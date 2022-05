Hän on ylivoimainen gaalakuningatar – yli 18 000 äänesti parhaasta asusta

Viikonlopun gaalat keräsivät punaiselle matolle toinen toistaan näyttävämpiä asuja. Lukijat ovat nyt äänestäneet suosikkinsa.

Kulunut viikonloppu on ollut yhtä gaalahumua, kun juhlittiin sekä musiikin että television ja elokuvien tekijöitä.

Venla-, Emma- ja Jussi-gaalojen punaisilla matoilla nähtiin mitä upeampia pukuja, joista Ilta-Sanomat pyysi lukijoita äänestämään suosikkiaan.

Tulos on varsin selvä, kun yli 18 000 lukijaa on antanut äänensä. Ylivoimainen gaalakuningatar on pääministeri Sanna Marin, joka rohmusi 17 prosenttia lukijoiden äänistä.

Pääministeri saapui perjantai-iltana Emma-gaalaan puolisonsa Markus Räikkösen kanssa. Marin oli valinnut ylleen glitterisen yläosan sekä Katri Niskasen suunnitteleman hameen. Hänellä oli sävy sävyyn kultainen pikkulaukku, korut ja avokkaat.

Pääministeri Sanna Marin varasti huomion perjantai-iltana Emma-gaalan punaisella matolla.

Toiseksi äänestyksessä sijoittui tv-persoona Sofia Belórf, joka sai 13 prosenttia äänistä.

Belórf oli pukeutunut Kultainen Venla -gaalaan oranssiin iltapukuun, jossa oli pitkä laahus. Hän paljasti, että asu oli lainattu ja muokattu hänelle sopivaksi.

– Tämä oli mulle aika ex tempore. Olen tiennyt viikon, että olen tulossa gaalaan. Siinä viikossa ei kerkeä enää tekemään uutta pukua, Belórf kertoi.

Sofia Belórf oli saanut vasta viikko sitten tietää saapuvansa gaalaan, joten hän oli hankkinut upealla laahuksella varustetun asunsa pikavauhtia.

Kolmannen sijan jakoivat radiojuontaja Janni Hussi ja laulaja Arja Koriseva, jotka kummatkin saivat 11 prosenttia äänistä.

Myös Janni Hussin pitsinen, Riikka Ikäheimon suunnittelema asu ihastutti Emma-gaalassa. Siniseen läpikuultavaan housupukuun pukeutunut Hussi tunnusti Instagramissa, että asun riisuminen itsekseen oli hieman haastavaa. Hän myös paljasti, että hänen silmämeikkiinsä kuului oikeita helmiä.

Radiojuontaja Janni Hussin sininen housupuku ihastutti Emma-gaalan punaisella matolla.

Laulaja Arja Koriseva pelmahti Jussi-gaalan punaiselle matolle valkoisessa pitsiunelmassa, joka käänsi katseita. Asun kruunasivat valkoinen päähine ja pikkulaukku.