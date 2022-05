Aviomiehen tunteikas ääniviesti itkettää Tainaa Farmilla – pystyy lausumaan kyyneliltään vain yhden lauseen

Farmilaiset ovat odottaneen jo usean jakson ajan terveisiä kotoa. Viimein pitkä odotus palkitaan, mutta aivan eri tavalla, mitä farmilaiset luulivat.

Koska farmilaiset saivat kirjoittaa muutama jakso sitten rakkailleen kirjeet, he odottivat vastauksen tulevan samassa muodossa.

Yllätys on melkoinen, kun pehtoorin tuomasta radiosta kajahti kesken herkullisen voittoillallisen tuttujen läheisten ääniterveiset.

Ensimmäisenä viestin saa Taina, joka jähmettyy täysin kuullessaan miehensä äänen.

– Menin ihan lukkotilaan, että ei oo totta.

Tainan miehen äänestä kuuluu hymy, kun hän tarinoi perheen kuulumisia.

– Et usko, kuinka paljon on sun puolesta jännätty ja mietitty, miten sulla siellä menee. Ollaan pidetty peukkuja ja toivottu, että jaksat vielä painaa ja vedät täysillä loppuun asti! Minä, sun vanhemmat ja kaikki ollaan tosi ylpeitä susta, oot älyttömän suorituksen tehnyt.

Vaikka terveiset on osoitettu Tainalle, kaikki pöydän ääressä istuvat farmilaiset herkistyvät.

– Ylpee oon, mutta en yllättynyt. Mä arvasin, että sä menet siellä pitkälle, sanoit sä mitä sanoit silloin ennen lähtöä, mutta mä tiesin tän.

Kyyneleet virtaavat Tainan poskille, kun hän kuulee, että lapsilla on kaikki hyvin. Vanhempi käy koulua ja pienempi on mennyt eskariin.

– Eskarilaiselle on oma pieni pinssi, missä on sun kuvas. Sen avulla hän käsittelee, kun on välillä vähän ikävä äitiä.

– Mut haluan vielä sanoa tähän loppuun, että mä rakastan sua, täällä on kova ikävä, mutta me kestetään kyllä, kestä sääkin vielä loppuun asti siellä. Oot rakas, mies päättää terveiset.

Lopuksi ääneen pääsevät Tainan lapset.

– Terkkuja äidille ja tsemppiä loppukisaan, vanhempi sanoo.

– Oot rakas, nuorimmainen huikkaa.

Terveisten jälkeen koko pöytäseurueen yllä leijuu herkkä tunnelma.

– Huh, olipas hienoo, vähän sanattomaksi vetää, Taina saa sanottua.

Farmi Suomi joka lauantai ilmaiseksi Ruudussa heti aamulla ja Nelosella kello 20.

Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.