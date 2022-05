Aamulypsyn suora lähetys keskeytyi yllättävään puheluun – pian Janni Hussi joutui kovan haasteen eteen

Aamulypsy-ohjelma osoitti jälleen sen, että pitää olla varovainen mistä puhuu. Jutut saattavat nimittäin käydä toteen.

Janni Hussi fiilisteli Aamulypsyn lähetyksessä rallia, ja pohti ääneen naiskuskeja ja -karttureita, tai oikeastaan niiden puutetta.

Eipä aikaakaan kun studion puhelin soi.

Toisessa päässä oli rallin juniorien hallitseva maailmanmestari Sami Pajari, 20.

– Kun Janni kehui haluavansa lähteä kartturiksi, niin nyt olisi sopivasti elokuussa Hictoric Rally Lahdessa, Pajari kertoi ja ilmoitti Jannin pääsevän halutessaan lukemaan nuotteja.

Pajari ajaa MM-sarjassa, mutta niin pahaan paikkaan Janni ei sentään joudu.

– Hictoric Rally on iso kilpailu sekin, Pajari muistutti.

Jaajo Linnonmaa halusi tietää, onko Pajarille se ja sama, onko ”kartanlukijana Janni vai apina hakkaamassa kahta kattilankantta?”

– Kuinka ammattitaitoinen kartturin pitää olla, että saat sen auton pidettyä tiellä? Jaajo tiedusteli.

– Elokuuhun asti on aikaa treenata, Pajari totesi puolueettomasti.

Hictoric Rallyssa ajetaan klassikkoautoilla. Vaikka erikoiskokeilla ei nähdä nykyautoja, kovaa mennään silti.

– Kaasu pohjassa vedetään, Pajari lupasi.

– Autojen huippunopeus on 180-200 haminoilla. Jos rallissa on erikoiskoe, joka on 15 kilometriä pitkä ja keskinopeus on sellaiset 120 km/h, niin siitä voi jokainen miettiä, mitkä ovat huippunopeudet.

Pajari antoi autolleen kyytiä Kroatian rallissa 2022.

Jannia suostuminen alkoi pikkuhiljaa hirvittää.

– Enhän mä tälleen voi hypätä kartturiksi. En tiedä mitään nuotittamisesta, hän ihmetteli.

Pajari rauhoitteli.

– Jos mun ehdotus kuulostaa hyvältä idealta, niin tietyt lisenssiasiasta ja tutkinnot pitää hoitaa ensin, että on pätevä virallisella tasolla. Sitten se on vain armotonta treeniä. Hiotaan oma tekeminen viimeiseen timanttiin, että ollaan oikeasti valmiita lähtemään kisaan.