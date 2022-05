Jukka Rasila, 52, työskentelee yhdessä Mirva-puolisonsa kanssa – romanssin alkua mutkisti poikkeuksellinen tilanne

Näyttelijätähti Jukka Rasila kuvasi IS:lle viikkonsa tapahtumia. Rasila näyttelee Kiurusta kesään -revyyssä puolisonsa Mirva Niemisen kanssa.

Näyttelet Helsingin Linnanmäen Peacock-teatterissa UIT:n revyyssä Kiurusta kesään. Olet kirjoittanut puolisosi Mirva Niemisen kanssa revyyseen sketsin naispoliitikoista. Kenestä naisministeristä riitti eniten ammennettavaa?

– Meille jokaisesta ministeristä löytyi kiinnostavia piirteitä. Pyrimme löytämään kaikista ministeristä puoluetaustansa, elämäntilanteensa tai työnkuvansa puolesta koomisia elementtejä. Upeat ministerimme ovat olleet viime aikoina paljon esillä, joten materiaalia oli yllin kyllin.

Maanantai 2.5. ”Opas valmiina kierrokselle! Meillä oli treenit ja läpimeno UIT:ssa.” Tiistai 3.5. ”Päivällä oli aikaa harrastaa.”

Keskiviikko 4.5. ”Kävin tekemässä äänitöitä. Tällä kertaa annoin ääneni Alprolle ja Aku Ankalle.”

Tapasit puolisosi Mirvan maaliskuussa 2020, samoihin aikoihin kun Suomi sulkeutui pandemian takia. Millaista oli seurustella korona-ajan alussa, kun kukaan ei tiennyt viruksesta paljon mitään?

– Puhelinvoittoista! Asuimme silloin eri kaupungeissa ja tapaaminen oli hankalaa, joten puhuimme tuntikausia puhelimessa. Jaoimme elämäämme sanoin ja kuvin.

Torstai 5.5. ”Torstaina oli UIT:n ensi-ilta. Kiurusta kesään pyrähti ensimmäistä kertaa katsojien eteen. Kuvassa olen puolisoni Mirva Niemisen kanssa.” Perjantai 6.5. ”Perjantai oli vapaa ja meni italianvinttikoiramme Tinon kanssa sohvalla ja ulkoillessa.”

Lauantai 7.5. ”Lauantai oli taas näytöspäivä. Nyt minä olin remmin päässä.” Sunnuntai 8.5. ”Sunnuntaina juhlistettiin äitejä. Herkuteltiin koko päivä.”

Olet kertonut haastatteluissa, että olet nyt älyttömän onnellinen. Mistä tietää, että on onnellinen?

– Suurin mittari siihen on eletty elämä ja oma historia. Nähdä se, mistä on nyt kiitollinen ja kaikki ne pienet ja suuret asiat, joista onnellinen arki koostuu. Se, että on hyvä olla. Ilo ja riemu siitä, millaista elämä on nyt. Uteliaisuus, mitä elämä voi vielä tuoda tullessaan!