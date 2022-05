Iida Tanin kolumni: Saanko käskeä ylipainoista sometähteä laihduttamaan?

Ei ole olemassa yhtäkään hyvää syytä kommentoida toisen vartaloa. Jokaisella meistä on oikeus kehorauhaan, oli painoindeksimme mikä tahansa, kirjoittaa toimittaja Iida Tani.

Viime viikolla vietettiin jälleen vuosittaista Älä laihduta -päivää. Syömishäiriöliiton määritelmän mukaan kyseisen päivän tarkoituksena on kyseenalaistaa laihduttamiseen ja painoon liittyviä pakkomielteitä. Ajankohta ei olisi voinut olla osuvampi.

Mitä lähemmäs kesää mennään, sitä enemmän laihdutus on tapetilla. Myös lehdet rakastavat jakaa laihdutusvinkkejä lukijoilleen ja siihen on syynsä. Niin surullista kuin se onkin, painonpudotusta käsittelevät artikkelit ovat lähes poikkeuksetta äärimmäisen luettuja. Vaikka kehopositiivisuus on viime vuosina nostanut päätään, on monen mieleen pinttynyt se käsitys, että vain tietynlainen vartalo on kaunis. Se on surullista.

Surullista on myös se, että yhä edelleen niin moni kokee oikeudekseen kommentoida toisen kehoa. Myös tästä sain muistutuksen aivan hiljattain.

Bloggaaja Veera Bianca, oikealta nimeltään Veera Papinoja, julkaisi taannoin sosiaalisessa mediassa videon, jossa hän esitteli saamiaan vihakommentteja. Kommenteissa Papinojan vartaloa haukuttiin täysin asiattomin termein ja useat ihmiset, sometähti Roni ”Robbe” Löfman mukaan lukien, kehottivat häntä laihduttamaan. ”Normalisoidaan sydän- ja verisuonitauteja” kuului Löfmanin kommentti.

Löfman puolusteli myöhemmin kommenttiaan vetoamalla ylipainon aiheuttamiin terveysriskeihin. Löfman, joka on tuhansien nuorten idoli ja esikuva, antoi siis ymmärtää, että toisen ulkonäön arvosteleminen voi olla myös perusteltua.

Väärin.

Tänä päivänä yhä useampi suomalainen kärsii vääristyneestä kehonkuvasta. Omaan kehoon suhtaudutaan äärimmäisen kriittisesti, peilikuvassa nähdään virheitä, joita siinä ei ole ja myös täysin normaalipainoinen ihminen voi yhtäkkiä kokea pakonomaista tarvetta laihduttaa.

Toisinaan tällaisten ajatusten nouseminen pintaan vaatii vain yhden varomattoman kommentin sosiaalisessa mediassa. Sosiaalinen media on pahimmillaan äärimmäisen myrkyllinen paikka, jossa on helppo piiloutua anonymiteetin taakse ja purkaa pahaa oloaan muihin. Ja ei, kommentin motiivilla ei ole mitään merkitystä, mikäli ihminen sairastuu sen seurauksena esimerkiksi masennukseen tai syömishäiriöön.

Papinoja ei myöskään ole ainoa ihminen, joka on saanut kuulla törkeitä kommentteja vartalostaan. Mutta siinä missä sosiaalisen median parissa työskentelevä bloggaaja osaa ainakin suurimman osan ajasta suhtautua saamiinsa kommentteihin kriittisesti, 15-vuotias TikTok-videoita julkaiseva nuori ei siihen välttämättä kykene.

Mitkä sitten ovat hyväksyttäviä syitä kommentoida toisen vartaloa? Sellaisia ei yksinkertaisesti ole. Mikäli et ole lääkäri, älä kehota ylipainoista ihmistä laihduttamaan tai vaihtoehtoisesti hoikkaa somevaikuttajaa syömään enemmän. Älä kehu puolituttusi näyttävän paremmalta hänen laihdutettuaan muutaman kilon tai kehota ystävääsi hankkiutumaan kesäkuntoon. Äläkä missään nimessä kommentoi sinulle tuntemattoman ihmisen painoa sosiaalisessa mediassa.

Miksi? Siksi, että emme voi ikinä tietää, mitä toinen ihminen on elämässään käynyt läpi. Siksi, että emme ikinä voi tietää, millaiset seuraukset yhdellä kehuksi tai vitsiksi naamioidulla kommentilla voi pahimmillaan olla.

Ja siksi, että jokaisella meistä on oikeus kehorauhaan. Oli painoindeksimme mikä tahansa.

Kirjoittaja on 26-vuotias toimittaja, joka puuttuu epäkohtiin kirjoitus kerrallaan.