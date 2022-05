Kurre Westerlund, 57, ja Jenna Välikangas, 34: avoliitto!

Kurre Westerlund ja Jenna Välikangas saapuivat Emma-gaalaan yhdessä, ja paljastivat samalla muuttaneensa saman katon alle.

Laulajapariskunta Kurt ”Kurre” Westerlund, 57, ja Jenna Välikangas, 34, paljastivat perjantaina Emma-gaalan punaisella matolla muuttaneensa saman katon alle. Uutta yhteistä asuntoa he eivät ole hankkineet.

– Asumme itäisessä Helsingissä Östersundomissa, Westerlund paljastaa.

Vielä viime lokakuussa pariskunta asui omissa osoitteissaan, mutta vietti paljon aikaa yhdessä Westerlundin kotona, ja säilytti siellä joitain tavaroitaan.

Nyt Välikankaan tavarat ovat kokonaan siirtyneet kokonaan Westerlundin kotiin.

– Jos niitä oli silloin vähän, niin nyt niitä on aivan helvetisti, Westerlund vitsailee.

– Kaikki on nyt roudattu yhteen osoitteeseen, Välikangas sanoo.

Kaksikko kertoo reissaneensa viimeisen puolen vuoden aikana kahdesti Las Vegasissa, mistä Välikankaan Emma-gaalaan pukema mekkokin oli hankittu. Seuraava reissu siintää jo edessä.

Laulajapari on tehnyt musiikkia yhdessä, ja nykyään he myös keikkailevat yhdessä. Molempien mielestä järjestely on mukava.

– Ei tule sellaista fiilistä, että tarvii tulla yöksi kotiin.

– Meillä on sellainen combo, että me lauletaan duettoja, mutta molemmat laulaa myös omia biisejä, Välikangas taustoittaa.

Kun pariskunnalta kysytään järjestelyn haasteista, Westerlund heittäytyy vitsikkääksi.

– On siinä sellainen haaste, että kun pitäisi alottaa tai olla jossain, niin Jenna ei ole koskaan valmis.

– Noooh... Välikangas topppuuttelee puolisoaan.

– No ei siinä, pelkkiä positiivisa puolia, Westerlund tunnustaa.