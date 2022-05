Pirttikosken kesäteatterinäytelmä, rasistiseksi kuvailtu Boomereita woke-kulttuurin puristuksessa on saanut kriittisen vastaanoton verkossa. Hahmojen nimet tullaan näytelmän käsikirjoittaja-ohjaaja Seppo Holttisen mukaan vaihtamaan.

Iittalan Pirttikosken kesäteatterin tulevan kesän näytelmä Boomereita woke-kulttuurin puristuksessa on herättänyt runsaasti närää ja keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Näytelmä kertoo kesäteatterin verkkosivujen mukaan Suomessa syntyneestä, mutta hurditaustaisesta Amatullah Mamubatjahista, joka muuttaa puolisonsa Özkullin kanssa Perä-Hämeessä sijaitsevaan Kurppasuon kylään. Mamubatjah on synopsiksen mukaan toimittaja ja luontoharrastaja, sekä myös vannoutunut woke-kulttuurin edustaja.

Teatteriesityksen mainosjuliste.

Uudella kotipaikkakunnalla pariskunta kohtaa kantasuomalaiset ”boomerit”, eli keski-ikäiset ja sitä vanhemmat paikkakunnan asukkaat. Amatullahin ja Özkullin avioliittokaan ole täydellinen, sillä Amatullah on alisteisessa asemassa mieheensä nähden, ja lopulta ihastuu paikkakunnan ”peräkammarin poikaan”.

Näytelmän mainokset ja synopsis on herättänyt kovasti keskustelua muun muassa Twitterissä, jossa näytelmää kuvaillaan rasistiseksi.

Hämeenlinnan kaupunkiuutisten vuoden 2021 artikkelin mukaan Pirttikosken kesäteatteri on saanut vuonna 2019 Hämeenlinnan kaupungin kulttuuripalkinnon.

Ilta-Sanomat kysyi Pirttikosken kesäteatterin pitkäaikaiselta käsikirjoittajalta, ohjaajalta ja näyttelijältä, Seppo Holttiselta kommentteja näytelmän rasismisyytöksiin. Holttinen on näytelmän käsikirjoittaja ja ohjaaja, ja näyttelee siinä myös itse.

Oletko tietoinen keskustelusta, joka näytelmästä on lähtenyt liikkeelle sosiaalisessa mediassa? Mitä kommentoitte siihen?

– Olen tietoinen kohusta. En itse ole some­maailmassa, mutta lokaa on ilmeisesti tullut niskaan paljon, ja tästä tuli melkoinen soppa. En ole suoraan henkilökohtaista palautetta saanut, mutta toimittajat ovat soitelleet.

– Sanoisin, että tämä kohu on ”myrskyä vesilasissa”. Kukaan ei ole vielä näytelmää nähnyt eikä kuullut. Niin paljon kuin on olemassa suvaitsevaisuutta, niin tässä takerrutaan joihinkin sanoihin, joita olen mukaan heittänyt sen paremmin niihin perehtymättä. Olen huomannut, että tässä ajassa on aika paljon huumorintajuttomuutta ja totisuutta.

– Kaiken kaikkiaan, tässä näytelmässä sinänsä ei ole mitään vihapuhetta ja rasistista.

Muun muassa Mamubatjah-hahmon nimi on ilmiselvästi rasistinen. Synopsis on myös täynnä kliseitä, kuten tarina alisteisesta vaimosta. Miksi näin?

– Nimet olivat herättäneet pahennusta ja ne tulevat vaihtumaan. Özkullista tulee Zutkis Ölkum Hölkum, valtio ei ole Hurdistan vaan Zurkistan, ja Mamubatjah on Zamatullah. Nimet ovat nyt täysin mielikuvituksen tuotetta.

– Valitsin internetistä nimiä, mitkä itselleni vaikuttivat hauskoilta, enkä selvitellyt sen enempää nimien taustoja.

Mukaan on päätetty laittaa myös stereotyyppinen intiaanihahmo, miksi?

