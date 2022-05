Amber Heard esitti viime yönä kaikkein rajuimman väitteen Johnny Deppistä – näyttelijä iski välittömästi takaisin

Amber Heard väittää, että Johnny Depp käytti häneen seksuaalista väkivaltaa ja että hän pelkäsi enemmän kuin koskaan eläessään.

Ex-aviopari Amber Heardin ja Johnny Deppin oikeudenkäynti jatkui torstaina toista päivää Heardin todistuksella. Heard kertoi oikeussalissa Virginiassa hyytäviä väitteitä parin suhteesta ja kuvasi yksityiskohtaisesti asioita, joita näyttelijä väittää Deppin tehneen hänelle. Syytökset ovat sekavan oikeudenkäynnin tähän mennessä rajuimpia.

Peoplen mukaan Heard kertoi oikeussalissa välikohtauksesta, joka sattui parin Australian-matkalla vuonna 2015 pian sen jälkeen, kun he olivat menneet naimisiin. CBS:n mukaan Depp kuvasi tuolloin maassa viidettä Pirates of the Caribbean -elokuvaa.

Heard väitti oikeudessa, miten Depp oli painanut hänet työtasoa vasten niin, ettei hän kyennyt liikkumaan. Heardin väitteiden mukaan hän joutui seksuaalisen väkivallan uhriksi, Depp satutti häntä ja työnsi lasipullon hänen sisälleen.

– Katsoin hänen silmiinsä, enkä nähnyt häntä enää. Se ei ollut hän, tilalla oli mustaa. En ole ollut eläessäni niin peloissani. En nähnyt häntä. Hän katsoi minuun. Yritin päästä läpi ja löytää hänet, sanoa jollakin tavoin, että siinä olin minä. Yritin päästä läpi Johnnyn luo. En nähnyt häntä. En kyennyt näkemään häntä lainkaan, Heard kertoi tunnekuohun vallassa oikeudessa.

– Pääni hakkasi baarin takaosaa vasten enkä pystynyt hengittämään. Muistan yrittäneeni nousta ylös kertoakseni, että hän satutti minua. En pystynyt hengittämään. En saanut yhteyttä häneen. En päässyt ylös, hän todisti Peoplen mukaan.

Peoplen mukaan Heard murtui vuolaisiin kyyneliin oikeudessa puhuessaan asiasta. Heard kertoi, että huone oli ollut täynnä rikkoutunutta lasia, eikä hän tiennyt, oliko Deppin häneen käyttämä pullo ehjä vai ei.

Heardin mukaan hän pyrki pysymään paikallaan, sillä hän pelkäsi satuttavansa itsensä rikkinäiseen pulloon, mikäli liikkuisi. Hän kertoi myös rukoilleensa, ettei hänen sisällään ollut rikkinäistä pulloa.

Peoplen mukaan Heard ei osannut kertoa oikeudelle, miten väitetty seksuaalinen väkivalta lopulta päättyi.

– Muistan vain olleeni kylpyhuoneessa. Muistan yökkäilleeni, muistan sen äänen, joka minusta kuului. Muistan, että menetin rakkoni hallinnan. Muistan vain yökkäilleeni, lattialla oli verta, Heard kertoi itkuisena.

Oikeudessa nähtiin torstaina suuria tunteita, kun Heard todisti toista päivää.

Heardin mukaan ilta päättyi hänen osaltaan siihen, että hän otti pari unilääkettä ja nukahti. Heard väittää, että kun hän seuraavana aamupäivänä heräsi, oli asunto täynnä rikkinäistä lasia, koko yön valvoneelta Deppiltä puuttui sormi ja seinällä oli ”ruskeilla kirjaimilla” kirjoitettu raju teksti.

Heardin mukaan hän tarjosi Deppille kahvia, sillä toivoi sen hälventävän tämän päihtymystilaa. Heardin mukaan Depp kuitenkin raivostui nopeasti uudelleen ja heitti kahvin kohti tv:tä.

CBS:n mukaan Depp on kiistänyt väitteet seksuaalisesta väkivallasta ja kertonut, että hänen sormensa katkesi Heardin heitettyä vodkapullon häntä kohti.

Oikeudessa nähtiin todisteena valokuvia, joissa Heardin kasvoilla näkyy mustelmia.

Heardin rajun todistuksen jälkeen Deppin edustajat julkaisivat lausunnon, jonka mukaan Heardin kertomus oli täynnä virheitä ja syyttivät häntä näyttelemisestä.

Deppin edustaja toteaa Peoplelle, että Heardin todistus oli hänen ”elämänsä suurin esitys”.

– Sillä välin kun Heardin tarinat ovat jatkaneet kasvamistaan sopivilla yksityiskohdilla, herra Deppin muistot ovat pysyneet täsmälleen samanlaisia kuuden kivuliaan vuoden ajan aina siitä saakka, kun ensimmäiset syytökset esitettiin, Deppin edustaja kommentoi.

– Hänen totuutensa – totuus – on sama riippumatta siitä ympäristöstä, missä se esitetään.

Johnny Depp kiistää jyrkästi väitteet seksuaalisesta väkivallasta.

Deppin tiimin mukaan Heardin todistuksen ”useat virheet” tulevat varmasti ilmi, kun näyttelijän asianajajat pääsevät ristikuulustelemaan häntä.

Heardin tiimin Peoplelle antama lausunto puolestaan kertoo aivan päinvastaista. Heardin edustajan mukaan Deppin olisi aika kokeilla jotakin muuta kuin toistuvia hyökkäyksiä uhria kohtaan ja vastuun välttelyä.

– Mikäli herra Depp on oikeasti syytön, miksi hän pyytelee toistuvasti anteeksi neiti Heardiltä ja lupaa laittaa ”hirviön lopullisesti pois”, Heardin edustaja toteaa.

– Herra Deppin käytös tässä oikeudenkäynnissä on ollut yhtä säälittävää kuin heidän avioliittonsakin, edustaja jatkoi.

NYT käytävässä oikeudenkäynnissä on kyse Deppin nostamasta siviilikanteesta, jolla hän vaatii Heardilta 50 miljoonan dollarin korvauksia kunnianloukkauksesta.

Kanne koskee tekstiä, jonka Heard kirjoitti Washington Postiin vuonna 2018. Tekstissä Heard kertoo nimiä mainitsematta kokemastaan lähisuhdeväkivallasta, mutta tekstin on yleisesti ymmärretty koskevan Deppiä.

Ex-pariskunta on oikeudenkäynnissä syyttänyt toisiaan vuorotellen valehtelusta, manipuloinnista ja väkivallasta.