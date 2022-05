Tangokuningas Jaska Mäkysen, 69, avovaimo ilmoitti miehensä salaa mukaan tv-kisaan – selvisi rajusta auto-onnettomuudesta ja äänen katoamisesta

Jaska Mäkynen ei ole antanut vastoinkäymisten lannistaa.

The Voice Of Finlandista nähdään pian uusi kausi, mutta tällä kertaa osallistujilla on alaikäraja.

Laulajan lahjojaan pääsee esittelemään 16 senioria, joiden iät vaihtelevat 59–84 vuoden välillä.

Yksi kilpailijoista on pitkän linjan linjan iskelmälaulaja ja Tangokuningas vuodelta 1991, Jaska Mäkynen.

Jaska Mäkynen päätyi The Voice of Finlandiin puolison ansiosta.

Mäkysen tangovoitto ei tullut helpoimman kautta, sillä hän joutui vakavaan auto-onnettomuuteen vain seitsemän viikkoa ennen laulukilpailun finaalia.

Tiellä oli mustaa jäätä ja Jaskan auto lähti luisuun törmäten siltarumpuun. Kojelauta iski kasvoihin.

– Auto lyheni 80 senttiä. Olen sanonut monta kertaa, että enkelit istuivat silloin mun molemmilla olkapäillä, Mäkynen kertoo IS:lle.

– Onnettomuuden jälkeen meni viikko, kun jalat eivät ottaneet alle ollenkaan. Hampaat tulivat alaleuasta läpi, yläluomi leikkautui irti ja silmä putosi poskelle. Onneksi kaikki saatiin kursittua kokoon.

Mäkysen ensimmäinen ajatus onnettomuuden jälkeen oli, että laulajan ura on mennyttä.

Huoli osoittautui turhaksi ja mies kuntoutui.

Jaska Mäkynen ja Kaija Pohjola juhlivat tangovoittoa vuonna 1991.

Sitten mentiinkin niin pitkälle kuin tietä riitti.

– Pahimmillaan oli 34 keikkaa kuukaudessa. Siinähän tapahtui sitten niin, että reilun kolmen vuoden keikkailun jälkeen tuli stoppi.

Mäkynen oli lopettanut tupakan polttamisen ja ylenmääräisen alkoholinkäytön, mutta äänihuulet eivät silti kestäneet jatkuvaa laulamista.

– Oltiin keikalla Imatran Vuoksenhovissa. Eka setti meni ihan hyvin, mutta toisen setin neljännessä biisissä ääni lähti kuin veitsellä leikaten. Tuli puolentoista vuoden tauko laulamiseen.

– Säikähdin ensin kamalasti, koska perheestä on lähtenyt isä, äiti ja kaksi siskoa syövän takia.

Lopulta kyse oli äänihuulten kyhmyistä.

– Aivan kuin lapiomiehellä on känsiä käsissä, minulla oli känsiä äänihuulissa. En lausunut sanaakaan kolmeen viikkoon, kun tuli puhekielto.

Oli puhekiellossa humoristisiakin puolia.

– Olin ostanut rivitalon ja menin pankkiin sopimaan laina-asioista. Olin kirjoittanut asiani lapulle, jonka näytin pankkivirkailijalle. Hän rupesi kuiskaamaan minulle. Piti kirjoittaa toinen lappu, jossa luki, ettei mun kuulossa mitään vikaa ole, Mäkynen nauraa.

Mäkynen Tangomarkkinoiden 35-vuotisjuhlakonsertissa 2019.

Mäkynen on jatkanut keikkailua koko ajan. Nyt hommassa pysyy tolkku.

– Ainoa tauko keikkailussa on tosiaan tuo äsken mainittu sairausloma. Tasaisesti on tehty hommia. Mulla on sellaiset 0-10 keikkaa kuukaudessa. Joskus kolme, joskus enemmän.

– En halua enää sellaiseen valtavaan hullunmylläkkään mukaan. Nyt osaan jo jäsennellä asioita. Jos on tietty määrä keikkoja, niiden vastapainoksi pitää olla vapaata. Ja sairaana ei mennä töihin. Luoja on potkinut mua nilkoille ja olen ottanut opikseni.

69-vuotias Mäkynen juhlii pian pyöreitä vuosia.

– Minulla on hyvin osaava avovaimo ja nyt on tehty kolme viikkoa töitä 70-vuotisjuhlakonsertin eteen, joka järjestetään Seinäjoki-salissa 7. kesäkuuta.

Konsertissa nähdään myös vierailevia tähtiä. Mäkysen kanssa lavalle nousevat Heidi Pakarinen, Kauko Simonen, Kaija Pohjola, Kari Hirvonen ja Kultainen Harmonikka -voittaja Hanna-Kaisa Mäkynen, Jaskan oma tytär.

Avovaimo on myös Mäkysen the Voice of Finland -osallistumisen takana.

– Hän ilmoitti mut salaa siihen. Tuumasin vain, että jahas, sehän passaa. Sen jälkeen on mietitty, miten sinne mennään ja millä biiseillä. Tuli sellainen olo, että nyt on taas hyvällä tavalla pöhinää ympärillä.

The Voice of Finlandin seniorikaudella tähtivalmentajina nähdään Ressu Redford, Tarja Turunen ja Michael Monroe. Ohjelman juontavat tuttuun tapaan Heikki Paasonen ja Elina Kottonen.

Senior-kausi on totuttua TVOF-kautta lyhyempi ja koostuu neljästä jaksosta. Kisa etenee Ääni ratkaisee -vaiheesta Knock Outeihin. Seuraava askel on semifinaali, jossa selviää, ketkä kolme parasta kustakin tähtivalmentajan tiimistä kisaavat voitosta suuressa finaalissa.

Finaali käydään liveyleisön edessä Logomossa, ja lopulta voittajan päättää Logomon yleisö.

The Voice of Finland: Senior alkaa Nelosella ja Ruudussa perjantaina 20.5. klo 20.