Tarkoin suojattua elämää viettänyt Ingrid Alexandra, 18, raottaa yksityiselämäänsä – tällainen on Norjan tuleva kuningatar

Norjan prinsessa Ingrid Alexandra raottaa yksityistä puoltaan täysi-ikäisyyden kynnyksellä tehdyssä tv-haastattelussa.

Ingrid Alexandra on Norjan kruununperimysjärjestyksessä toisena isänsä kruununprinssi Haakonin jälkeen.

Norjan prinsessa Ingrid Alexandra saavutti täysi-ikäisyyden kuluvan vuoden alussa 21. tammikuuta. Jo Ingrid Alexandran syntymä vuonna 2004 oli historiallinen: hän on ensimmäinen naispuolinen kruununperijä yli tuhatvuotisen kuningaskunnan historiassa.

Kun aika koittaa, hän seuraa isoisäänsä Haraldia ja isäänsä kruununprinssi Haakonia valtaistuimelle, jolloin hänestä tulee Norjan ensimmäinen kuningatar yli 600 vuoteen. Maata hallitsi kuningatar viimeksi keskiajalla, kun kuningatar Margareta (1389–1412) johti samaan aikaan sekä Norjaa, Tanskaa että Ruotsia.

Nyt nuori nainen pääsee ääneen haastattelussa, joka esitetään tänään maanantaina Yle Teema Fem -kanavalla kello 20.20. Prinsessa antaa ensimmäisen pitkän tv-haastattelunsa ja kertoo arjestaan, tulevaisuuden suunnitelmistaan sekä unelmistaan.

Sitä ennen esitettävässä Norjan prinsessa Ingrid Alexandra 18 vuotta -dokumentissa kuullaan hänen vanhempiaan Haakonia ja Mette-Maritia.

Haakon kertoo, ettei odota tyttäreltään täydellisyyttä.

– Ei kenenkään elämä ole sellaista. Emme halua, että Ingrid asetetaan johonkin tiettyyn muottiin, kruununprinssi sanoo.

Isä uskoo tyttärellään olevan hyviä ominaisuuksia, kuten vahvuutta, tulevaa kuninkaallista roolia varten.

– Hänellä on vapaus ja mahdollisuus luoda itselleen mieluinen rooli. Mahdollisuuksia on monia, vaikkakin perustuslain puitteissa.

Prinsessan suurta päivää juhlistetaan ohjelmassa kuningasperheen haastatteluiden ja Ingrid Alexandran lapsuutta muistelemalla.

18-vuotishaastattelu alkaa jännittyneissä tunnelmissa. Prinsessa myöntää, että omasta elämästä puhuminen tuntuu jännittävältä. Se on ymmärrettävää, sillä harva nuori joutuu tv-kameroiden valokeilaan täysi-ikäisyyden kynnyksellä.

– Olen kuitenkin onnekas, koska saan kertoa näkemyksistäni. Pakko silti myöntää, että jännittää vähän, prinsessa sanoo dokumentin alussa.

Ennen 18-vuotispäivää tehdyssä haastattelussa Ingrid Alexandra kertoo odottavansa täysi-ikäisyydeltä eniten sen tuomaa vapautta – yksin matkustelua ja esimerkiksi autolla ajamista.

Norjan tulevan kuningattaren lempiaineita koulussa ovat ihmismaantiede, kemia ja englanti. Äiti Mette-Marit toivoo, että tytär opiskelisi lääkäriksi.

Matkustelu kuuluukin prinsessan lähitulevaisuuden suunnitelmiin. Hän odottaa pääsevänsä vierailemaan monissa eri maissa, mutta erityisesti Japani kiinnostaa.

– Olisi hienoa lasketella Japanissa. Siellä on paljon puuterilunta. Siellä olisi jännä laskea, ja Japani on kiinnostava maa.

