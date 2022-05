The Rasmus käänsi päitä Italiassa – Emppu pamahti kameroiden eteen Sanna Marinin ”kohuasussa”

Suomen euroviisuedustajat poseerasivat Torinossa laulukisan avajaisseremoniassa sunnuntaina. Bändin pukeutuminen herätti huomiota ja ihastusta.

The Rasmus edusti sunnuntaina Italian Torinossa euroviisujen avajaisseremoniassa. Bändi saapui juhlien perinteiselle siniselle matolle pukeutuneena kokomustiin asuihin. Jokaisella yhtyeen neljästä jäsenestä oli yllään musta puku muodossa tai toisessa.

Basisti Eero Heinonen ja rumpali Aki Hakala olivat pukeneet puvuntakkien alle mustat kauluspaidat, mutta laulaja Lauri Ylönen ja kitaristi Emilia ”Emppu” Suhonen edustivat ilman paitoja.

Koko yhtye oli pukeutunut tummiin pukuihin. Kitaristi Empun asu toi mieleen pääministeri Sanna Marinin kohauttaneet jakkukuvan.

Suhonen paljasti Instagramissa, että hänen yksinkertainen pukunsa oli muotisuunnittelija Teemu Muurimäen käsialaa. Suhonen oli pukenut puvun kanssa mustat tennarit.

Suhosen asu toi mieleen pääministeri Sanna Marinin parin vuoden takaisen kuvan, jossa hän poseerasi Trendi-lehdelle paljaan rintakehän paljastavassa jakussa ja Kalevala Korun kaulakorussa.

Marinin kuvasta nousi syksyllä 2020 kohu ja pääministerin asuvalintaa ihmeteltiin kovaan ääneen muun muassa somessa. Kuva sai myös aikaan valtavan tukiaallon, jossa sekä julkkis- että tavisnaiset julkaisivat itsestään somessa kuvia pelkässä jakussa ilman rintaliivejä tai paitaa.

Lue lisää: Monet tunnetut suomalaisnaiset ovat jakaneet kuvan ilman rintaliivejä ja osoittaneet tukensa pääministerille – ”Kun asia-argumentit loppuvat, alkaa huorittelu”

Lue lisää: Sanna Marinin poseeraus ”korumallina” Trendi-lehdessä kirvoitti somen keskusteluun – ”Upea pääministeri”, ”Kukin tyylillään...”

The Rasmuksen asut Torinossa herättivät lähinnä ihastusta. Bändin Instagram-sivulle kerääntyi nopeasti satoja kommentteja, joissa heidän kehuttiin muun muassa näyttävän Matrix-tieteiselokuvan hahmoilta ja erittäin tyylikkäiltä.

– He näyttävät todella voimakkailta, rakastan heitä, eräs fani ylisti.

– Vau olette kuin suoraan jostakin Matrix-elokuvasta ja rakastan sitä, toinen jatkoi.

– Voi luoja olette niin cool ja niin kuumia! kolmas ihmetteli.

The Rasmus on viettänyt jo viikon Torinossa, jossa järjestetään tämän vuoden euroviisut. Bändi on harjoitellut esitystään torstain semifinaalia varten, heittänyt ex tempore -keikkoja kaupungin kaduilla ja tehnyt roadtripin Italian Rivieralla.

Lue lisää: The Rasmuksen lehdistötilaisuus keskeytyi yllättäen, kun ukrainalais­toimittaja murtui kyyneliin bändin edessä – paikalla olijoilta koskettava ele

Lue lisää: Ensimmäiset kuvat julki: tältä näyttää The Rasmuksen mahtipontinen euroviisuesitys Italiassa

Suomalaisyhtye avaa torstaina järjestettävän euroviisujen toisen semifinaalin Jezebel-kappaleellaan. Vedonlyöntisivustot povaavat bändille finaalipaikkaa, mutta sen ei uskota sijoittuvan aivan kisan kärkeen. Ennakkosuosikkina pidetään Ukrainan Kalush Orchestra -bändiä ja sen Stefania-kappaletta.

The Rasmus teki viikonloppuna yhteisesiintymisen Kalush Orchestran kanssa ja yhtyeet versioivat uudelleen sekä Jezebelin että Stefanian.