi voi aiheuttaa paremmissakin piireissä. Mutta valtaosalla juominen ei johda väkivaltaan.

– Ei poliisia soiteta paikalle, että tulkaapa katsomaan, miten kivaa meillä on, Rönnbacka toteaa.

Rönnbacka tietää, että nuoret voivat nyt sekoittaa päänsä erilaisilla huumeilla halvemmalla kuin laadukkaalla alkoholilla.

Rönnbacka kirjoitti uusimman kirjansa Ahvenanmaan vuokramökissä.

– En kanna huonoa omaatuntoa viinan valmistamisesta, Rönnbacka sanoo.

Uusimman kirjansa Rönnbacka teki Ahvenanmaan vuokramökissä. Kun kirjailija teki töitään, hänen vaimonsa kalasti ahkerasti.

– Saan hyvän mielen siitä, kun pystyn tuntemaan, mitä hän kokee kalastaessaan, Rönnbacka kertoo.

Ahvenanmaalta Rönnbacka alkaa tuoda katajanmarjoja tislaamoon. Hän on palkannut paikallisia poimijoita, mutta käy itsekin marjassa.

Kaverinsa kanssa Rönnbacka teki Riskiretkeksi nimetyn veneseikkailun, joka kesti 10 kesää. He lähtivät lasikuituveneellä Tammisaaresta, maalina oli Pietarsaari. Sisämaan kautta kulkenutta reittiä ei ollut kukaan aiemmin käyttänyt. Osan matkasta venettä vedettiin kärryssä.

– Enon kanssa laskin 1992 Lemmenjoen soutuveneellä. Nyt haluaisin vetää sen kumiveneellä vaimon ja koiran kanssa, Rönnbacka tuumaa.