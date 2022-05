Julkisuuden henkilöt puhuvat äitienpäivän julkaisuissaan rakkaudesta niin lapsiinsa, puolisoonsa kuin äitiinsäkin.

Sosiaalinen media on täyttynyt äitienpäivän aamuna hellyttävistä ja koskettavista kuvista ja viestteistä.

Äitienpäivä on valjennut keväisenä, ja myös julkisuuden henkilöt ovat juhlistaneet päivää herkillä kirjoituksillaan.

New Yorkissa asuva MTV:n Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mari Karppinen julkaisi Instagramissa kuvan yhdessä huhtikuussa syntyneen vauvansa ja puolisonsa Shoshi Shumuluvitzin kanssa.

– Meidän ensimmäinen äitienpäivä, Karppinen kirjoittaa Instagramissa.

– Meillä on vasta kolme viikkoa vanhemmuutta takana, mutta nyt ollaan jo opittu, ettei tätä rakkauden määrää voi käsittää.

Karppisen synnytys piti käynnistää suunniteltua aiemmin raskausmyrkytyksen takia. Hän julkaisi pian vauvan syntymän jälkeen Instagramissa vastasyntyneestä kuvan ja paljasti hänen nimensäkin: Se on Alma.

Varsin tuore perheenjäsen on myös näyttelijä, juontaja Mikko Leppilammen perheessä. Leppilampi julkaisi Instagramissa kuvan Beata-vaimostaan yhdessä lapsen kanssa.

Leppilammen perheenlisäystä jännitettiin syksyllä parhaaseen katseluaikaan, sillä hän kertoi Tanssii tähtien kanssa -lähetyksessä joutuvansa ehkä poistumaan kesken kaiken ”tärkeämpiin hommiin” eli synnytykseen.

Leppilammella on aikaisemmasta suhteestaan tytär.

Entinen F1-kuljettaja Kimi Räikkönen julkaisi äitienpäivän kunniaksi kuvan paratiisimaisista maisemista.

– Happy mother’s day to our boss, luki Räikkösen julkaisussa hymiön kera – siis hyvää äitienpäivää pomollemme.

Räikkösellä on vaimonsa Minttu Räikkösen kanssa kaksi lasta, tytär Rihanna ja poika Robin.

Juontaja ja toimittaja Marja Hintikka toivotti omalla Instagram-viestillään hyvää äitienpäivää.

– Äitiys. Onni ja etuoikeus saada seurata, kun pieni ihminen ensin haparoivin askelin ja myöhemmin tarmokkaasti polkuaan raivaten kasvaa omaksi itsekseen, Marja Hintikka kirjoittaa ja toivottaa hyvää äitienpäivää kaikille, jotka ovat turvallisia sylejä lapsille.

– Kaikille, jotka toteuttavat jollain tapaa kollektiivista äitiyttä.

Hintikka on puhunut julkisuudessa paljon lasten ja perheen merkityksestä. Hänet on valittu myös Pelastakaa lapset ry:n juhlavuoden lähettilääksi. Hänen ja juontaja Ile Uusivuoren perheessä on kolme lasta.

Radio Suomipopin hovimuusikko Ilkka Ihamäki julkaisi kuvan puolisostaan juontaja Anni Hautalasta ja lapsistaan.

– Erityisesti toivotan hyvää juhlapäivää lasteni äidille Annille ja omalle rakkaalle äidilleni, Ihamäki kirjoittaa Instagramissa.

Pariskunta sai toisen lapsensa maaliskuun lopussa. Hautalalla on lisäksi vuonna 2009 syntynyt poika.

Laulaja Krista Siegfrids julkaisi Instagramissa herkän viestin Lizzy-tyttärelleen.

– Olen niin uskomattoman onnellinen, että olen hänen äitinsä, Siegfrids kirjoittaa Instagramissa englanniksi.

– Maailman paras tunne on pitää häntä sylissä ja nähdä hänen nauravan.

Siegfrieds on aiemmin kertonut Ilta-Sanomille tasapainottelustaan vauva-arjen ja keskeytyvien yöunien sekä kiireisen esiintyjän työn välillä. Hän osallistui viime syksynä Tanssii tähtien kanssa -kilpailuun Suomessa, vaikka perhe on asettunut Amsterdamiin. Koko perhe tuli syksyksi Suomeen.