Prinsessa pitää myös hiihtämisestä ja surffaamisesta, joita hän harrastaa yhdessä kavereidensa kanssa. Paljastuu, että Ingrid Alexandra on myös surffauksen Norjan mestari. Siitä hän ei tosin välittäisi puhua.

– En ole varma, oliko se ansaittu Norjan mestaruus, mutta mestaruus on aina mestaruus, prinsessa sanoo hieman huvittuneena.

Täysi-ikäisyyden nurjimmalta puolelta tuntuu mahdollinen lisääntynyt huomio.

– Toivon, ettei muutos nykyiseen ole kovin suuri, mutta kiinnostus saattaa lisääntyä, hän pyörittelee.

Kolme sukupolvea prinsessan 18-vuotispäivän kuvassa. Kuvassa poseeraavat kuningaspari, kruununprinssipari lapsineen ja Mette-Maritin äiti Marit Tjessem.

Prinsessa tunnustaa olevansa aamuisin kärttyisä. Haakon-isä on keksinyt keinon, jolla kääntää tyttärensä päivä paremmaksi. Isä nimittäin keittää toisinaan tyttärelleen aamukahvit ja tuo ne suoraan autoon.

– Hän kuskaa meidät usein kouluun, koska asumme niin kaukana.

Ingrid Alexandra kertoo prinsessan roolin rajoittavan elämää joiltain osin. Hän ei esimerkiksi voi käyttää sosiaalista mediaa yhtä huolettomasti kuin muut ikäisensä.

– Pitää rajoittaa, millaisissa kuvissa esiinnyn, koska haluan suhteellisen normaalin nuoruuden, enkä halua olla paljoa julkisuudessa.

Prinsessalta kysytään suoraan, onko hänen koskaan tehnyt mieli kieltäytyä kuningattaren tehtävästä.

– Se on hieno tilaisuus ja olen kiitollinen siitä. Voi tietysti haaveilla siitä, millaista elämä olisi voinut olla, mutta sellaista on vaikea kuvitella, koska tämä on osa minua, hän sanoo.

– Olen vielä nuori, eikä minusta ole tulossa kuningatarta pitkään aikaan. Se on minun osani ja hoidan sen, mutta... Niin, hän päättää vastauksensa.

Tällä hetkellä Ingrid Alexandra opiskelee lukion toisella luokalla. Tulevaisuuden suunnitelmia on, mutta ne muuttuvat usein. Sen takia prinsessa pitää suunnitelman mieluiten vain omana tietonaan.

Tuleva kruununperijätär ei kuitenkaan ole kuka tahansa tavallinen lukiolainen: hänellä on jo oma toimisto ja adjutantti, joka avustaa prinsessaa virallisissa tilaisuuksissa.

Kruununprinssipari on paljastanut, että heidän esikoisensa nauttii ruokapöytä­keskusteluista ja ottaa kantaa asioihin ”jopa kyllästymiseen asti”.

– He kyllästyvät niin usein. Keksin aiheet yleensä koulusta. Puhun avaruudesta, politiikasta ja kaikesta oudosta. Kun äiti poistuu paikalta, tiedän, että hänelle riitti.

Suojattua elämää täysi-ikäiseksi saakka elänyt prinsessa ei nauti parrasvaloista, vaan toivoo säilyttävänsä yksityisyytensä. Yksityisyyden piiriin kuuluviksi hän laskee myös suhdeasiat.

– Minulle on tärkeää, että se pysyy sellaisena, enkä aio puhua aiheesta.

Ingrid Alexandran elämää käydään läpi dokumentissa haastatteluiden ja lapsuusvideoiden muodossa.

Dokumentti Norjan prinsessa Ingrid Alexandra 18 vuotta maanantaina 9.5. kello 19.50 Yle Teema Fem -kanavalla. Heti perään esitetään kello 20.20 Norjan prinsessa Ingrid Alexandran haastattelu. Ohjelmat ovat nähtävillä myös Yle Areenassa.