– Itse esitän näytelmässä intiaanipäällikköä. Sen hahmon tarina on sellainen, että 40 avioliittovuoden jälkeen erään isäntämiehen vaimo lähtee nuoremman piirinuohoojan matkaan. Se ottaa miehellä niin koville, että hän sekoaa ja alkaa esiintymään intiaanipäällikkönä. Tässä ei ole sen enempää mitään rasistista taustaa olemassa.

– Voi olla, että joku ajattelee, että intiaanipäällikkö on rasistinen, mutta siitä en luovu. Minulla on ollut näytelmissäni kaikenlaisia hahmoja aikaisemminkin.

– Pelleilen näytelmässä myös perussuomalaisten kustannuksella, mutta tuskin tämä porukka, joka tätä on nyt mollannut, olisi välittänyt yhtään mitään.

Onko tekijöiden tai näyttelijöiden joukossa yhtään maahanmuuttajaa? Miten he ovat suhtautuneet näytelmään?

– Kaikki ovat kantasuomalaisia.

Miten näyttelijät yleensä ovat suhtautuneet näytelmään? Onko esitetty minkäänlaista kritiikkiä?

– Näyttelijät suhtautuivat näytelmään ihan hyvin, kun käsikirjoitus luettiin läpi ensimmäisen kerran. Yleensä ensimmäisessä läpiluvussa seuraan tarkasti näyttelijöiden ilmeitä ja reaktioita, ja läpiluvussa näyttelijät nauroivat vedet silmissä. Sanoin samalla, että jos jonkun täytyy raastupaan lähteä, niin sitten minä lähden.

– Pari johtokunnan jäsentä on kuitenkin pelästynyt aika pahasti, ja olen useammalle joutunut selvittämään juttuja.

Miksi olet päättänyt tehdä juuri tällaisen näytelmän? Mitä tällä haetaan?

– Sain idean näytelmään Marja Sannikan ohjelmasta, jossa vieraina olivat Esko Valtaoja ja Renaz Ebrahimi. Se keskustelu meni eipäs-juupas-väittelyksi, ja hiiltyi lopulta totaalisesti. Keskusteluohjelman jälkeen sen verran netistä katselin, mistä tämä woke-kulttuuri on lähtöisin, ja mitä se pitää sisällään.

– Näytelmän idea on kertoa toisesta kulttuurista suomalaiselle syrjäkylälle muuttavista ihmisistä. Näytelmällä on lähinnä on tarkoitus tuoda esiin yleisölle sitä, mitä hassuimmillaan vastakkainasettelu voi olla.

– Vaikka vaimo on alisteisessa asemassa aviomieheensä, eikä hän ole onnellinen avioliitossa, hän on tomera ja voimakkaita mielipiteitä omaava woke-nainen. Totta kai näytelmässä on kyräilyä alkuun ja tulee lieviä konfliktitilanteita. Tarinassa on kuitenkin kaikille onnellinen loppu.

Onko näytelmä mielestänne sopiva lapsille, joilla lapsia kuitenkin myydään?

– On mielestäni ihan sopiva. Olen saanut voimasanojen käytöstä joskus palautetta, mutta ei tässä ole niin mun mielestä.

Tyyliäsi on luonnehdittu ronskiksi maalaiskomediaksi. Onko tämä mielestänne ”ronskia maalaistyyliä”?

– Kyllä se on. Muutaman vuoden ajan käsikirjoitukseni ovat olleet hieman ”iisimpiä”. Tiedostin tätä kirjottaessa, että tämä on viimeinen näytelmäni, niin annoin itseni revitellä vähän enemmän. Mielestäni näitä kukkahattutätejä ja setiä on tässä maassa vähän turhan paljon.

Juttua muokattu 6.5.2022 klo 18:22: Jutussa kirjoitettiin aikaisemmin virheellisesti Esko Valtaojan nimeksi Erkki Valtaoja. Nimi on korjattu.