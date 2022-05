Uuno-elokuvassa ihastuttanut Caron katosi julkisuudesta vuosikymmeniksi – palaa nyt parrasvaloihin yllättävällä tavalla: näin hänellä menee nykyään

Briteissä varttunut lavatähti Caron Wuotila muistetaan myös 80- ja 90-lukujen vaihteen Suomi-filmeistä.

Caron B on yksi TVOF:n seniorikauden kokeneimmista konkareista.

80-luvun alussa Suomeen tullut Caron Barnes (nyk. Wuotila) painui monien mieliin Uuni Turhapuro -elokuvan tummana kaunottarena, joka vei jalat heikkohermoisen Uunon alta. Monilahjakkuudeksi osoittautunut Caron ei osannut pelkästään näytellä, vaan myös laulaa, eikä taito ole kadonnut mihinkään vuosien vieriessä.

61-vuotias Caron on yksi uuden The Voice of Finlandin seniorikauden kilpailijoista. Kokenut lavatähti kertoo lähteneensä mittelöön puhtaasta mielenkiinnosta.

– En ollut katsonut ohjelmaa juurikaan ennen kuin sain kutsun mukaan. Sen jälkeen aloin katsoa sitä ja sen myötä päätin, että why not, minulla ole mitään hävittävää. Se on ollut hieno kokemus, Caron kertoo IS:lle.

Senior-kausi on totuttua TVOF-kautta lyhyempi ja se koostuu neljästä jaksosta, joista osa on jo kuvattu. Caronin mukaan ohjelmanteko on ollut kaikessa ihanuudessaan myös stressaavaa – mutta vain hyvällä tavalla.

– Tykkään pienestä paineesta, enkä ollut kokenut sellaista pitkään aikaan, Caron naurahtaa.

Taiteilijanimellä Caron B esiintyvä laulaja saapui Iso-Britanniasta Suomeen vuonna 1983, kun Helsingin Vaakuna-hotellin Sky Bar halusi jonkun hänen kaltaisensa soittamaan levyjä ja laulamaan.

Caron ei epäröinyt tarttua tilaisuuteen, pakkasi laukkunsa ja lähti lumiseen Suomeen. Hän tapasi tulevan aviomiehensä suomalaisbaarissa heti samalla viikolla ja perhe täydentyi myöhemmin poikalapsella.

Vaikka liitto päättyi vuosien päästä eroon, Caron jäi Suomeen, josta oli tullut vuosien vieriessä hänen kotinsa. Caron avioitui uudestaan ja sai toisenkin lapsen. Hän on ollut nykyisen miehensä kanssa yhdessä yli 15 vuotta.

Caron odottaa tulevalta kesältä lomaa ja yhteistä aikaa perheen kanssa. Kuva vuodelta 2018.

Caron teki läpimurtonsa suuren suomalaisyleisön silmissä 80-luvun lopulla, jolloin hän esiintyi elokuvissa Tupla-Uuno ja Vääpeli Körmy – taisteluni. 90-luvun puolella hänet tavattiin televisiossa suursuosiota nauttineessa Kivikasvot Show'ssa.

Vaikka Caron ei ole viihtynyt viime vuosina enää otsikoissa, esiintymistä hän ei koskaan jättänyt. Monilahjakas perheenäiti on tehnyt leipätyönsä ohella niin teatterirooleja kuin festarikeikkojakin, mutta laulajanura ei koskaan lähtenyt varsinaiseen nousukiitoon.

– Tavoitteeni ei ole mitenkään palata takaisin julkisuuteen, vaan se on vain yksi osa-alue, joka tulee ohjelman mukana. Olisi kuitenkin kiva saada vähän lisää keikkoja, sillä rakastan laulamista, Caron perustelee tilannettaan.

Esiintymisten ohessa Caron työskenteli pitkään ravintola-alalla, mutta vuorotyö vei liikaa aikaa perheeltä. Nyt hän tekee niin sanottua päivätyötä kokoustapahtumien parissa, joka mahdollistaa myös keikkailun entistä paremmin.

Caron pisti Uuno Turhapuron (Vesa-Matti Loiri) pään pyörälle vuonna 1988 julkaistussa Tupla-Uunossa.

Entisenä Turhapuro-tähtenä Caron kertoo seuranneensa sekavin tuntein jokin aika sitten esiin noussutta kohua, joka käsitteli Spede Pasasta ja häneen kohdistuneita ahdistelusyytöksiä.

– Minulla ei ollut mitään hajua mistään sellaisesta. Jos väitteissä on perää, asia on äärimmäisen ikävä.

– On kamalaa edes ajatella, että joku kuvittelee olevansa niin paljon muiden yläpuolella, että voi alistaa muita sellaisella tavalla. Maailmassa on paljon tämän kaltaisia asioita, jotka eivät ole edes tulleet esille, viihdebisnestä tunteva Caron huokaa.

Vaikka aika oli eri, Turhapuro-tuotannosta Caronilla on pelkästään hyvää sanottavaa.

– Se oli todella hauskaa aikaa. Sellaista kokemusta ei tule varmasti enää koskaan uudestaan. Olen todella iloinen, että sain olla osana sitä.