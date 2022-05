Rajuja seksikohtauksia sisältävä elokuva nosti puolalaisen Anna-Marien yhdessä yössä supertähdeksi – yksi seikka ahdisti näyttelijää erityisesti

Näyttelijä Anna-Maria Sieklucka nousi kansan tietoisuuteen tähdittäessään eroottista draamaelokuvaa 365 Days. Elokuvan toinen osa ilmestyi Netflixiin toukokuussa.

Ennen ensimmäistä isoa rooliaan 365 Days -elokuvassa Anna-Maria Sieklucka on nähty puolalaisilla teatterilavoilla.

365 Days -elokuvaa katsellessa puna nousee poskille vähemmästäkin. Puolalainen Anna-Maria Sieklucka ja italialainen Michele Morrone tähdittävät ilmiöksi noussutta eroottista draamaa, jonka ronskit seksikohtaukset ja paikoin naisia alistavat piirteet ovat kuohuttaneet sosiaalista mediaa ja keskustelupalstoja.

Kohutusta elokuvasta julkaistiin Netflixissä hiljattain myös jatko-osa, 365 päivää: Tämä päivä. Samalla, kun elokuvat ovat keränneet paljon huomiota, naispääosaa näyttelevän Siekluckan elämä ja ura ovat herättäneet katsojien mielenkiinnon. 29-vuotias näyttelijä nousi supertähdeksi heti ensimmäisen ison roolin ansiosta. Kuka Sieklucka oikein on, ja millainen on hänen tarinansa?

Netflixin 365 Days -elokuvien päärooleissa nähdään Michele Morrone ja Anna-Maria Sieklucka.

Sieklucka opiskeli näyttelemistä Ludwik Solskin teatterikoulussa Puolan Krakovassa, ja aloitti uransa esiintymällä useilla teatterinäyttämöillä kotimaassaan ennen kuin suuntasi huomionsa elokuviin.

Ansioluettelo kameranäyttelijänä on Siekluckalla melko lyhyt. Hänellä on ollut Netflix-elokuvan lisäksi vain yksi rooli puolalaisessa sairaaladraamasarjassa Na dobre i na zle, ja siinäkin hän esiintyy vain yhdessä jaksossa. Netflix-hitiksi kivunnut 365 päivää oli siis Siekluckan ensiesiintyminen elokuvakameran edessä ja sinkosi hänet siltä istumalta yhdessä yössä tähdeksi.

Kansainvälisellä uralla eteneminen lienee Siekluckalle helppoa, sillä hän osaa puhua sujuvasti puolaa, saksaa, englantia ja ranskaa. Sieklucka rakastaa myös laulamista, ja nuorempana hän tanssi balettia kymmenen vuoden ajan. Näyttelemisen lisäksi haaveisiin mahtuu mallin ura.

Elokuvasarja pitää sisällään runsaasti seksikohtauksia.

Sieklucka on kertonut olevansa hyvin ujo persoona, joten Netflix-elokuvan seksikohtausten tekeminen oli hänen mielestään vaikeaa.

– Yksi vaikeimmista kokemuksista oli voittaa ujous ja näytellä alastomana, Sieklucka kertoi puolalaiselle Newseria Lifestyle -lehdelle.

Vaikka Sieklucka on iloinen suositun Netflix-elokuvan lopputuloksesta, hän ensin epäröi ja oli huolissaan elokuvan vahvasta aiheesta.

– Keskustelut tekijöiden kanssa kestivät pitkään ja pohdin, mitä haluaisin välttää ja mitä pelkäsin. Tiesin kuitenkin olevani hyvissä käsissä ja että kaikki olisi kunnossa, Sieklucka totesi.

Puolalaisnäyttelijä singahti kaikkien tietoisuuteen Netflix-elokuvan myötä.

365 Days -elokuvassa Morronen ja Siekluckan hahmot Massimo ja Laura jakavat erittäin intensiivisen ja monimutkaisen rakkaustarinan. Kemiat näyttävät kohtaavan hyvin ainakin valkokankaalla. Fanit ovatkin pohtineet, onko kaksikolla vipinää myös kuvausten ulkopuolella.

Molemmat ovat kuitenkin vakuutelleet, että sarjan ulkopuolella he ovat vain hyviä ystäviä ja työtovereita. Heidät on nähty yhdessä käsi kädessä erilaisissa tapahtumissa, mikä on ollut elokuvan mainoskikka.

Morrone on nykyään vapailla markkinoilla, sillä hän erosi vaimostaan Rouba Saadehista vuonna 2018.

Siekluckalla puolestaan on kumppani, häntä 18 vuotta vanhempi näyttelijä ja ohjaaja Lukasz Witt-Michalowski, mutta he ovat pitäneet suhteensa melko yksityisenä yhtä Siekluckan julkaisemaa Instagram-kuvaa lukuun ottamatta.

365 päivää -elokuva ja sen jatko-osa ovat keränneet yleisönsä myös Suomessa. Sosiaalisessa mediassa villiinnyttiin taannoin jo ennen kuin eroottisia kohtauksia sisältävä jatko-osa ilmestyi Netflixiin.

