Joel Harkimo yllätettiin totaalisesti: julkaisi kuvia ikimuistoisista polttareistaan – lähetti Janni Hussille terveiset

Joel Harkimo yllätettiin toden teolla. Hän pääsi paitsi viettämään polttareitaan, myös toteuttamaan haaveensa.

Radiojuontaja Janni Hussi, 30, ja hänen kihlattunsa Joel Harkimo, 31, ovat odottaneet tulevia häitään.

Kuluneena viikonloppuna Harkimo pääsi jo viettämään polttareitaan. Harkimon mukaan hänet yllätettiin perjantaina ja matka vei mutkien kautta lentokentälle ja sieltä Englantiin.

– Mut yllätettiin ihan puskista perjantaina Mamma Rosan edessä Töölössä, josta mentiin oluelle. Mulla ei ollut mitään hajua, mitä tulee tapahtumaan, mun kännykkä ja lompakko otettiin pois. Sitten tuli taksi hakemaan, joka vei meidän lentokentälle ja lennettiin Manchesteriin, Harkimo kertoo Instagram-päivityksessään.

Polttarit olivat varsin mieleiset, sillä Harkimo pääsi toteuttamaan haaveensa.

– Koko reissu huipentui siihen että mentiin katsomaan Liverpool – Tottenham -matsia. Se oli mulle kuin unelmien täyttymys! Päästä katsomaan poolin peliä maailman parhaiden äijien kanssa! hän hehkuttaa.

Harkimo kiittelee ennen kaikkea ystäviään, jotka järjestivät ikimuistoisen viikonlopun.

– Oon ihan ällikällä päähän lyöty tästä kaikesta. Oon sydämeni pohjasta onnellinen ja kiitollinen siitä, että mulla on tämmöisiä tyyppejä mun elämässä! En tuu koskaan unohtaa tätä ja ihan super iso kiitos teille kaikille.

Julkaisunsa päätteeksi Harkimo lähetti terveiset myös kihlatulleen Janni Hussille, joka oli onnistunut salailemaan yllätyksen.

– Ja kiitos kans Janni Hussi, joka kusetti mua koko viikon!

Harkimo julkaisi kuvan juhlaseurueesta. Paikalla oli muun muassa Harkimon 21-vuotias Leo-veli.

Pariskunta ei ole kertonut julkisuuteen häiden ajankohtaa. Maaliskuussa Hussi kertoi IS:lle järjestelyiden olevan aivan lähtökuopissaan.

– Pelkästään mekko ja mies ovat valmiina, Hussi tokaisi Radiogaalassa.

Hän kertoi haaveilevansa pienistä ja intiimeistä häistä.

– Katsotaan, koska ehditään järjestämään, Hussi muotoili.

Aiemmin maaliskuussa radiojuontaja kertoi Anna-lehdelle, että hääjärjestelyitä on vaikeuttanut vihkipaikkojen ja -aikojen ruuhkautuminen. Moni on törmännyt samaan ongelmaan, sillä häitä on jouduttu siirtelemään koronarajoitusten takia.

– En ole vielä tehnyt päätöstä siitäkään, vaihdanko sukunimeni. Nimi on niin iso osa identiteettiä, että en tiedä, tuntuisiko hassulta, jos nimi vaihtuisi, Hussi kertoi ja lisäsi, että häät on tarkoitus järjestää tämän vuoden puolella.

Helsingissä parhaillaan asuvat Hussi ja Harkimo eivät ole jarrutelleet suhteessaan, sillä jo muutaman kuukauden seurustelun jälkeen parilla oli yhteinen asuntolaina sekä yhteinen firma.

He menivät kihloihin viime syksynä. Parhaillaan he rakentavat omaa taloa.