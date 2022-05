Sofia Belórf heitti ilmoille mystisen kommentin suurista muutoksista elämässään – ”Seison omilla jaloillani”

Sofia Belórf juhli Venla-gaalassa lauantaina.

Somepersoona ja tv-tähti Sofia Belórf saapui lauantai-iltana juhlimaan tv-alan onnistujia Venla-gaalaan. Ilta oli Belórfille hyvin erityinen, sillä hän on hiljalleen lipunut mukaan tv-maailmaan ja tekee nykyään omaa Sofian salaisuudet -ohjelmaansa.

– Olen ensimmäistä kertaa ansainnut tulla johonkin gaalaan, koska teen toista kautta omaa ohjelmaa, Belórf naurahti saapuessaan punaiselle matolle.

Belórf kertoi nauttivansa tv-työstä ja toivoo voivansa tehdä sitä myös jatkossa.

– Nautin hirveästi tv:n tekemisestä ja kameran edessä oleminen on koko ajan luontevampaa ja opin koko ajan lisää. Totta kai haluan työstää sitä ja edistyä siinä. Katsotaan mihin se vie.

Myös Venla-gaalassa Belórfin perässä liikkui videokuvaaja, joka taltioi hänen iltansa.

Belórf oli pukeutunut gaalahumuun oranssiin iltapukuun, jossa oli pitkä laahus. Hän paljasti, että se oli lainattu ja muokattu hänelle sopivaksi.

– Tämä oli mulle aika ex tempore. Olen tiennyt viikon, että olen tulossa gaalaan. Siinä viikossa ei kerkeä enää tekemään uutta pukua, Belórf sanoi.

Belórf paljasti punaisella matolla, että hänellä on takanaan raskas kevät ja talvi ja että kepeä gaalailta tuli tarpeeseen. Hän heitti ilmoille mystisen kommentin ”suurista muutoksista”.

– Mulla on ollut tosi, tosi, tosi muutosten alkuvuosi. Varsinkin tämä kevät on ollut sellainen, että olen tehnyt isoja päätöksiä ja muutoksia, Belórf sanoi IS:n haastattelussa.

– Koen, että voin nyt just tässä hetkessä todella hyvin. Tämä ilta oli yksi isoimpia sellaisia kohtia minulle, että tulen yksin tänne, edustan itseäni ja seison omilla jaloillani taas. Tämä on ollut raskas alkuvuosi ja tämä on iso ilta.

Belórf on ollut viime aikoina otsikoissa muun muassa parisuhteensa vuoksi sekä Katiska-vyyhdin takia.

Belórfin ja liikemies Stefan Thermanin suhde on ollut myrskyisä, parin riidat ovat nousseet otsikoihin ja somessa on spekuloitu vähän väliä ovatko he eronneet. Belórf paljasti helmikuussa Radio Rockilla, että pari seurusteli edelleen.

– Edelleen ollaan yhdessä, Belórf totesi ytimekkäästi.

Belórfin mukaan parilla meni ”ihan jees”, vaikka he välillä ottivatkin yhteen. Myös maaliskuun lopussa hän kertoi, että pari seurusteli edelleen.

– Helsingissä asutaan, hän totesi lyhyesti IS:lle.

Aiemmin Belórf seurusteli aiemmin Niko Ranta-ahon kanssa, mutta suhde päättyi sen jälkeen, kun sekä Ranta-aho että Belórf vangittiin vuonna 2019 epäiltyinä osana Katista-vyyhtiä.

Belórf tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa 80 päivän ehdolliseen vankeuteen huumausainerikoksesta ja rahanpesusta, ja Ranta-Aho sai Katiska-vyyhdistä 11 vuoden vankeustuomion.