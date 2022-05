The Voice of Finlandin jättävä Juha Tapio paljastaa – yksi asia inhotti suosikkiohjelmassa

Juha Tapio esiintyi Emma-gaalassa perjantaina 6. toukokuuta.

Laulaja Juha Tapio juhli Emma-gaalan punaisella matolla.

Tapio pukeutui tuttuun tyyliinsä mustaan sekä koristeelliseen rotsitakkiin.

– Ei tullut asukriisi, mutta kiire meinasi tulla, haettiin rotsi juuri. En ole varsinaisesti gaalailemassa, mutta esiintymässä. Aina joku esiintymisrotsi olisi ollut, jos tämä ei olisi tullut, Tapio kertoo.

Tapio on nähty viime kausilla The Voice of Finlandin tähtituomarina, mutta Tapio kertoi jättäytyneensä tuomaroinnista tältä erää. Tapio tuomaroi laulukilpailussa keikkataukonsa ajan.

– Sellaista siihen ei sisälly, ettenkö olisi viihtynyt, Tapio toteaa tuomaroinnin lopettamispäätöstään.

Yksi seikka suositussa laulukilpailussa kuitenkin on, josta Tapio ei pidä.

– Tosin, se pudotteluhomma ei ole mun hommaa. Valmentaminen on kivaa, mutta se paremmuusjärjestykseen laittaminen ei ole se, miksi mä teen musaa. Se oli ainoa asia, mistä en tykännyt, Tapio kertoo.

Tapio jatkaa, että on aika palata hänelle ”oikeisiin töihin” ja keikkalavoille ja uuden musiikin tekemiseen. Emma-gaalassa vedettävä keikka onkin Tapiolle tauon jälkeen ensimmäinen suuren liveyleisön edessä.